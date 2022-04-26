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В ОП детально пояснили процедуру реєстрації зруйнованого або пошкодженого житла в Україні. ВIДЕО

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко детально пояснив, як в Україні відбувається реєстрація зруйнованого або пошкодженого під час війни житла.

Як передає Цензор.НЕТ, Кирило Тимошенко опублікував відео з інструкцією у себе в Telegram.

Як зареєструвати зруйноване або пошкоджене житло:

  1. У разі пошкодження вашого будинку, квартири або іншого майна треба зареєструвати заявку в "Дії" та звернутися до органів місцевого самоврядування/ або військової адміністрації.
  2. Якщо немає можливості зареєструватись через "Дію", необхідно напряму подати заявку до органів місцевого самоврядування.
  3. Після того, як реєстрацію буде завершено, треба звернутись до Національної поліції для відкриття кримінального провадження за фактом знищення або пошкодження майна.
  4. Зараз урядом розробляється питання компенсації. Експерти здійснюють візуальні огляди пошкоджених об'єктів.

Тимошенко зазначив, що тільки на Київщині зруйновано понад дві тисячі будівель.

Читайте також: Українці подали в "Дії" майже 77 тисяч заявок про знищення та пошкодження майна

Автор: 

житло (1074) Дія (1132)


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Топ коментарі
+2
У разі пошкодження вашого будинку, квартири або іншого майна треба зареєструвати заявку в "Дії" та звернутися до органів місцевого самоврядування

ЗеТімоха, який гарно прибарахлився на "Вяликому крадівництві", вот поясни: для чого реєструвати заявку в дії, якщо її, згідно твоєї інструкції, ОБОВ'ЯЗКОВО реєструвати в органах місцевого самоврядування?
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26.04.2022 15:06
+2
А до чого тут ОП? Совсем офуели ? Це справа Кабміну - їм за це українці заробітну плату платять
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26.04.2022 15:08
+2
Дивлюсь , що ОПУ за все хапается - і генштаб і гуманітарка і будівництво.
МОЖЕ ЇМ ТАМ РОБИТИ НИЧОГО. - тоді надо їх звільнити і податки зберечь
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26.04.2022 15:11
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А толку? Если они могут полезть опять...
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26.04.2022 14:55 Відповісти
Ну а як що я з Маріуполя і житло не зруйноване, що я там жити можу?
То ж я теж залишився без житла ,чи як?
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26.04.2022 14:56 Відповісти
То есть ты хочешь сказать что тебе так же плохо как и тем у кого теперь нет жилья?
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26.04.2022 15:13 Відповісти
Он хочет сказать что в его доме срут кацапы и для него уже так же нет дома. Чем ему лучше?
Я 2 абсолютно целых дома потеряла. Один в Донецке (2014), второй в Дон. области (2022) стоят как новенькие, ну и что?
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26.04.2022 21:19 Відповісти
Треба, щоб, за рахунок РФ, компенсувалася вартість нового об'єкту нерухомості.
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26.04.2022 14:56 Відповісти
Для этого нужно на танке заехать на разрушенную красную площадь. Развернуться, вылезть, закурить, и спросить "Платить будем?"
Остальное эфемерно.
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26.04.2022 21:23 Відповісти
У разі пошкодження вашого будинку, квартири або іншого майна треба зареєструвати заявку в "Дії" та звернутися до органів місцевого самоврядування

ЗеТімоха, який гарно прибарахлився на "Вяликому крадівництві", вот поясни: для чого реєструвати заявку в дії, якщо її, згідно твоєї інструкції, ОБОВ'ЯЗКОВО реєструвати в органах місцевого самоврядування?
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26.04.2022 15:06 Відповісти
Потому что единственное что сделал зеля, то эту бестолковую дию, которая постоянно глючит. Во всем остальном он сделал только с огромным знаком минус.
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26.04.2022 15:16 Відповісти
А до чого тут ОП? Совсем офуели ? Це справа Кабміну - їм за це українці заробітну плату платять
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26.04.2022 15:08 Відповісти
Дивлюсь , що ОПУ за все хапается - і генштаб і гуманітарка і будівництво.
МОЖЕ ЇМ ТАМ РОБИТИ НИЧОГО. - тоді надо їх звільнити і податки зберечь
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26.04.2022 15:11 Відповісти
А ви що, хочете щоб єрмачиха з подолякою без копійчини залишилися?
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26.04.2022 15:17 Відповісти
ОП це канторка, яка має олівці президенту точити, туалетний папір купувати, а не перебирати на себе владні повноваження. Так і на статтю "узурпація влади" можна напрацювати.
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26.04.2022 15:16 Відповісти
тупий - піар на крові та горі людей..
примітивна, безальтернативна реклама, піар, для зе медіамародерів ОПи - це ВСЕ!..
і випадкового zупермена це цілком влаштовує, бо дуже хочеться на другий термін, щоб не відповідати за перший..(
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26.04.2022 16:00 Відповісти
Если жильё не подлежит ремонту и восстановлению, то будут "компенсировать" квадратными метрами. Без учета изначальной стоимости жилья, ремонта и мебели.
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26.04.2022 16:37 Відповісти
Каким таким образом жОПа до всего этого? Асфальта мало, заруливаем всем?
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26.04.2022 16:40 Відповісти
 
 