"Желаю каждому русскому городу такую участь", - перші хвилини після бомбардування російськими окупантами драмтеатру у Маріуполі. ВIДЕО
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував повне і не титроване відео про наслідки бомбардувань драматичного театру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Андрющенка. Як він зазначає у дописі, відео надано ресурсом Мариуполь Сейчас.
Нагадаємо, 16 березня російські окупанти скинули потужну бомбу на будівлю драмтеатру в Маріуполі, де переховувалися місцеві жителі.
За даними маріупольської міськради, у драматичному театрі внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.
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