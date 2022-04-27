У Бєлгородській області РФ лунали вибухи, загорівся склад боєприпасів. ВIДЕО

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в районі села Стара Нелідовка, за попередньою інформацією, горить склад боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Гладков.

"Приблизно о 3:35 прокинувся від гучного звуку, схожого на вибух. Поки писав це повідомлення, пролунало ще три вибухи. Щойно зв'язався з головою Головінського сільського поселення Денисом Золотухіним. У районі села Стара Нелідовка, за попередніми даними, горить склад боєприпасів", - повідомив російський губернатор.

Він також зазначив, що руйнувань житлових будівель і будинків немає. Крім того, постраждалих серед мирного населення також немає.

Тим часом в мережі з'явилося відео зі спалахами над Бєлгородською областю.

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