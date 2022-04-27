Екіпаж трофейного танку Т-80БВМ знищив такий же танк під управлінням російських загарбників. ВIДЕО

Український екіпаж трофейного танку Т-80БВМ знищив такий же танк під управлінням російських загарбників.

Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, бій відбувся поблизу села Андріївка.

"Це сталося на марші - під час передислокації відразу трьох трофейних Т-80БВМ. Під часу руху ця невеличка колона буквально вперлася в такий же російський танк. Вистріл підірвав боєкомплект на ворожому танку", - розповідає один з українських воїнів.

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