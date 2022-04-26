После "приема" ребята уезжают с поломанными ногами, руками. Бабы приезжают. Я, вот, принимала, ногти поломала, - росіяни вивозять військовополонених українців до РФ і катують. АУДIО
Російські окупанти катують полонених українських військових, щоб "вибити інформацію". Процес поставлено на потік, він триває навіть на території РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Служби безпеки України, про це свідчить телефонна розмова російського окупанта, який зараз в Україні, з його знайомою-співробітницею спецслужб РФ.
Співрозмовники зауважують, що небагато можуть говорити, але додають подробиці.
"Дядька твой к нам приезжает периодически на первый прием. Говорит: "Не жалеть! Они не опущенные люди, они шли убивать". Бабы приезжают. Я, вот, принимала, ногти поломала. А так ребята уезжают на больничные после приема с поломанными ногами, руками… Ну, весело, там весело. Есть, что рассказать", - зізнається росіянка.
"Двоих поймали. Младше нас… Начинаем колоть - ни хр#на. Отвели одного в лес, второго допрашиваем. Стрельнули, ну, типа убили. Тот х#й что сказал! Ладно… Положили под колесо ногу, проехали - х#й что сказал!" - каже окупант, дивуючись силі духу полонених українців.
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То ви, цензор.нет, цим підарасам на лічку скиньте цей сюжет!
Тому я думаю, що підарас тут ти + ті 14 йолопів, які тебе вже встигли лайкнути.
Чи хоча би Дімона. Чи хоча би мерина Кентавра.
І зробити їм те саме бо-бо.
І ще кажуть що ми з ними один народ.
Су...касабські..горіти в пеклі.
Я атеист и не верю в загробный,
Но гарантирую - вашу орду
И на земле ожидает подобный.
Русские, вас ненавидит весь свет
В каждом значенье последнего слова,
Скоро за все вы дадите ответ,
Не пропустив ничего из былого.
Время концепцию пересмотреть -
Вас причисляли ошибочно к людям,
И, когда будете, суки, гореть,
Мы на вас даже мочиться не будем.
(01.03.22, Ю.Нестеренко)
Но гарантирую - вашу орду И на земле ожидает подобный.
Русские, вас ненавидит весь свет. В каждом значенье последнего слова,
Скоро за все вы дадите ответ, Не пропустив ничего из былого.
Время концепцию пересмотреть - Вас причисляли ошибочно к людям,
И, когда будете, суки, гореть, Мы на вас даже мочиться не будем.
(01.03.22, Ю.Нестеренко)
І чому під час війни не має закону для розстрілів конченої російської мерзоти???
Цю біомасу треба знищувати.