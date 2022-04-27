"Відчуваю радість. Нарешті! Дружба з Росією закінчена", - автор скульптурної композиції "Арка дружби народів" Миргородський. ВIДЕО
Один з авторів скульптурної композиції "Арка дружби народів" в Києві Сергій Миргородський схвалив демонтаж частини комплексу, що символізує дружбу України та Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі ТСН.
"Відчуваю радість. Нарешті! Дружба з Росією закінчена. Тому цей пам'ятник, як дружба великих народів колись, перетворюється на ворожнечу України та Росії. А мати пам'ятник ворожнечі – це гріх", - сказав Миргородський.
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 15 hrs ·
40 країн на базі "Рамштайн" поставили підпис під антипутінською коаліцією!
Понеслося!
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8 Comments
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НУЖНО РАСТИТЬ ВОЕННУЮ ЭЛИТУ УКРАИНЫ со знанием английского и немецкого .
Гірше війни з раіською може бути лише дружба з раіською.
P. S.
Так, що "ваятєль" пам'ятника вірно протролив "дружбу" народів!
Я в радянськи часи вчився в Мацкьковском вузі , так ось в них навіть київське "Динамо" язик не повертався називати так , виключно хАхловскАє ! Крім моїх родичів , які теж усі або їх батьки з України я таке слово як Україна не чув -- тільки Хахляндія .
Ось така міцна було "дрочба" !
Хто служив в Совєцькая армії в той час підтвердить ,що боротися з терміном хохол було тільки ідучи на постійні конфлкти й мородобій .