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"Відчуваю радість. Нарешті! Дружба з Росією закінчена", - автор скульптурної композиції "Арка дружби народів" Миргородський. ВIДЕО

Один з авторів скульптурної композиції "Арка дружби народів" в Києві Сергій Миргородський схвалив демонтаж частини комплексу, що символізує дружбу України та Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі ТСН.

"Відчуваю радість. Нарешті! Дружба з Росією закінчена. Тому цей пам'ятник, як дружба великих народів колись, перетворюється на ворожнечу України та Росії. А мати пам'ятник ворожнечі – це гріх", - сказав Миргородський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На площі Перемоги в Києві демонтували зображення з Леніним. ФОТО

Автор: 

демонтаж (193) пам’ятник (930) росія (65442)


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https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 15 hrs ·

40 країн на базі "Рамштайн" поставили підпис під антипутінською коаліцією!

Понеслося!





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27.04.2022 14:45
+43
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27.04.2022 14:57
+37
Дід прозрів давно, але родився та більшу половину свого життя він прожив в тюрмі народів по імені совок. Треба з розумінням до цього ставитись...
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27.04.2022 14:57
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZUkPLhk3QT_5w1k8qq1mm0oILcsKgLGLXIr_vXA11W0Y4PB7Ryx0RA_1gnclprdgyrnJPN9jF4Vy2VFTWEoLqw6dD6RNaTSTvOpcSNTE6fFHNYyXWjoZ8e0Yx8hmZ9NED0&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 15 hrs ·

40 країн на базі "Рамштайн" поставили підпис під антипутінською коаліцією!

Понеслося!





477477

8 Comments

65 Shares



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27.04.2022 14:45 Відповісти
А Резников явно языков не знает .

