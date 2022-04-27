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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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"Официально то одно, а я тебе скажу: 25 900 погибших. Это, бля#ь, за 2 месяца…", - окупант у перехопленій розмові розповів про втрати РФ. АУДIО

Військове керівництво РФ в рази занижує втрати окупантів на війні в Україні, гинуть не тількі рядові, але й "верхівка" військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать нові перехоплення СБУ.

Зокрема, показовою є ось ця розмова двох росіян, один із яких воює.

"Пацанов дох#я поебашило наших, пиз#ец дох#я… Официально то одно, а я тебе скажу: 25 900 погибших. Это, бля#ь, за 2 месяца…" - розповідає він своєму другу. Наголошує, що гинуть не тільки рядові бійці, а й високопоставлене керівництво.

"Командующему бригады прилетело . Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили… Увезли в Россию, а там сердце уже не выдержало…" - додає загарбник.

У СБУ наголошують, що таких випадків загибелі саме командного складу, а не лише рядових, багато.

"Настільки, що окупанти самі розуміють - пропагандистські казки, які їм розповідають по телевізору, насправді не мають нічого спільного з реальністю. Україна б’є і буде бити загарбників далі!", впевнені у Службі безпеки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано трьох ймовірних коригувальників ворожого вогню на Вінниччині, - СБУ

армія рф (17554) СБУ (12863) втрати (4417) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+85
Це тільки розминка.
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27.04.2022 12:37
+64
25900 малувато... по 100 за кожного Українця і Українку повинно бути, і по 500 за кожну нашу бідолашну дитинку...
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27.04.2022 12:40
+48
Подразделения из состава БТГр 288 артиллерийской бригады (в/ч 30683, Мулино) несут потери в Харьковской области. По имеющейся информации уничтожено реактивную артиллерийскую батарею с 9К57 "Ураган",

5 военнослужащих убито, более 12 ранены.

Следует отметить, что данная батарея так и не успела проявить себя в "специальной военной операции". Как только подразделение вышло на необходимый рубеж, одна из машин подорвалась на мине, тем самым обратив на себя внимание у средств воздушной разведки артиллерийских подразделений ВСУ. После подтверждения, по позиции дивизиона был нанесен удар.
Выжившие военнослужащие получили серьезные психологические травмы и больше не являются боеспособными.
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27.04.2022 12:46
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Це тільки розминка.
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27.04.2022 12:37 Відповісти
Эта поговорка расстроила лаврова почему-то. А почему? Он же армянин.)
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27.04.2022 12:46 Відповісти
Як "чому"? Кормова база скорочується....
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27.04.2022 13:05 Відповісти
25900 малувато... по 100 за кожного Українця і Українку повинно бути, і по 500 за кожну нашу бідолашну дитинку...
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27.04.2022 12:40 Відповісти
неправильно это кишки обратно в живот собирать. надо было в дедовский рюкзачёк, как диды делали )) а тєло сразу в чёрныё пластиковый пакет. как внукам предписанно ))
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27.04.2022 12:45 Відповісти
Вообще даже есть на этот случай инструкция(я раньше думал - что это тупо смертники уже, у кого кишки наружу вылезли): ни в коем случае не пытаться вправить их в брюшную полость и обернуть в смоченную физраствором/чистой обеззараженной водой стерильную ткань(кишечник должен оставаться во влажной среде), наложить не тугую повязку поверху.
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27.04.2022 13:16 Відповісти
забирайте свої кишки, запихуйте собі в живіт і увозьте в носсію!
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27.04.2022 12:46 Відповісти
Радісно чути як москалі всираються
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27.04.2022 12:46 Відповісти
Подразделения из состава БТГр 288 артиллерийской бригады (в/ч 30683, Мулино) несут потери в Харьковской области. По имеющейся информации уничтожено реактивную артиллерийскую батарею с 9К57 "Ураган",

5 военнослужащих убито, более 12 ранены.

