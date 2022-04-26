Президентка Словаччини звернулась російською мовою до військових РФ із закликом припинити війну. ВIДЕО

Президентка Словаччини Зузана Чапутова записала звернення російською мовою до російських солдатів і командирів із закликом припинити війну в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, звернення Чапутової розміщене на її сторінці у Twitter.

With its invasion of #Ukraine, #Russia has brought suffering & pain as the number of victims of sexual violence continues to grow. No war is a justification for such crimes. I appeal to Russia’s soldiers & their superiors to put an end to their violence. pic.twitter.com/AHkFxBtckz — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) April 26, 2022

Президентка Словаччини гостро засудила військову агресію РФ проти України.

"Я бачу обличчя десятків жінок, дітей, мирних жителів, які переживають жахливий біль. Я бачу перед собою душі людей, назавжди зранені стражданнями", - сказала Чапутова.

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"Кожна війна – це насильство. Тому на шляху до цивілізації людство домовилося про певні правила, щоб захистити тих, хто може стати жертвами війни. Але і офіцерська честь, і воїнська дисципліна, і правила ведення війни – все це ви втратили" - додала вона.

За словами Чапутової, кожне перерване життя мирного жителя є зрадою війсьвої честі і дисципліни.

"Російські солдати, командири, усі кого це стосується, якщо у вас ще є рештки людяності, оживіть їх і покінчіть з цією страшною війною. Щодня ви тільки збільшуєте армію зранених душ і тіл жінок, дітей і невинних людей. Завдавати болю беззахисним - це прояв найбільшої слабкості", - заявила вона.