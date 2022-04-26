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Президентка Словаччини звернулась російською мовою до військових РФ із закликом припинити війну. ВIДЕО

Президентка Словаччини Зузана Чапутова записала звернення російською мовою до російських солдатів і командирів із закликом припинити війну в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, звернення Чапутової розміщене на її сторінці у Twitter.

With its invasion of #Ukraine, #Russia has brought suffering & pain as the number of victims of sexual violence continues to grow. No war is a justification for such crimes. I appeal to Russia’s soldiers & their superiors to put an end to their violence. pic.twitter.com/AHkFxBtckz

— Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) April 26, 2022

Президентка Словаччини гостро засудила військову агресію РФ проти України.

"Я бачу обличчя десятків жінок, дітей, мирних жителів, які переживають жахливий біль. Я бачу перед собою душі людей, назавжди зранені стражданнями", - сказала Чапутова.

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"Кожна війна – це насильство. Тому на шляху до цивілізації людство домовилося про певні правила, щоб захистити тих, хто може стати жертвами війни. Але і офіцерська честь, і воїнська дисципліна, і правила ведення війни – все це ви втратили" - додала вона.

За словами Чапутової, кожне перерване життя мирного жителя є зрадою війсьвої честі і дисципліни.

"Російські солдати, командири, усі кого це стосується, якщо у вас ще є рештки людяності, оживіть їх і покінчіть з цією страшною війною. Щодня ви тільки збільшуєте армію зранених душ і тіл жінок, дітей і невинних людей. Завдавати болю беззахисним - це прояв найбільшої слабкості", - заявила вона.

Автор: 

армія рф (17551) звернення (609) Словаччина (1108) Чапутова Зузана (47)


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Топ коментарі
+25
Наївна дівчинка
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26.04.2022 20:53
+23
Ну шо, европейцы не знают русской культуры. Пани Президентка не понимает, шо убийства, пытки, изнасилования и мародерство - для русского народа высшая доблесть. Читайте классиков русской литературы - "Преступление и наказание" и "Хаджи-Мурат", там замечательно описана культура русского народа.
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26.04.2022 20:58
+13
Нема там ні честі не гідности, це озброєний та навчений вбивати криміналітет. Вони б'ють та ґвалтують один одного . У контрактників ЗП місцеві кримінальники віджимають . Там нема з ким розмовляти. Вони розуміють лише силу та страх. Країна АУ.Е!
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26.04.2022 20:58
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Наївна дівчинка
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26.04.2022 20:53 Відповісти
і не тільки вона... вони не розуміють що війна і нести страждання це єдиний сенс і насолода для будь-якого кацапа!
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26.04.2022 20:56 Відповісти
Ну шо, европейцы не знают русской культуры. Пани Президентка не понимает, шо убийства, пытки, изнасилования и мародерство - для русского народа высшая доблесть. Читайте классиков русской литературы - "Преступление и наказание" и "Хаджи-Мурат", там замечательно описана культура русского народа.
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26.04.2022 20:58 Відповісти
це дуже незвично, словаки точно повинні знати що таке руцьке люди, і що вони ******* більше всього на світі - все те що ти перерахував, це для них найвища насолода
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26.04.2022 21:01 Відповісти
...Повоєнна колаборація західних еліт із Кремлем досі не заслужила собі на скільки-небудь вичерпне дослідження: ну Сартр, з'ясували, був аґентом КҐБ, ну Гемінґвея чекісти завербували ще в Іспанії й зрештою довели до психозу, ну зі славістичними кафедрами по західних університетах теж неприємних історій було чимало, а гуру американської славістики, 91- літня Сюзанна Массі, авторка бестселлера «Земля Жар-птиці», з якого вчився любити Росію Рональд Рейґан і його наступники, взагалі цієї зими отримала російське громадянство, вочевидь зваживши, що краще доживати у власній квартирі в Петербурзі, ніж у в'язниці за державну зраду, - але це все поодиничні інсайти, а цілісної картини послідовного, кількапоколіннєвого збезчещення Заходу Кремлем, як Катюші Маслової Нехлюдовим у «Воскресінні» Льва Толстого, ми не бачимо й досі.

І мова не тільки про ті форми колаборації, що зафіксовані в недоступних нам архівах ФСБ, а про дещо субтильніше - про довготривале розмивання в культурі Заходу меж прийнятного, поступовий перехід від європейської раціоналізації - до російської нормалізації зла.

