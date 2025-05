Президентка Словаччини звернулась російською мовою до військових РФ із закликом припинити війну. ВIДЕО

Президентка Словаччини Зузана Чапутова записала звернення російською мовою до російських солдатів і командирів із закликом припинити війну в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, звернення Чапутової розміщене на її сторінці у Twitter.

With its invasion of #Ukraine, #Russia has brought suffering & pain as the number of victims of sexual violence continues to grow. No war is a justification for such crimes. I appeal to Russia’s soldiers & their superiors to put an end to their violence. pic.twitter.com/AHkFxBtckz