В ОП детально пояснили процедуру реєстрації зруйнованого або пошкодженого житла в Україні. ВIДЕО
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко детально пояснив, як в Україні відбувається реєстрація зруйнованого або пошкодженого під час війни житла.
Як передає Цензор.НЕТ, Кирило Тимошенко опублікував відео з інструкцією у себе в Telegram.
Як зареєструвати зруйноване або пошкоджене житло:
- У разі пошкодження вашого будинку, квартири або іншого майна треба зареєструвати заявку в "Дії" та звернутися до органів місцевого самоврядування/ або військової адміністрації.
- Якщо немає можливості зареєструватись через "Дію", необхідно напряму подати заявку до органів місцевого самоврядування.
- Після того, як реєстрацію буде завершено, треба звернутись до Національної поліції для відкриття кримінального провадження за фактом знищення або пошкодження майна.
- Зараз урядом розробляється питання компенсації. Експерти здійснюють візуальні огляди пошкоджених об'єктів.
Тимошенко зазначив, що тільки на Київщині зруйновано понад дві тисячі будівель.
Топ коментарі
+2 Юрий Бойко #439729
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+2 Sophia-Maria Duglass
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+2 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар26.04.2022 15:11
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То ж я теж залишився без житла ,чи як?
Я 2 абсолютно целых дома потеряла. Один в Донецке (2014), второй в Дон. области (2022) стоят как новенькие, ну и что?
Остальное эфемерно.
ЗеТімоха, який гарно прибарахлився на "Вяликому крадівництві", вот поясни: для чого реєструвати заявку в дії, якщо її, згідно твоєї інструкції, ОБОВ'ЯЗКОВО реєструвати в органах місцевого самоврядування?
МОЖЕ ЇМ ТАМ РОБИТИ НИЧОГО. - тоді надо їх звільнити і податки зберечь
примітивна, безальтернативна реклама, піар, для зе медіамародерів ОПи - це ВСЕ!..
і випадкового zупермена це цілком влаштовує, бо дуже хочеться на другий термін, щоб не відповідати за перший..(