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"Желаю каждому русскому городу такую участь", - перші хвилини після бомбардування російськими окупантами драмтеатру у Маріуполі. ВIДЕО

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував повне і не титроване відео про наслідки бомбардувань драматичного театру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Андрющенка. Як він зазначає у дописі, відео надано ресурсом Мариуполь Сейчас.

Нагадаємо, 16 березня російські окупанти скинули потужну бомбу на будівлю драмтеатру в Маріуполі, де переховувалися місцеві жителі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через обстріли російських окупантів силовики не можуть дістати людей з-під завалів Маріупольського драмтеатру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За даними маріупольської міськради, у драматичному театрі внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.

Автор: 

Маріуполь (3236) театр (159) Андрющенко Петро (696)


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Эти видео нужно не в телегу выкладывать, а на ютуб заливать. Один из аргументов орков: "авиация в тот день не летала". Здесь же ее слышно прекрасно.
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27.04.2022 11:52 Відповісти
А они скажут" вы всё врёте". Плавали знаем ).
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27.04.2022 12:07 Відповісти
Ну это видео как раз хороший аргумент против "вывсеврете".
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27.04.2022 12:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aiZ-L4_hH6Q https://www.youtube.com/watch?v=aiZ-L4_hH6Q

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27.04.2022 12:33 Відповісти
Спасибо.
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27.04.2022 12:36 Відповісти
А кому не похєр "что там у орков"?
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27.04.2022 13:07 Відповісти
Прошу і молю Бога тільки за одне, дай дожити , дочекатись години знищення , повного зітертерття з пам"яті людської цього ******** народу під кличкою русішешвайн. Амен
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27.04.2022 12:27 Відповісти
 
 