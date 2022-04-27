"Братья, это что за неблагодарность? На Украину гляньте! Идет война", - чоловік пропагандистки Симоньян погрожує Казахстану через скасування параду 9 травня. ВIДЕО

Чоловік кремлівської пропагандистки Симоньян Тигран Кеосаян погрожує Казахстану через скасування параду 9 травня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кеосаян звернувся до казахів і звинуватив їх у невдячності та навів приклад України, як переспективу для Казахстану, у разі продовження недружніх до Росії кроків.

"Братья, это что за неблагодарность? На Украину гляньте! Идет война", - сказав Кеосаян.

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