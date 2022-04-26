Президентка Словаччини звернулась російською мовою до військових РФ із закликом припинити війну. ВIДЕО
Президентка Словаччини Зузана Чапутова записала звернення російською мовою до російських солдатів і командирів із закликом припинити війну в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, звернення Чапутової розміщене на її сторінці у Twitter.
With its invasion of #Ukraine, #Russia has brought suffering & pain as the number of victims of sexual violence continues to grow. No war is a justification for such crimes. I appeal to Russia’s soldiers & their superiors to put an end to their violence. pic.twitter.com/AHkFxBtckz— Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) April 26, 2022
Президентка Словаччини гостро засудила військову агресію РФ проти України.
"Я бачу обличчя десятків жінок, дітей, мирних жителів, які переживають жахливий біль. Я бачу перед собою душі людей, назавжди зранені стражданнями", - сказала Чапутова.
"Кожна війна – це насильство. Тому на шляху до цивілізації людство домовилося про певні правила, щоб захистити тих, хто може стати жертвами війни. Але і офіцерська честь, і воїнська дисципліна, і правила ведення війни – все це ви втратили" - додала вона.
За словами Чапутової, кожне перерване життя мирного жителя є зрадою війсьвої честі і дисципліни.
"Російські солдати, командири, усі кого це стосується, якщо у вас ще є рештки людяності, оживіть їх і покінчіть з цією страшною війною. Щодня ви тільки збільшуєте армію зранених душ і тіл жінок, дітей і невинних людей. Завдавати болю беззахисним - це прояв найбільшої слабкості", - заявила вона.
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І мова не тільки про ті форми колаборації, що зафіксовані в недоступних нам архівах ФСБ, а про дещо субтильніше - про довготривале розмивання в культурі Заходу меж прийнятного, поступовий перехід від європейської раціоналізації - до російської нормалізації зла.
Я невипадково згадала Толстого. Це його спостереження: людська свідомість пластична і прекрасно вміє працювати на самовиправдання. Коли Катюша Маслова стала проституткою, її картина світу змінилася таким чином, щоб віддавати чоловікам своє тіло для зґвалтування за гроші могло здаватись якщо й не почесним, то цілком нормальним заняттям. У принципі, це досить універсальна метафора для цілої російської літератури, котру досі заведено вважати європейською й гуманістичною: подібно Катюші Масловій, вона 200 років працювала над картиною світу, в якій злочинця слід не судити, а жаліти. Співчувати йому, бо ж «нема в світі винуватих» (це також Толстой!) - кожен готовий зарізати ближнього свого, питання тільки в ціні. Це і є «гуманізм по-російськи». І якщо ви приймаєте цю тезу, вітаю - ви готові до приходу російських військ. https://www.radiosvoboda.org/a/zakhid-putin-khb-viyna-********/31820455.html
Панно президент Словаччини, ваша промова мала б якусь вагу, якби ви проголошували її до людей. Орки - не люди. Їм наплювати на гуманність. У них в голові лише бажання вбивати, нищити, грабувати, гвалтувати. Найкраще, що ви можете зробити - це надавати підтримку сміливому народові України, який несе на собі тягар і прокляття бути сусідом цієї вигрібної ями; народ, що закриває Європу та світ від чергової навали сатанистських виродків. І перестаньте вже звертатися до орків, з терористами не домовляються, гвалтівників нищать а не розмовляють про високі матерії гуманізму.
Их надо уничтожать.
Однозначно, потрібною є «депутінізація» та демілітаризація росії. Адже сьогодні Україна представляє собою дуже потужний фланг НАТО, який руйнує російську варварську навалу. Про це сказав у ефірі телеканалу CNN".