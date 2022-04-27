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Росіяни обстріляли Зеленодольськ та два села на Дніпропетровщині, є поранений, - Резніченко. ВIДЕО

Російські війська обстріляли з артилерії місто Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка у Дніпропетровській області, постраждало підприємство енергетичної інфраструктури, одна людина поранена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко.

"Ніч була неспокійною. Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. Били з артилерії. Влучили по підприємству енергетичної інфраструктури. Витік мастила та сильна пожежа.

Рятувальники кілька годин приборкували вогонь. Один працівник підприємства поранений. Зараз у лікарні.

Під обстріл потрапили сам Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти обстріляли Інгулець та Велику Костромку на Дніпропетровщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28717) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3782)


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27.04.2022 08:13 Відповісти
чого касаби такі тупі? простіше обстріляти мацкву -прибрати путлера і можна валити в свої ***** безнаказанно. а вони тут тужаться пердять
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27.04.2022 08:18 Відповісти
путлер сам кого хочешь уберет - так что не мели ерунды
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27.04.2022 08:27 Відповісти
Стосовно прибрання путлєра... - https://www.youtube.com/watch?v=tNk9OoCMlf0 https://www.youtube.com/watch?v=tNk9OoCMlf0

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27.04.2022 08:28 Відповісти
 
 