НУЖНО РАСТИТЬ ВОЕННУЮ ЭЛИТУ УКРАИНЫ со знанием английского и немецкого .
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27.04.2022 15:27 Відповісти
Ви хоча б для початку українську вивчили.
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27.04.2022 16:05 Відповісти
Навіщо. Вся еліта прекрасно знає ідиш
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27.04.2022 18:07 Відповісти
Не може закінчитись те,чого ніколи не було...
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27.04.2022 14:45 Відповісти
Саме так! Так говорять може і не погані люди, але ті хто не знає справжньої кривавої на протязі сторіч історії України
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27.04.2022 16:22 Відповісти
Дід прозрів і покаявся! 👍 Зараховано! 😁
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27.04.2022 14:51 Відповісти
Дід прозрів давно, але родився та більшу половину свого життя він прожив в тюрмі народів по імені совок. Треба з розумінням до цього ставитись...
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27.04.2022 14:57 Відповісти
+100500.
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27.04.2022 15:56 Відповісти
Саме так.
Гірше війни з раіською може бути лише дружба з раіською.
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27.04.2022 14:56 Відповісти
Дружбы народов больше не будет
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27.04.2022 14:56 Відповісти
Її ніколи і не було. Я далеко вже не молодий, але пам'ятаю як моя бабця, дід, мам, батько ніколи не говорили на них руськіє, а говорили тільки кацапи.
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27.04.2022 14:58 Відповісти
Моя бабця називала їх (москалів) "воші". Я колись запитав її чому вона так каже. Відповідь: а вони всі дуже брудні були, воші по них так і скакали.
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27.04.2022 15:19 Відповісти
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27.04.2022 14:57 Відповісти
Нажаль так... Для молодшого покоління це взагалі не питання було, а от для старшого котрі народилися та більшість свого життя прожили в одній державі з кацапами і не тільки, без війни, на жаль, так би і рахували шо кацапи просто обмануті ******, а взагалі вони ж тіпа наші люді... Ще раз кажу, нажаль...
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27.04.2022 15:02 Відповісти
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27.04.2022 14:58 Відповісти
Нет лучше ОКУРОК ы косоворотке. Или моль в ватнике
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27.04.2022 15:13 Відповісти
И верхом на бутылке.
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27.04.2022 16:10 Відповісти
Що воно взагалі таке - дружба народів, братство народів? Своїх братів і друзів я знаю в обличчя.
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27.04.2022 15:04 Відповісти
Дружюа народів, це вигадка москалів щоб втручатися у справи інших країн
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27.04.2022 15:23 Відповісти
Валянок москворотий за все життя не спромігся мову вивчити. Ніколи тої дружби не було, була лише ворожнеча і кількасотрічна окупація Русі-України мокшанською ордою.
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27.04.2022 15:07 Відповісти
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27.04.2022 15:09 Відповісти
Судя по киверу и мундиру, это русиш швайне зольдат лейб Павловского полка, кричащий - в очередь скины дети, в очередь! Сосёт у этого павловца исконный русский офицер, а вот остальные зольдаты, судя по киверам, в очереди лет с 50 стояли. На отсос. Картина маслом "Русский, традиционный и скрепный, затянувшийся минет"
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27.04.2022 15:23 Відповісти
Это для них норма. Автор явно знал о ком памятник ваяет.
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27.04.2022 15:23 Відповісти
Помниться мне, что когда, в 1982 году, на Владимирском узвозе, открыли это одоробло, киевляне сразу нарекли его "ХОМУТ". Русскоязычные киевляне.
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27.04.2022 15:13 Відповісти
Это даже не хомут. Петля.
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27.04.2022 15:25 Відповісти
А українською наз. "ЯРМО"! 😁
P. S.
Так, що "ваятєль" пам'ятника вірно протролив "дружбу" народів!
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27.04.2022 15:56 Відповісти
переделать в триумфальную арку. как символ победы над рашизмом.
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27.04.2022 15:19 Відповісти
РaбZZeя выразит протест,,,,типа мацковские Шариковы и Ярослав Мудрый,,,,оба княжество роду,,типа одиннарот....))))
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27.04.2022 15:21 Відповісти
Дружба? Яка така дружба? Дідо погано історію знає .. Напевно дідо не чув про часті РУЙНУВАННЯ КИЄВА МОСКОВСЬКИМИ КНЯЗЯМИ, ПРО БАТУРИН, ЗРУЙНУВАННЯ СІЧІ КАТКЕЮ-КОМНЕЙОПНИЦЕЮ, ПРО ПЕТЕРБУРГ НА КІСТКАХ КОЗАКІВ, ПРО ГОЛОДОМОРИ....
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27.04.2022 15:24 Відповісти
І ще обов`язково те "ярмо" демонтувати також. Тільки паплюжить Київські схили над Дніпром.
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27.04.2022 15:25 Відповісти
У крыс Кремля был братаном только Адольф Алоизыч с Риббеньропой,,,))))остальные народы Мира бвли просто статистики в ихней Мировой ливарюции...
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27.04.2022 15:37 Відповісти
А там справа тоже стоит памятник переяславскому сходняку,который также символизирует "дружбу" народов.Его будут сносить или нет?
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27.04.2022 15:58 Відповісти
Дрочба таки була !

Я в радянськи часи вчився в Мацкьковском вузі , так ось в них навіть київське "Динамо" язик не повертався називати так , виключно хАхловскАє ! Крім моїх родичів , які теж усі або їх батьки з України я таке слово як Україна не чув -- тільки Хахляндія .
Ось така міцна було "дрочба" !
Хто служив в Совєцькая армії в той час підтвердить ,що боротися з терміном хохол було тільки ідучи на постійні конфлкти й мородобій .
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27.04.2022 16:28 Відповісти
У нас вроде бы раньше уже объявляли декоммунизацию: переименовывали города, улицы, сносили памятники.......И до теперешнего времени оставили этот шедевр. Наверное, на память!
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28.04.2022 14:47 Відповісти
 
 