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"Ситуація складна, але контрольована. Ворогу не вдається просунутися вглиб міста", - боєць бригади швидкого реагування Нацгвардії Шкіпер про оборону Рубіжного. ВIДЕО

Українські воїни дають гідну відсіч ворогу в Рубіжному та завдають йому значних втрат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про йдеться у сюжеті про нацгвардійців, що обороняють місто і тримають вогневий контроль над ворогом.

"Ситуація наразі складна, але контрольована нашими силами. Противник намагається просунутися вглиб Рубіжного, але у нього нічого не виходить і ворожі атаки захлинаються їхніми "двохсотими", - каже боєць бригади швидкого реагування Нацгвардії Шкіпер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Попасна та Рубіжне - неприступні фортеці. На Луганщині тривають бої. Житлові будинки під постійним обстрілом ворога, - ОВА. ФОТО

Автор: 

армія рф (17538) оборона (4796) Національна гвардія (1545) Луганська область (4883)


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Страны нато своему военному конкуренту, россии, дают нефтедоллары. На которые он растит свою армию! Это ******!
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26.04.2022 15:56 Відповісти
В Новотошковском похожая ситуация была пока это село полностью не разбомбили и в Кременной пристрелялись по позициям и заставили наши войска отойти .В Рубежном уже 70 % жилого фонда обстрелами уничтожено если будет как в Новотошковке то придётся отходить в атаку ведь не приказывают идти
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26.04.2022 15:58 Відповісти
стирая в пыль наши города и села рашка вот так освобождает Донбасс...
освобождает от жизни, имущества, жилья...
руцкий мир пришел - после него только выжженное поле !!!
(интересно...именно такое хотели те, кто так упрямо звал сюда руцких асвабадителей)
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26.04.2022 16:03 Відповісти
Боже, поможи нашим захисникам
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26.04.2022 16:06 Відповісти
Не зрозумів навіщо було казати про батьків його дружини. Їх тепер мокши зможуть знайти
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26.04.2022 16:24 Відповісти
 
 