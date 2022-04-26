После "приема" ребята уезжают с поломанными ногами, руками. Бабы приезжают. Я, вот, принимала, ногти поломала, - росіяни вивозять військовополонених українців до РФ і катують. АУДIО

Російські окупанти катують полонених українських військових, щоб "вибити інформацію". Процес поставлено на потік, він триває навіть на території РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Служби безпеки України, про це свідчить телефонна розмова російського окупанта, який зараз в Україні, з його знайомою-співробітницею спецслужб РФ.

Співрозмовники зауважують, що небагато можуть говорити, але додають подробиці.

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"Дядька твой к нам приезжает периодически на первый прием. Говорит: "Не жалеть! Они не опущенные люди, они шли убивать". Бабы приезжают. Я, вот, принимала, ногти поломала. А так ребята уезжают на больничные после приема с поломанными ногами, руками… Ну, весело, там весело. Есть, что рассказать", - зізнається росіянка.

"Двоих поймали. Младше нас… Начинаем колоть - ни хр#на. Отвели одного в лес, второго допрашиваем. Стрельнули, ну, типа убили. Тот х#й что сказал! Ладно… Положили под колесо ногу, проехали - х#й что сказал!" - каже окупант, дивуючись силі духу полонених українців.