Я невипадково згадала Толстого. Це його спостереження: людська свідомість пластична і прекрасно вміє працювати на самовиправдання. Коли Катюша Маслова стала проституткою, її картина світу змінилася таким чином, щоб віддавати чоловікам своє тіло для зґвалтування за гроші могло здаватись якщо й не почесним, то цілком нормальним заняттям. У принципі, це досить універсальна метафора для цілої російської літератури, котру досі заведено вважати європейською й гуманістичною: подібно Катюші Масловій, вона 200 років працювала над картиною світу, в якій злочинця слід не судити, а жаліти. Співчувати йому, бо ж «нема в світі винуватих» (це також Толстой!) - кожен готовий зарізати ближнього свого, питання тільки в ціні. Це і є «гуманізм по-російськи». І якщо ви приймаєте цю тезу, вітаю - ви готові до приходу російських військ. https://www.radiosvoboda.org/a/zakhid-putin-khb-viyna-********/31820455.html
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26.04.2022 23:01 Відповісти
Нема там ні честі не гідности, це озброєний та навчений вбивати криміналітет. Вони б'ють та ґвалтують один одного . У контрактників ЗП місцеві кримінальники віджимають . Там нема з ким розмовляти. Вони розуміють лише силу та страх. Країна АУ.Е!
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26.04.2022 20:58 Відповісти
Вони не уявляють нажаль яке жахіття то є кацапи нажаль і нвхто не пояснює ні оп ні амбасадори , а над цим потрібно працювати , люди не знають то не їх вина ...
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26.04.2022 21:02 Відповісти
Меншовартісні понти для тік-тока. Хай тепер звернеться до китайців *************, а до індусів на санскриті.
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26.04.2022 21:04 Відповісти
Вона не розуміє, що звертатися до кацапів російською мовою з такими промовами - це запрошувати їх її "захистити" саме у той звірячий спосіб, який її шокує
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26.04.2022 21:05 Відповісти
наивная женщина!русский мир нужно уничтожать а не молить его о чём то!
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26.04.2022 21:19 Відповісти
Наша любимица Чапутова
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26.04.2022 21:21 Відповісти
Дивна якась пані, а ще президент. Мені завжди здавалося, що президент маж мать якийсь бодай розум в голові - але це було, нажаль, до того, як люди вибрали трампа і найвеличнішого...

Панно президент Словаччини, ваша промова мала б якусь вагу, якби ви проголошували її до людей. Орки - не люди. Їм наплювати на гуманність. У них в голові лише бажання вбивати, нищити, грабувати, гвалтувати. Найкраще, що ви можете зробити - це надавати підтримку сміливому народові України, який несе на собі тягар і прокляття бути сусідом цієї вигрібної ями; народ, що закриває Європу та світ від чергової навали сатанистських виродків. І перестаньте вже звертатися до орків, з терористами не домовляються, гвалтівників нищать а не розмовляють про високі матерії гуманізму.
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26.04.2022 21:22 Відповісти
Русские солдаты не понимают русский язык. Единственный язык, который они могут понять - поставки оружия!
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26.04.2022 21:34 Відповісти
Тупа ?
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26.04.2022 21:50 Відповісти
Росіяни - всі поголовно виродки та свинособаки . Про яку людяність мова ? До них не треба говорити , їх треба знищувати . Просто щоб покращити цей світ .
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26.04.2022 22:06 Відповісти
Русские-не люди. Такие обращения к ним бессмысленны.
Их надо уничтожать.
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26.04.2022 22:11 Відповісти
Не понимают в европе, к сожалению, кто такие русские и чего они хотят. Это больная нация, нация садистов, убийц, насильников, мародеров и разрушителей. Столетиями они культивировали в себе первобытную, ордынскую дикость и жестокость, а тонкую прослойку иногда появляющейся интеллигенции уничтожали. Поэтому русские, как дикие звери или бандиты, понимают только силу. Уговоры и человеческое отношение они воспринимают как слабость. Единственный способ заставить русских вести себя адекватно это победа украины, победа цивилизованного мира в войне. Это эпохальная война добра со злом, и победа зла будет иметь катастрофические последствия для человечества. Поэтому не жалейте ничего для помощи Укранине как можно скорее, иначе будет поздно и зло придет к вам!
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26.04.2022 22:23 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/3287 Петро Порошенко: "путінська росія має бути зруйнована !

Однозначно, потрібною є «депутінізація» та демілітаризація росії. Адже сьогодні Україна представляє собою дуже потужний фланг НАТО, який руйнує російську варварську навалу. Про це сказав у ефірі телеканалу CNN".
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26.04.2022 23:41 Відповісти
Пані Президентко, рохкати до свині що підриває хату марна справа, подіє тільки удар дрючком по хребті.
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27.04.2022 00:55 Відповісти
У нас вже навіть ватні звьозди ротом, вже перестали цією дурню займатися.
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27.04.2022 01:21 Відповісти
Можливо, якби московські нацисти були військовими, то може вони хоч щось і почули... але ж до нас припхалися банди вбивць, мародерів і гвалтівників, які відпрацьовують 53 доляри на добу, які їм пообіцяв Пуйло.
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27.04.2022 01:58 Відповісти
 
 