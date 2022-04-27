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У заблокованому російськими окупантами Чорному морі поблизу Одеси дрейфують некеровані кораблі. ВIДЕО

Жителі Одеси бачили у морі кораблі. Військові пояснили, що це некеровані танкер і баржі, які віднесло в море.

Як інформує пресслужба Одеської міської ради з посиланням на Оперативне командування "Південь", цивільне судноплавство не здійснюється "через закриття рашистами північно-західної частини Чорного моря під погрозою застосування зброї", передає Цензор.НЕТ.

"Судна, що часом з'являються на обрії - це обстріляний рашистами на початку березня танкер "Міленіум Спіріт" (Молдова) без екіпажу і так само некеровані баржі, які віднесло в море, а повернути нема можливості, бо судноплавство заблоковано", - йдеться у повідомленні.

Військові підкреслили, що підходу російських кораблів до узбережжя Одеси не було, а обстановка в морі постійно контролюється силами охорони та оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міст з Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрили через ракетний удар окупантів (оновлено)

Автор: 

корабель (1613) Одеса (5476)


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Топ коментарі
+10
Привиди Чорного моря
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27.04.2022 16:31
+4
Мабуть це був крейсер-привид москва, шукали путь на сєвастополь
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27.04.2022 16:41
+4
Ні , цей привід по дну Чорного моря пересувається !
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27.04.2022 17:16
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Привиди Чорного моря
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27.04.2022 16:31 Відповісти
Мабуть це був крейсер-привид москва, шукали путь на сєвастополь
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27.04.2022 16:41 Відповісти
Ні , цей привід по дну Чорного моря пересувається !
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27.04.2022 17:16 Відповісти
там де пройшла раша припиняє працювати, що працювало та в"яне все, що до них могло дихати
сиділи б за парєбріком собі - світ чистіше був би
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27.04.2022 16:52 Відповісти
А якщо на мілину викине? Єкологія під загрозою.
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27.04.2022 16:52 Відповісти
ну-ну... плавучие батареи... поповки... маскировка... ой... Впервые вопрос о постройке бронированных плавучих батарей для защиты входов в Азовское море и Днепро-Бугский лиман был поднят в 1863 году. В это время, после поражения в Крымской войне, развитие Черноморского флота было ограничено условиями Парижского мирного договора, ...
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27.04.2022 16:56 Відповісти
Бермудская, Чернобаевка, *****!
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27.04.2022 16:57 Відповісти
опять танкер на Дельфине будет
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27.04.2022 16:58 Відповісти
Не розслаблятись . Некеровані кораблі можуть виявитись аналогом троянськооо коня
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27.04.2022 17:22 Відповісти
под видомнеуправляемых кораблей передвигаются десантные судна РФ .
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27.04.2022 17:30 Відповісти
Від кацапо-рашистів всі біди!
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27.04.2022 17:41 Відповісти
Орки ночью должны на них наткнуться со всеми вытекающими.
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27.04.2022 17:56 Відповісти
 
 