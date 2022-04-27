УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11771 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
46 494 36

Поблизу окупованого Донецька вибухнула ворожа вантажівка з боєприпасами: "Ох#еть! Она с БК была!" ВIДЕО

На донецькій кільцевій дорозі вибухнула ворожа вантажівка, що перевозила боєприпаси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент вибуху зафіксували очевидці та опублікували в соцмережах.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Бєлгородщині досі палає склад боєприпасів: "Слышны небольшие, но чувствительные взрывы". ВIДЕО

Автор: 

боєприпаси (2282) вибух (4487) Донецьк (947)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+52
Снова курили там где незя.
показати весь коментар
27.04.2022 16:38
+47
показати весь коментар
27.04.2022 16:57
+46
показати весь коментар
27.04.2022 16:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
27.04.2022 16:37 Відповісти
Моему знакомому один так писал, что надо на передок стационарный комп, поэтому ему должны были продать комп стоимостью 10000 за 1000 грн)
Мошенников развелось сейчас на теме волонтерства немеряно
показати весь коментар
27.04.2022 17:01 Відповісти
Снова курили там где незя.
показати весь коментар
27.04.2022 16:38 Відповісти
Ні , то дупу оркам підпалили саме "там де можно" , а дупу їм палити можно будь де !
показати весь коментар
27.04.2022 17:00 Відповісти
Пренебрежение скоростным режимом, всему виной.
показати весь коментар
27.04.2022 17:01 Відповісти
Скорее всего с Марьинки с джевелина от наших прилетело, она же там практически в черте Донецка
показати весь коментар
27.04.2022 16:39 Відповісти
"Как сообщают очевидцы, в Ленинском районе загорелся "Урал" с боеприпасами"

Нет, это далеко от Марьинки (14 км), тыл Донецка. Скорее всего партизаны, или кто-то покурил в неположенном месте 😂
показати весь коментар
27.04.2022 17:20 Відповісти
был та на Боссе (ленинский район донецка) лет 15-12 назад, болота... видимо партизаны
показати весь коментар
27.04.2022 17:35 Відповісти
Это объездная с Запорожской трассы.
показати весь коментар
27.04.2022 18:32 Відповісти
Джавелин на грузовую машину тратить не будут. Для такого девайса есть цели более приоритетные.
показати весь коментар
27.04.2022 18:55 Відповісти
Байрактар!
Бачили вже таке в Карабаху
показати весь коментар
27.04.2022 16:39 Відповісти
Красота , хто розуміє
показати весь коментар
27.04.2022 16:42 Відповісти
Упс. Буває. Це війна..
показати весь коментар
27.04.2022 16:42 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2022 16:44 Відповісти
Куріння вбиває...
показати весь коментар
27.04.2022 17:15 Відповісти
фейк , вы фсё врьоте...
показати весь коментар
27.04.2022 16:46 Відповісти
"Произошёл хлопок" (с)
показати весь коментар
27.04.2022 16:48 Відповісти
«Она утонула…»
показати весь коментар
27.04.2022 16:51 Відповісти
Це в Україну приїхала високоточна й дальнобійна арта !
показати весь коментар
27.04.2022 16:49 Відповісти
Никак кацапы не накурятся ...
показати весь коментар
27.04.2022 16:50 Відповісти
Яке прикре самогубство водія вантажівки!
показати весь коментар
27.04.2022 16:50 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2022 16:57 Відповісти
😂
показати весь коментар
27.04.2022 18:22 Відповісти
А "Белгород" с "Белгород-Днестровским" перепутали)))
показати весь коментар
28.04.2022 00:08 Відповісти
что такое ...ц и как с ним бороться
показати весь коментар
27.04.2022 16:58 Відповісти
Да шо ж такоє. Забєрітє кто нібудь у ніх сігарєти.)))
показати весь коментар
27.04.2022 16:59 Відповісти
не-не-не....подвезите ешшо !! ))) курение ж убивает!
показати весь коментар
27.04.2022 17:10 Відповісти
Чи не пора нашим військовим нанести удари по цих терористичних анклавах лднр ,хватит гратись "наші люди " це вороги.
показати весь коментар
27.04.2022 17:06 Відповісти
продолжай вести наблюдение и держать нас в курсе, выезжают только слабаки
показати весь коментар
27.04.2022 17:08 Відповісти
Ну, ні гвоздя, ні жезла!
показати весь коментар
27.04.2022 17:19 Відповісти
ідіоти -она з бика била ...З бика не можна зробити Камаз ..Хіба з гімна
показати весь коментар
27.04.2022 17:28 Відповісти
switchblade попрацював
показати весь коментар
27.04.2022 17:49 Відповісти
Красівоє
показати весь коментар
27.04.2022 18:11 Відповісти
Вот шо животворящий Байрактар делает....
показати весь коментар
27.04.2022 18:38 Відповісти
А я сяду, и покурю...
Больше бредить тобой не буду.
Сигаретный вдыхая дым.
На веревке болтаться буду,
В среду я и по выходным.

Как совпало? И среда, и покурю, и на веревке болтаться.
показати весь коментар
27.04.2022 18:41 Відповісти
 
 