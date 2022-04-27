"Желаю каждому русскому городу такую участь", - перші хвилини після бомбардування російськими окупантами драмтеатру у Маріуполі. ВIДЕО

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував повне і не титроване відео про наслідки бомбардувань драматичного театру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Андрющенка. Як він зазначає у дописі, відео надано ресурсом Мариуполь Сейчас.

Нагадаємо, 16 березня російські окупанти скинули потужну бомбу на будівлю драмтеатру в Маріуполі, де переховувалися місцеві жителі.

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За даними маріупольської міськради, у драматичному театрі внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.