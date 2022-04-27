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Екіпаж трофейного танку Т-80БВМ знищив такий же танк під управлінням російських загарбників. ВIДЕО

Український екіпаж трофейного танку Т-80БВМ знищив такий же танк під управлінням російських загарбників.

Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, бій відбувся поблизу села Андріївка.

"Це сталося на марші - під час передислокації відразу трьох трофейних Т-80БВМ. Під часу руху ця невеличка колона буквально вперлася в такий же російський танк. Вистріл підірвав боєкомплект на ворожому танку", - розповідає один з українських воїнів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці захопили БТР-82А російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17554) трофеї (185)


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Топ коментарі
+16
Знешкодженим танком знешкодили танк. Якби того ще можна було відремонтувати, а потім з ньго збити ще один танк, а потім його відремонтувати і з нього... Зупиніть мене хтось
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27.04.2022 15:40
+14
Достойный лизинг для военного времени! Молодцы, мужики! Вот так бы успешно применять и др. трофеи, честно приобретенные на полях сражений!
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27.04.2022 15:36
+14
кацапи стараються, як можуть - "впереді планети всей".
не дають Заходу випередити себе в постачанні танків Україні.
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27.04.2022 15:53
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красивый танк, настоящий некстген
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27.04.2022 15:29 Відповісти
НЛАВ тоже очень эргономичен..
да и по цене поинтереснее..
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27.04.2022 15:45 Відповісти
кацапи стараються, як можуть - "впереді планети всей".
не дають Заходу випередити себе в постачанні танків Україні.
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27.04.2022 15:53 Відповісти
відправили орків до Саурона !
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27.04.2022 15:34 Відповісти
Достойный лизинг для военного времени! Молодцы, мужики! Вот так бы успешно применять и др. трофеи, честно приобретенные на полях сражений!
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27.04.2022 15:36 Відповісти
Pro100-Zen @pro100_zen

Стаханов. 27 апреля, 14:21 и ранее. Сегодня трэш.. Прилёты хорошие. Так громко давно небыло! На Максимовка прилёты, в районе завода Юность, похоже, что по Б. Хмельницкого тоже прилёты..
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27.04.2022 15:39 Відповісти
где єто стаханов?гдето на домбасе?
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27.04.2022 16:08 Відповісти
дык вроде не стаканов, а Кадиевка, как и было во все времена
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27.04.2022 16:18 Відповісти
Домбят бамбас.
Как я понимаю, оккупированное с 14 года место очищается от кацапов.
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27.04.2022 16:23 Відповісти
Знешкодженим танком знешкодили танк. Якби того ще можна було відремонтувати, а потім з ньго збити ще один танк, а потім його відремонтувати і з нього... Зупиніть мене хтось
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27.04.2022 15:40 Відповісти
як-то маревно наніч рахувати дагестанських баранів, варто згадати чітко й праведно про НАШИХ полеглих вояків-героїв, так - поки що безвусих пацанів, які зросли на небеса. все.
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28.04.2022 18:18 Відповісти
звичайно кацапи не освоїли цю модель танка ,бо його нема в грі World of Tanks
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27.04.2022 15:40 Відповісти
Не такий же, а такий самий!
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27.04.2022 15:41 Відповісти
Файна праця! Славні вояки!
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27.04.2022 15:51 Відповісти
Цікаво почути думку танкістів чи ************ нам німецькі Леопард 1А ? Багато хто каже що застарілі і 105 мл пушка але хочу почути спеців.
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27.04.2022 16:13 Відповісти
Дуже гарна машина, але треба правильно користуватись. Це не для танкового бою.

Це для підтримки піхоти. Точна гармата це великий плюс проти дрібних/швидких мішеней.
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27.04.2022 16:20 Відповісти
Не спєц, але гармата 100 мм гарно трощить кацапські БМП і БТРи, а як що у Леопарда ще багатокомпонентна броня, то взагалі незамінна техніка, бо буде зберігати життя екіпажу.
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27.04.2022 16:38 Відповісти
Там насправді 105 мл нарізна! Значить більш точна та дальнобійна.А на неї дуже багато різних боеприпасів є,і кажуть що можливо і танк ними підбити запросто,а якщо в бік чи ззаду то 100%.
Військові раніше казали що з рапіри попали по танку,не підбили правда але танк вийшов з бою кажуть що екіпажу гарантовано контузію усім.А на Леопард гармата трохи потужніша.Думаю теж гарні танки як підсилення та і мобільна гармата зайвою не буде.
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27.04.2022 18:03 Відповісти
Насколько мне помнится у натовской танковой бронетехники вроде нет осколочно-фугасных снарядов в боекомплекте
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27.04.2022 18:16 Відповісти
Я читав що е багато різних боеприпасів саме до цієї гармати так як вона була довго на озброєнні НАТО в різних варіантах.Там і підкаліберні і фугаси все є.
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27.04.2022 19:50 Відповісти
стрельбу 105-мм снарядами не только немецкого производства, но и изготавливаемыми Канадой, Францией, Великобританией, Израилем и США.

Боекомплект пушки составляет 60 унитарных выстрелов. В него входят бронебойные подкалиберные, кумулятивные и бронебойно-фугасные снаряды, а также снаряды с готовыми поражающими элементами.

В СУО предусмотрено дублированное управление огнем от командира. Его дневной панорамный прицел имеет зависимую стабилизацию поля зрения. В качестве ночного прицела используется приставка к тепловизионному каналу основного прицела наводчика.

Основной прицел наводчика EMES-18 совмещен с лазерным дальномером. Тепловизионный канал обеспечивает ведение стрельбы из пушки ночью на дальностях до 2000 метров . Поле зрения прицела имеет независимую стабилизацию в двух плоскостях. В танке установлены автоматическая встроенная система выверки прицела и система контроля функционирования комплекса управления огнем. Кроме основного прицела наводчика имеется вспомогательный телескопический шарнирный прицел FERO-Z12.

Прицелы наводчика и командира снабжены автоматически закрывающимися шторками, исключающими кратковременное ослепление при выстреле ночью. Электронный баллистический вычислитель вырабатывает поправки на скорость цели, боковой ветер, дальность до цели, крен цапф пушки, температуру воздуха и атмосферное давление, собственную скорость танка и износ канала ствола. На танке установлен двухплоскостной стабилизатор вооружения электрогидравлического типа.

В качестве вспомогательного вооружения используются два 7,62-мм пулемета (спаренный с пушкой и зенитный).
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27.04.2022 20:01 Відповісти
Не хочу обіжать Бутусова, але совєтська і російська техніка то трохи лайно бо зроблена по принципу - техніка все, люди лайно, баби нових нарожают. Ніяких зручностей, комфрорту,
безпека на другому плані.
Зрівняти з британськими Челенджерами, то небо і земля.
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27.04.2022 16:36 Відповісти
++
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27.04.2022 16:52 Відповісти
Змушений процитувати москальський мем -- вот ето паварот!..
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27.04.2022 17:43 Відповісти
красивая погода
хорошо спратялся в деревьях
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27.04.2022 18:11 Відповісти
Слава ЗСУ !!!
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27.04.2022 18:38 Відповісти
Четыре танкиста и собаки!!
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27.04.2022 18:39 Відповісти
Цензор, ну не "трофейного танкУ", а танкА. От якби мова йшла про танець=танок, тоді було б "танкУ".
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27.04.2022 20:54 Відповісти
Интересно, кто нам больше тяжелого оружия поставил Америка или кацапстан? ))))))
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27.04.2022 21:40 Відповісти
Булгаков был прав:
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27.04.2022 22:31 Відповісти
 
 