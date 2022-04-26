Цінуємо оборонну підтримку, - Зеленський провів зустріч з прем'єром Румунії Чуке. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Румунії Ніколає Чуке.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у телеграмі Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Сьогодні в Києві зустрівся з Прем’єр-міністром Румунії Ніколає Чуке. Кожен такий візит – важливий сигнал солідарності з українським народом. Цінуємо оборонну підтримку Румунії, гуманітарну допомогу та чітку позицію щодо санкційної політики. Розраховуємо на підтримку майбутнього України у Європейському Союзі.
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