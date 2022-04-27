На відео з Бучі, знятому з дрона, росіяни стоять біля тіл українців, - CNN. ВIДЕО
Телеканал CNN отримав ексклюзивне відео з Бучі, зняте 12 та 13 березня за допомоги дрона. На ньому видно, що військові армії загарбника стоять біля тіл убитих українців.
Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.
CNN не називає ім’я джерела, завдяки якому отримало ці кадри, та твердить, що відео перевірене і що його точно зняли саме в Бучі.
На відео від 13 березня видно російський військовий автомобіль, що стоїть на перехресті. Поруч на вулиці знаходяться тіла трьох людей. Це ті самі тіла, які помітні на відео від 1 квітня та на знімках з супутника Maxar Technologies, зроблених 18 березня.
Ще одне відео від 13 березня показує, як російська військова машина їде вулицею в напрямку трупів.
На відео, знятому 12 березня, кілька російських солдатів стоять поруч із військовим автомобілем, припаркованим біля будинку на невеликій відстані від тіл. Що саме вони роблять у будинку, незрозуміло.
Це перше відео, на якому російських військових видно на вулиці, де після звільнення знайшли тіла загиблих цивільних мешканців Бучі.
Росія продовжує заперечувати, що її військові влаштували різанину в Бучі та інших населених пунктах Київщини. Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров неодноразово заявляли, що відео та супутникові знімки, на яких зображені тіла в Бучі, нібито є підробкою.
CNN попросив прокоментувати ці кадри Міністерство оборони РФ. Відповідь ще не отримано.
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Я как бы понимаю, что на спокойной Житомирщине ТрО не сильно нужна, тем более с оружием, и что шалят.
Но давать во время войны ребёнку одетому в камуфляж что-либо похожее на оружие - извините, со стороны родителей очень безответственно. Примерно как прыгать головой вниз в воду, не зная глубины.
Опущу момент, что дети могли бы подождать с игрой в войнушку как минимум до окончания настоящей войны.
Я был волонтёром в Перешышле, и там детвора тоже строила баррикады из матрасов и кидалась "гранатами". Запрещал, разбирал, дал мяч - перешли в футбол.
это просто невозможно. Физически.
В Украине.
5 военнослужащих убито, более 12 ранены.
Следует отметить, что данная батарея так и не успела проявить себя в "специальной военной операции". Как только подразделение вышло на необходимый рубеж, одна из машин подорвалась на мине, тем самым обратив на себя внимание у средств воздушной разведки артиллерийских подразделений ВСУ. После подтверждения, по позиции дивизиона был нанесен удар.
Выжившие военнослужащие получили серьезные психологические травмы и больше не являются боеспособными.
Поскольку в Украине президент - кинопродюсер , то ему и карты в руки .
ПУСТЬ пригласит режиссёров и продюсеров из Голливуда - пусть они снимают реальные боевики на основе реальных событий и ГЕРОИЗИРУЮТ СОПРОТИВЛЕНИЕ И УСПЕХИ УКРАИНСКИХ ВОИНОВ .
перед війною ще актори якісь були.
але професіонал він дійсно ніякий.
Оч крутой чувак, оч известен в Голливуде.
лично помогал раненым, носил детей, животных спасал.
Вот он насмотрится и напишет сценарий - Голливуд ахнет.
Уверен в этом.
https://news.obozrevatel.com/show/people/gollivudskij-rezhisser-keri-fukunaga-pobyival-v-irpene-i-buche-i-priznalsya-chto-ego-shokirovalo-bolshe-vsego.htm
https://nv.ua/art/rezhisser-bonda-keri-fukunaga-o-volonterstve-v-ukraine-i-poezdki-v-buchu-irpen-harkov-50236054.html
Думати треба тільки про одне, яким чином ліквідувати ***** і його недоімперію, бо якщо Україна не вистоїть, то мало місця буде усім!
Головне, щоб портновці не патєрялі ці докази.