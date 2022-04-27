У заблокованому російськими окупантами Чорному морі поблизу Одеси дрейфують некеровані кораблі. ВIДЕО

Жителі Одеси бачили у морі кораблі. Військові пояснили, що це некеровані танкер і баржі, які віднесло в море.

Як інформує пресслужба Одеської міської ради з посиланням на Оперативне командування "Південь", цивільне судноплавство не здійснюється "через закриття рашистами північно-західної частини Чорного моря під погрозою застосування зброї", передає Цензор.НЕТ.

"Судна, що часом з'являються на обрії - це обстріляний рашистами на початку березня танкер "Міленіум Спіріт" (Молдова) без екіпажу і так само некеровані баржі, які віднесло в море, а повернути нема можливості, бо судноплавство заблоковано", - йдеться у повідомленні.

Військові підкреслили, що підходу російських кораблів до узбережжя Одеси не було, а обстановка в морі постійно контролюється силами охорони та оборони.

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