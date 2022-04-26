"Ситуація складна, але контрольована. Ворогу не вдається просунутися вглиб міста", - боєць бригади швидкого реагування Нацгвардії Шкіпер про оборону Рубіжного. ВIДЕО
Українські воїни дають гідну відсіч ворогу в Рубіжному та завдають йому значних втрат.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про йдеться у сюжеті про нацгвардійців, що обороняють місто і тримають вогневий контроль над ворогом.
"Ситуація наразі складна, але контрольована нашими силами. Противник намагається просунутися вглиб Рубіжного, але у нього нічого не виходить і ворожі атаки захлинаються їхніми "двохсотими", - каже боєць бригади швидкого реагування Нацгвардії Шкіпер.
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освобождает от жизни, имущества, жилья...
руцкий мир пришел - после него только выжженное поле !!!
(интересно...именно такое хотели те, кто так упрямо звал сюда руцких асвабадителей)