Следует отметить, что данная батарея так и не успела проявить себя в "специальной военной операции". Как только подразделение вышло на необходимый рубеж, одна из машин подорвалась на мине, тем самым обратив на себя внимание у средств воздушной разведки артиллерийских подразделений ВСУ. После подтверждения, по позиции дивизиона был нанесен удар.
Выжившие военнослужащие получили серьезные психологические травмы и больше не являются боеспособными.
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27.04.2022 12:46 Відповісти
якщо так то реально набагато більше нашої статистики. Воно так скорше і є. Наша статистика по факту не може всіх дохлих кацапів порахувати. Ну і Слава Богу! чим більше тим краще
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27.04.2022 12:47 Відповісти
а якщо приплюсувати тих, хто помер від ран, то там всі 40 тисяч, як мінімум
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27.04.2022 13:01 Відповісти
в цій цифрі 25900 напевно не включені зажмурені чвк-шники і лугандонці. крім того, росгвардія своїх окремо від генштабу рахує.
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27.04.2022 13:48 Відповісти
Это где-то все. И 46000 раненых. 70 тысяч потеряли. Кого то конечно подлечат и в строй. Но минимум 65 тыс. безвозвратных.
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27.04.2022 18:47 Відповісти
да, а про те, як вони "подлечат" так казки розповідати можна, відношення до людей скотське, це спадок по совку, а якщо поранений, безпомічний, та ще й без грошей на фіг не треба нікому, і з ліками там тепер нестачі, ну бо санкції.
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28.04.2022 01:47 Відповісти
Кишкозбиральні війська рф.
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27.04.2022 12:47 Відповісти
25900 - як мед для вух! Слава ЗСУ! Смерть рашиській наволочі!
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27.04.2022 12:47 Відповісти
"Командуючий" здох. А як родина його зараз радіє і уявити неможливо! За командуючого компенсацію неабияку дають!))) Його самки в орді тепер кажуть - Вот теперь мы заживьем!!!
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27.04.2022 12:48 Відповісти
Якщо касапи свої втрати занижують в рази, і цифра двохсотих в 26тисяч відповідає реальності (хоча - сумніваюсь; і вона, ІМНО, занижена); то . Нащо?
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27.04.2022 12:49 Відповісти
поїдь порахуй.
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27.04.2022 12:53 Відповісти
А де ж підраХУЙ?
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27.04.2022 13:21 Відповісти
в Дубаї на курорті. недавно фото було.
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27.04.2022 13:49 Відповісти
щоб не сильно ура-перемагати, + щоб не сильно відривалось від офіційних цифр розвідок США Британії
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27.04.2022 12:55 Відповісти
З того самого міркування з якого і плани розробляють за самим песімістичним сценарієм. Готовий до гіршого - готовий до всього іншого. Ну і крім того намагаються статистику давати більш-меньш підтверджені данні. А звідкля наприклад знати скільки в БМП, яка вщент згоріла, сиділо орків?
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27.04.2022 12:56 Відповісти
всі питання до Арестовича..він щолк пальців вчора Придністров'я брав на ютюбі
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27.04.2022 13:00 Відповісти
А як їх рахувати? От знайшли ви три кацапські ноги, дві руки і одну голову. Це скільки? Може 1, може 6, а он там ще купка попілу - то може й 10
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27.04.2022 13:03 Відповісти
Если три ноги, то один - это маловероятно
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27.04.2022 13:58 Відповісти
Запросто і один, просто після Рудого лісу.
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27.04.2022 14:14 Відповісти
20% трьхсотих здихають в госпіталях. Немає можливості їх порахувати.
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27.04.2022 13:25 Відповісти
Сдохшие 300-е в наши сведениях не учитываются
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27.04.2022 14:21 Відповісти
Наш генштаб рахує тільки тих, загибель яких нам відома. Або є тіла, або є підтверджене знищення. Про це ще на початку війни говорили, коли пояснювали що повні втрати ворога більші, але не відомо наскільки.
Точно сказати про втрати може тільки ворог, адже тільки вони знають скільки було і скільки залишилось живих.
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27.04.2022 19:24 Відповісти
Так все ж просто. ЗСУ рахують лише ті втрати за які впевнені+ якийсь % помирають ранені, та на мінах інші випадки (дружній вогонь і.т.д.) РФ для себе зрозуміло, тщо веде точніший підрахунок, по списку частин.
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27.04.2022 23:25 Відповісти
Щоб мАцкалям сонця більше не зустрічати ні сходу ні заходу. ніколи. прости , мене боже. за таке моє бажання. Хай буду я покарана, але не варта тая зграя життя серед людей, дітей твоїх Господи. Амен
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27.04.2022 12:50 Відповісти
чим скорше забараняться загарбники, тим меньше буде від них людям біди, тим меньше їм самім потім в пеклі варитися відповідно.
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28.04.2022 01:58 Відповісти
Бальзам на душу, а не новина..
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27.04.2022 12:51 Відповісти
И это без наёмников вагнеровцев. А их еще больше 6 тысяч зажмурили.
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27.04.2022 12:51 Відповісти
Лугандонцев вообще никто не считает, это просто мясо.
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27.04.2022 12:56 Відповісти
труби треба поперев'язувати ,щоб "ещє нє нарожалі "
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27.04.2022 12:53 Відповісти
Вівьоврьоти
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27.04.2022 12:59 Відповісти
Нравится,не нравится ЗСУ справляться і розправляться
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27.04.2022 13:00 Відповісти
Будемо відверті - більшість "людей" на россии народжуються вже мертвими всередині.
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27.04.2022 13:01 Відповісти
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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27.04.2022 13:01 Відповісти
Но ***** ,это пока не остановит , он и дальше будет убивать москалей. Зря вы москалі сюди преперлися
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27.04.2022 13:02 Відповісти
Музика для вух
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27.04.2022 13:06 Відповісти
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27.04.2022 13:08 Відповісти
"Кішкі в животє затянулі жгутом Есмарха."
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27.04.2022 13:13 Відповісти
кацапы, снабжайте своих вояк катушками от спининга, чтобы автоматически их кишки сматывали и большим черным пакетом для упаковки.
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27.04.2022 13:13 Відповісти
Жгутом для шеи.
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27.04.2022 14:16 Відповісти
Более того, 25900 это тоже далеко не все кацапские жмуры. Это только потери на поле боя. Я полторы недели назад тренинг по тактической медицине проходил, так инструктор сказала, что западные спецы по нищебродскому содержимому москальских полевых аптечек оценили шансы выживания их подранков (судили по помощи которая теоретически может быть оказана в первый «золотой час» после ранения). Так вот шанс скопытиться у раненого кацапа - 30-33%. То есть треть всех раненных сдыхает потом в госпиталях из-за недостаточной или некорректной домедицинской помощи. Если сейчас число раненых у них около 60 тысяч то из них 20 тысяч уже склеили ласты. И это минимум. Не учитывались криворукость и неподготовленность тех кто первую помощь оказывал и перегруженность госпиталей принимающих подранков. Их реальные потери уже к 50 тыщам подползают..
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27.04.2022 13:21 Відповісти
На Хартія 97 так і писали в березні що лука мудіщев віддав в гомельській обл. госпіталі оркам. І народ знімав ці автобуси доставки приземлених , а мєнти їх шугали.
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27.04.2022 13:41 Відповісти
еще раненных разной степени должно быть в в 2-4 раза больше.
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27.04.2022 13:22 Відповісти
Командиру бригади повезло , так як йому вдалося кишки зібрати і закинути в живіт , а деяких орків поміщають в півлітрову баночку ,
так що
подумайте , кацапи , перед тим , як іхати вбивати , ні в чому не винних ,
украінців !!
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27.04.2022 13:37 Відповісти
25900 - это та цифра которая должна у вас3,14дарасов лет триста в "переписи населения" фигурировать!
И то, бл@дь, шоб тулько сучки ваши, свиноматочные...
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27.04.2022 13:37 Відповісти
Бажаю всім московським окупантам повернутися на Рабсєю живими,але без рудиментів.
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27.04.2022 13:38 Відповісти
Без ратиць і щупальців.
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27.04.2022 14:39 Відповісти
вам всем ***** будет на нашей земле
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27.04.2022 13:52 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897296028&__cft__[0]=**************************************************************-ZckY_xluUT1r5CGvdocKmMRZRsoBHsxyt0DMVu05gesnsw5qWim-NJBlUO5RAbBgGmj0&__tn__=-]C%2CP-R Яків Євгенович is with https://www.facebook.com/yakiv60?__cft__[0]=**************************************************************-ZckY_xluUT1r5CGvdocKmMRZRsoBHsxyt0DMVu05gesnsw5qWim-NJBlUO5RAbBgGmj0&__tn__=-]C%2CP-R Yakiv Evgenovich .

