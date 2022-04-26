В ОП детально пояснили процедуру реєстрації зруйнованого або пошкодженого житла в Україні. ВIДЕО

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко детально пояснив, як в Україні відбувається реєстрація зруйнованого або пошкодженого під час війни житла.

Як передає Цензор.НЕТ, Кирило Тимошенко опублікував відео з інструкцією у себе в Telegram.

Як зареєструвати зруйноване або пошкоджене житло:

У разі пошкодження вашого будинку, квартири або іншого майна треба зареєструвати заявку в "Дії" та звернутися до органів місцевого самоврядування/ або військової адміністрації. Якщо немає можливості зареєструватись через "Дію", необхідно напряму подати заявку до органів місцевого самоврядування. Після того, як реєстрацію буде завершено, треба звернутись до Національної поліції для відкриття кримінального провадження за фактом знищення або пошкодження майна. Зараз урядом розробляється питання компенсації. Експерти здійснюють візуальні огляди пошкоджених об'єктів.

Тимошенко зазначив, що тільки на Київщині зруйновано понад дві тисячі будівель.

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