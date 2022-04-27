"Официально то одно, а я тебе скажу: 25 900 погибших. Это, бля#ь, за 2 месяца…", - окупант у перехопленій розмові розповів про втрати РФ. АУДIО

Військове керівництво РФ в рази занижує втрати окупантів на війні в Україні, гинуть не тількі рядові, але й "верхівка" військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать нові перехоплення СБУ.

Зокрема, показовою є ось ця розмова двох росіян, один із яких воює.

"Пацанов дох#я поебашило наших, пиз#ец дох#я… Официально то одно, а я тебе скажу: 25 900 погибших. Это, бля#ь, за 2 месяца…" - розповідає він своєму другу. Наголошує, що гинуть не тільки рядові бійці, а й високопоставлене керівництво.

"Командующему бригады прилетело . Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили… Увезли в Россию, а там сердце уже не выдержало…" - додає загарбник.

У СБУ наголошують, що таких випадків загибелі саме командного складу, а не лише рядових, багато.

"Настільки, що окупанти самі розуміють - пропагандистські казки, які їм розповідають по телевізору, насправді не мають нічого спільного з реальністю. Україна б’є і буде бити загарбників далі!", впевнені у Службі безпеки України.

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