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897296028 4 hrs ·

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897296028



https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897296028 Так що, вже відомо,
куди "перевели"
Дмитра Марченка?

6666

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897296028 12 Comments

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27.04.2022 14:07 Відповісти
то куди?
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27.04.2022 21:57 Відповісти
А кто он такой , этот считала? Он ляпнул с перепугу, а все сразу наивно поверили.
Хотя чем больше тем лучше конечно.
Орков еще до фига и больше - крутая арта и ракеты нужны были еще вчера, а их и сегодня не слышно и не видно ***.
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27.04.2022 14:08 Відповісти
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27.04.2022 14:09 Відповісти
Радная бярьозка, штоби било скрєпнєнько... Якщо обмазати ту ***** лайном, можна буде видати її за пересувну парашу.
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27.04.2022 18:36 Відповісти
Всьо правильно. То такий а-ля "автодом оркский", вони постійно в лайні живуть.
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27.04.2022 21:13 Відповісти
Капец наши в сводках еще и занижают их потери
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27.04.2022 14:15 Відповісти
Солі,землі,золотих коронок насипати йому в живіт,хай з ними і подихає!Вірніше вже і подох!
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27.04.2022 15:47 Відповісти
До рекорду війн Чечні у 200 тис. дохлих кацапських військових ще далеко
Це тільки кацапська пропаганда каже що за дві Чеченські війни загинуло 25 тис.
расєйських військових.
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27.04.2022 17:07 Відповісти
Да ну. Там вся группировка была меньше. И территория как пол Днепропетровской области. Не выдумывайте. К тому же тогда еще была на раше какая-никакая свободная пресса, комитет матерей активно работал. Не возможно было скрыть 175 тысяч трупов.
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27.04.2022 18:51 Відповісти
Слава ЗСУ! Смерть рашистським окупантам!!!
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27.04.2022 22:22 Відповісти
Радость то какая 25900 рашистских нацистов, Нет не удержусь за такую новость надо выпить. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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29.04.2022 02:10 Відповісти
 
 