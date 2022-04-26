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БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ: Загострення у Придністров'ї. Чи буде там війна? День 62. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

62-й день Народної війни України. Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії.

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Актуальні та духопідйомні новини – як ЗСУ нищать окупантів та множать на нуль "другу найбільшу армію світу".

На нашому каналі ви знайдете найцікавішу та найдотепнішу аналітику українського ютубу, тож підписуйтеся.

Дивіться також: Вибухи у Брянську. Що далі буде на території Росії? День 61 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Придністров’я (474) Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Московити продовжують піднімати ставки у війні ...
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26.04.2022 21:37 Відповісти
Може досить вже цієї "аналітики"?
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26.04.2022 22:15 Відповісти
 
 