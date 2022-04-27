Росіяни обстріляли Зеленодольськ та два села на Дніпропетровщині, є поранений, - Резніченко. ВIДЕО
Російські війська обстріляли з артилерії місто Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка у Дніпропетровській області, постраждало підприємство енергетичної інфраструктури, одна людина поранена.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко.
"Ніч була неспокійною. Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. Били з артилерії. Влучили по підприємству енергетичної інфраструктури. Витік мастила та сильна пожежа.
Рятувальники кілька годин приборкували вогонь. Один працівник підприємства поранений. Зараз у лікарні.
Під обстріл потрапили сам Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка", - йдеться в повідомленні.
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Ksenia VB
показати весь коментар27.04.2022 08:13 Відповісти Мені подобається 6
Alex Sav #513490
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Вячеслав #508718
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віктор федорович #394174
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