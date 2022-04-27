"Відчуваю радість. Нарешті! Дружба з Росією закінчена", - автор скульптурної композиції "Арка дружби народів" Миргородський. ВIДЕО

Один з авторів скульптурної композиції "Арка дружби народів" в Києві Сергій Миргородський схвалив демонтаж частини комплексу, що символізує дружбу України та Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі ТСН.

"Відчуваю радість. Нарешті! Дружба з Росією закінчена. Тому цей пам'ятник, як дружба великих народів колись, перетворюється на ворожнечу України та Росії. А мати пам'ятник ворожнечі – це гріх", - сказав Миргородський.

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