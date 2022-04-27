УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15016 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна Різня в Бучі
37 785 25

На відео з Бучі, знятому з дрона, росіяни стоять біля тіл українців, - CNN. ВIДЕО

Телеканал CNN отримав ексклюзивне відео з Бучі, зняте 12 та 13 березня за допомоги дрона. На ньому видно, що військові армії загарбника стоять біля тіл убитих українців.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

CNN не називає ім’я джерела, завдяки якому отримало ці кадри, та твердить, що відео перевірене і що його точно зняли саме в Бучі.

На відео від 13 березня видно російський військовий автомобіль, що стоїть на перехресті. Поруч на вулиці знаходяться тіла трьох людей. Це ті самі тіла, які помітні на відео від 1 квітня та на знімках з супутника Maxar Technologies, зроблених 18 березня.

Дивіться: Окупанти вбивали мешканців Київщини снарядами з металевими дротиками, - The Guardian. ФОТО

Ще одне відео від 13 березня показує, як російська військова машина їде вулицею в напрямку трупів.

На відео, знятому 12 березня, кілька російських солдатів стоять поруч із військовим автомобілем, припаркованим біля будинку на невеликій відстані від тіл. Що саме вони роблять у будинку, незрозуміло.

Це перше відео, на якому російських військових видно на вулиці, де після звільнення знайшли тіла загиблих цивільних мешканців Бучі.

Також читайте: У Бучі закінчується ексгумація тіл загиблих від рук окупантів громадян, тепер головне завдання - ідентифікувати кожного, - мер Федорук

Росія продовжує заперечувати, що її військові влаштували різанину в Бучі та інших населених пунктах Київщини. Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров неодноразово заявляли, що відео та супутникові знімки, на яких зображені тіла в Бучі, нібито є підробкою.

CNN попросив прокоментувати ці кадри Міністерство оборони РФ. Відповідь ще не отримано.

Автор: 

Київська область (4048) CNN (119) Буча (542)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Нет пощады московским захватчикам-фашистам!!!
показати весь коментар
27.04.2022 12:12
+14
Подразделения из состава БТГр 288 артиллерийской бригады (в/ч 30683, Мулино) несут потери в Харьковской области. По имеющейся информации уничтожено реактивную артиллерийскую батарею с 9К57 "Ураган",

5 военнослужащих убито, более 12 ранены.

Следует отметить, что данная батарея так и не успела проявить себя в "специальной военной операции". Как только подразделение вышло на необходимый рубеж, одна из машин подорвалась на мине, тем самым обратив на себя внимание у средств воздушной разведки артиллерийских подразделений ВСУ. После подтверждения, по позиции дивизиона был нанесен удар.
Выжившие военнослужащие получили серьезные психологические травмы и больше не являются боеспособными.
показати весь коментар
27.04.2022 12:15
+10
Педофил ботоксный насильник, когда ляпал про "нравится не нравится", он говорил о себе насильнике опущенном
показати весь коментар
27.04.2022 12:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви, мабудь, з передової? Звідки вам відомо, що роблять в тилу?
показати весь коментар
27.04.2022 12:17 Відповісти
ти шо, двбб? їх тренують та відправляють. вже не один поїхав
показати весь коментар
27.04.2022 12:21 Відповісти
Если я правильно помню, ещё 2 месяца назад власть просила гражданских не носить камуфляж.
показати весь коментар
27.04.2022 12:24 Відповісти
Якщо це правда, то треба відповідати.... "А поранений Олексій був одягнений у фіолетову куртку з Міккі Маусом на спині."
показати весь коментар
27.04.2022 12:33 Відповісти
"Даніїл разом із сусідським хлопчиком Олексієм щодня грались на подвір'ї іграшковими пістолетами у «войнушки». Щоб Даня не замерз, дідусь надів на нього свою куртку, розфарбовану під камуфляж ЗСУ. Але неозброєним оком було видно, що вона значно більша за дитину."
Я как бы понимаю, что на спокойной Житомирщине ТрО не сильно нужна, тем более с оружием, и что шалят.
Но давать во время войны ребёнку одетому в камуфляж что-либо похожее на оружие - извините, со стороны родителей очень безответственно. Примерно как прыгать головой вниз в воду, не зная глубины.
Опущу момент, что дети могли бы подождать с игрой в войнушку как минимум до окончания настоящей войны.
Я был волонтёром в Перешышле, и там детвора тоже строила баррикады из матрасов и кидалась "гранатами". Запрещал, разбирал, дал мяч - перешли в футбол.
показати весь коментар
27.04.2022 13:11 Відповісти
я вас понимаю, но сейчас невозможно запретить детям играть в войну. К сожалению, сейчас войны вокруг слишком много.
это просто невозможно. Физически.
В Украине.
показати весь коментар
27.04.2022 13:38 Відповісти
"Тому що" декому варто іноді думати головою: на фронт потрібно чимось довезти, спорядити, розселити, забезпечити якими-не якими спальними місцями та годувати - не спадало таке на думку? Ще й підготувати та навчити дечому - ні? Навіть для 3-ї лінії. Не знаю де саме це у "вас", але в Києві натовпи тероборонівців аж ніяк зараз не ходять і нічого не "клянчать".
показати весь коментар
27.04.2022 12:53 Відповісти
Нет пощады московским захватчикам-фашистам!!!
показати весь коментар
27.04.2022 12:12 Відповісти
Подразделения из состава БТГр 288 артиллерийской бригады (в/ч 30683, Мулино) несут потери в Харьковской области. По имеющейся информации уничтожено реактивную артиллерийскую батарею с 9К57 "Ураган",

