"Ситуація складна, але контрольована. Ворогу не вдається просунутися вглиб міста", - боєць бригади швидкого реагування Нацгвардії Шкіпер про оборону Рубіжного. ВIДЕО

Українські воїни дають гідну відсіч ворогу в Рубіжному та завдають йому значних втрат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про йдеться у сюжеті про нацгвардійців, що обороняють місто і тримають вогневий контроль над ворогом.

"Ситуація наразі складна, але контрольована нашими силами. Противник намагається просунутися вглиб Рубіжного, але у нього нічого не виходить і ворожі атаки захлинаються їхніми "двохсотими", - каже боєць бригади швидкого реагування Нацгвардії Шкіпер.

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