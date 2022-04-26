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Цінуємо оборонну підтримку, - Зеленський провів зустріч з прем'єром Румунії Чуке. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Румунії Ніколає Чуке.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні в Києві зустрівся з Прем’єр-міністром Румунії Ніколає Чуке. Кожен такий візит – важливий сигнал солідарності з українським народом. Цінуємо оборонну підтримку Румунії, гуманітарну допомогу та чітку позицію щодо санкційної політики. Розраховуємо на підтримку майбутнього України у Європейському Союзі.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23984) Румунія (1171)


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Догововаривайтесь обои, чтоб снести Приднестровье!!!
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26.04.2022 21:26 Відповісти
чого вискочив як Пилип з конопель?
Коксу захотів?
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26.04.2022 21:32 Відповісти
К Румынии Порошенко ни при чём. Пусть они помогут Молдове излечиться от приднестровья, присоединят её к себе. И помогут нам железом. А с нашими мы должны сами разбираться, без чужого влияния.
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26.04.2022 21:43 Відповісти
Та вже пора, щоб порвати пердаки оркам. Скільки там дністровців 2000? Смазка для багнетів, нехай ховаються.
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26.04.2022 21:33 Відповісти
Совпадение что именно сегодня с Румынии приехал, не думаю.
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26.04.2022 21:29 Відповісти
Ось з ким треба обговорювати і координувати дії щодо Придністров'я наразі і у перспективі. А Санду потім смс-ку послати.
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26.04.2022 21:29 Відповісти
Румына надо сводить в Бучу ми рассказать про Мариуполь . Румыния тоже выходит на Чёрное море и должна знать опасность от орков
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26.04.2022 21:51 Відповісти
 
 