5 военнослужащих убито, более 12 ранены.

Следует отметить, что данная батарея так и не успела проявить себя в "специальной военной операции". Как только подразделение вышло на необходимый рубеж, одна из машин подорвалась на мине, тем самым обратив на себя внимание у средств воздушной разведки артиллерийских подразделений ВСУ. После подтверждения, по позиции дивизиона был нанесен удар.
Выжившие военнослужащие получили серьезные психологические травмы и больше не являются боеспособными.
показати весь коментар
27.04.2022 12:15 Відповісти
Педофил ботоксный насильник, когда ляпал про "нравится не нравится", он говорил о себе насильнике опущенном
показати весь коментар
27.04.2022 12:16 Відповісти
Да, « нравиться , не нравиться» - он этим мотивировал насильников из которых состоит кацапская орда
показати весь коментар
27.04.2022 12:26 Відповісти
Его этому научили то ли в питерской, то ли ********* подворотне.
показати весь коментар
27.04.2022 12:39 Відповісти
‼️‼️‼️У нас по телеку показывают разные импортные боевики - там такие смелые сильные сообразительные воины( актеры) , они спасают мир . Такие вымышленные сценарии

Поскольку в Украине президент - кинопродюсер , то ему и карты в руки .
ПУСТЬ пригласит режиссёров и продюсеров из Голливуда - пусть они снимают реальные боевики на основе реальных событий и ГЕРОИЗИРУЮТ СОПРОТИВЛЕНИЕ И УСПЕХИ УКРАИНСКИХ ВОИНОВ .
показати весь коментар
27.04.2022 12:24 Відповісти
"Свати" в Бучі ?
показати весь коментар
27.04.2022 12:26 Відповісти
Слишком низкого пошиба кинопродюсер, на уровне быдла. Приличные люди с таким не сотрудничают.
показати весь коментар
27.04.2022 12:30 Відповісти
чого ж, приїжджали різні там. шон пенн, наприклад.
перед війною ще актори якісь були.
але професіонал він дійсно ніякий.
показати весь коментар
27.04.2022 12:37 Відповісти
Долго в Ирпене и Буче на передовой и сразу после ухода москалей находился известный в Голливуде режиссер и сценарист (ставил один из фильмов про Джеймса Бонда).

Оч крутой чувак, оч известен в Голливуде.
лично помогал раненым, носил детей, животных спасал.
Вот он насмотрится и напишет сценарий - Голливуд ахнет.
Уверен в этом.
https://news.obozrevatel.com/show/people/gollivudskij-rezhisser-keri-fukunaga-pobyival-v-irpene-i-buche-i-priznalsya-chto-ego-shokirovalo-bolshe-vsego.htm
https://nv.ua/art/rezhisser-bonda-keri-fukunaga-o-volonterstve-v-ukraine-i-poezdki-v-buchu-irpen-harkov-50236054.html
показати весь коментар
27.04.2022 13:42 Відповісти
в Укпаїні президент клован, щоб воно з папірця не читало і яку б роль не грало
показати весь коментар
28.04.2022 23:28 Відповісти
Мене просто вибішують такі новини, ще хтось сумнівається, що російські ублюдки, їх важко назвати солдатами, вбивали і гвалтували мирне населення?
Думати треба тільки про одне, яким чином ліквідувати ***** і його недоімперію, бо якщо Україна не вистоїть, то мало місця буде усім!
показати весь коментар
27.04.2022 12:46 Відповісти
Vатные мроZZи
показати весь коментар
27.04.2022 13:30 Відповісти
Вбивство мирних жителів під час окупації на 100% доводить час настання смерті.
Головне, щоб портновці не патєрялі ці докази.
показати весь коментар
27.04.2022 13:38 Відповісти
ЗАЧЕМ ЧТО ТО ДОКАЗЫВАТЬ СМЕРТЕЛЬНО БОЛЬНОМУ !!!???
показати весь коментар
27.04.2022 14:50 Відповісти
Ніхто в мас-медіа пропаганді не порівнює різанину у Бучі з червоним терором, Голодомором або різаниною москалями новгородської республіки у 16 столітті.
показати весь коментар
29.04.2022 00:53 Відповісти
 
 