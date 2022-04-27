На Закарпатті відкрили цифровий центр безпеки: зможуть точно визначати машини та людей. ВIДЕО

На Закарпатті розпочав роботу новітній Ситуаційно-аналітичний центр, який сприятиме захисту регіону та гарантуватиме оперативне реагування всіх служб на загрози.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми запускаємо роботу Ситуаційно-аналітичного центру, сформованого на базі Закарпатської ОВА. Цифрова платформа дозволяє отримувати інформацію щодо можливих загроз, аналізувати ризики та гарантувати оперативне реагування правоохоронних органів, військових формувань, екстрених служб та інших суб’єктів забезпечення оборони та безпеки на території нашого регіону. Мета системи – швидкий пошук і виявлення осіб з групи "ризику" та тих, хто може бути причетним до розвідувально-підривної та кримінальної діяльності на території області методом фіксації й розпізнавання облич людей, які прибувають у регіон або рухаються транзитом", - повідомив Микита.

Голова Закарпатської ОВА зазначив, що нове обладнання дозволить ідентифікувати всіх, хто перетне кордон або знаходитиметься поблизу об’єктів критичної інфраструктури.

"На всіх об’єктах критичної інфраструктури, основних транспортних артеріях, пунктах пропуску, місцях в’їзду та виїзду на Закарпатті, вокзалах і станціях встановлюють високотехнологічні камери. Вони забезпечуватимуть збір даних про кожну особу чи транспортний засіб, котрі приїхали в регіон.

Інформація передається до Ситуаційно-аналітичного центру ОВА, де спеціальний модуль розпізнавання облич автоматично ідентифікує людину за відеозображенням. Він аналізує обличчя, порівнюючи їх із заздалегідь створеною базою електронних файлів, які накопичують у відповідній бібліотеці. Аналогічний процес відбувається й із транспортними засобами. Водночас до цієї системи інтегрують загальнообласну "Безпечне Закарпаття" й інші системи відеоспостереження області, перелік яких визначить ОВА. Це своєю чергою забезпечить надходження максимального обсягу аналітичних даних", - написав він.

Микита додав, що Ситуаційно-аналітичний центр допомагає здійснювати оперативне управління і контроль в будь-якій складній та позаштатній ситуації відповідно до протоколу реагування.

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