"Братья, это что за неблагодарность? На Украину гляньте! Идет война", - чоловік пропагандистки Симоньян погрожує Казахстану через скасування параду 9 травня. ВIДЕО
Чоловік кремлівської пропагандистки Симоньян Тигран Кеосаян погрожує Казахстану через скасування параду 9 травня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кеосаян звернувся до казахів і звинуватив їх у невдячності та навів приклад України, як переспективу для Казахстану, у разі продовження недружніх до Росії кроків.
"Братья, это что за неблагодарность? На Украину гляньте! Идет война", - сказав Кеосаян.
Топ коментарі
+171 Trevor Tro
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+108 Ksenia VB
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показати весь коментар27.04.2022 14:05
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Слава Україні!
парады дело уже десятое
кроме парадов занаться нечем больше на рассее??
Тіграша , заткни своє їдало . . Ти зараз не в тій ситуації щоб погрожувати ,, сядь і засохни .!
якби ви воювали з НАТО, вас би вже не існувало. А так Україна дає вам по зубах і скоро прийде по своє, з ворог плату брати!!!
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Тяжело искать чёрную кошку в тёмной комнате, ......... .