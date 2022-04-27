На відео з Бучі, знятому з дрона, росіяни стоять біля тіл українців, - CNN. ВIДЕО

Телеканал CNN отримав ексклюзивне відео з Бучі, зняте 12 та 13 березня за допомоги дрона. На ньому видно, що військові армії загарбника стоять біля тіл убитих українців.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

CNN не називає ім’я джерела, завдяки якому отримало ці кадри, та твердить, що відео перевірене і що його точно зняли саме в Бучі.

На відео від 13 березня видно російський військовий автомобіль, що стоїть на перехресті. Поруч на вулиці знаходяться тіла трьох людей. Це ті самі тіла, які помітні на відео від 1 квітня та на знімках з супутника Maxar Technologies, зроблених 18 березня.

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Ще одне відео від 13 березня показує, як російська військова машина їде вулицею в напрямку трупів.

На відео, знятому 12 березня, кілька російських солдатів стоять поруч із військовим автомобілем, припаркованим біля будинку на невеликій відстані від тіл. Що саме вони роблять у будинку, незрозуміло.

Це перше відео, на якому російських військових видно на вулиці, де після звільнення знайшли тіла загиблих цивільних мешканців Бучі.

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Росія продовжує заперечувати, що її військові влаштували різанину в Бучі та інших населених пунктах Київщини. Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров неодноразово заявляли, що відео та супутникові знімки, на яких зображені тіла в Бучі, нібито є підробкою.

CNN попросив прокоментувати ці кадри Міністерство оборони РФ. Відповідь ще не отримано.