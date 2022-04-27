Екіпаж трофейного танку Т-80БВМ знищив такий же танк під управлінням російських загарбників. ВIДЕО
Український екіпаж трофейного танку Т-80БВМ знищив такий же танк під управлінням російських загарбників.
Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, бій відбувся поблизу села Андріївка.
"Це сталося на марші - під час передислокації відразу трьох трофейних Т-80БВМ. Під часу руху ця невеличка колона буквально вперлася в такий же російський танк. Вистріл підірвав боєкомплект на ворожому танку", - розповідає один з українських воїнів.
Топ коментарі
+16 Олег Кущ #490032
показати весь коментар27.04.2022 15:40
+14 Конотопець Виталий
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+14 Сергій Осадчий
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да и по цене поинтереснее..
не дають Заходу випередити себе в постачанні танків Україні.
Стаханов. 27 апреля, 14:21 и ранее. Сегодня трэш.. Прилёты хорошие. Так громко давно небыло! На Максимовка прилёты, в районе завода Юность, похоже, что по Б. Хмельницкого тоже прилёты..
Как я понимаю, оккупированное с 14 года место очищается от кацапов.
Це для підтримки піхоти. Точна гармата це великий плюс проти дрібних/швидких мішеней.
Військові раніше казали що з рапіри попали по танку,не підбили правда але танк вийшов з бою кажуть що екіпажу гарантовано контузію усім.А на Леопард гармата трохи потужніша.Думаю теж гарні танки як підсилення та і мобільна гармата зайвою не буде.
Боекомплект пушки составляет 60 унитарных выстрелов. В него входят бронебойные подкалиберные, кумулятивные и бронебойно-фугасные снаряды, а также снаряды с готовыми поражающими элементами.
В СУО предусмотрено дублированное управление огнем от командира. Его дневной панорамный прицел имеет зависимую стабилизацию поля зрения. В качестве ночного прицела используется приставка к тепловизионному каналу основного прицела наводчика.
Основной прицел наводчика EMES-18 совмещен с лазерным дальномером. Тепловизионный канал обеспечивает ведение стрельбы из пушки ночью на дальностях до 2000 метров . Поле зрения прицела имеет независимую стабилизацию в двух плоскостях. В танке установлены автоматическая встроенная система выверки прицела и система контроля функционирования комплекса управления огнем. Кроме основного прицела наводчика имеется вспомогательный телескопический шарнирный прицел FERO-Z12.
Прицелы наводчика и командира снабжены автоматически закрывающимися шторками, исключающими кратковременное ослепление при выстреле ночью. Электронный баллистический вычислитель вырабатывает поправки на скорость цели, боковой ветер, дальность до цели, крен цапф пушки, температуру воздуха и атмосферное давление, собственную скорость танка и износ канала ствола. На танке установлен двухплоскостной стабилизатор вооружения электрогидравлического типа.
В качестве вспомогательного вооружения используются два 7,62-мм пулемета (спаренный с пушкой и зенитный).
безпека на другому плані.
Зрівняти з британськими Челенджерами, то небо і земля.
хорошо спратялся в деревьях