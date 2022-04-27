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На Закарпатті відкрили цифровий центр безпеки: зможуть точно визначати машини та людей. ВIДЕО

На Закарпатті розпочав роботу новітній Ситуаційно-аналітичний центр, який сприятиме захисту регіону та гарантуватиме оперативне реагування всіх служб на загрози.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми запускаємо роботу Ситуаційно-аналітичного центру, сформованого на базі Закарпатської ОВА. Цифрова платформа дозволяє отримувати інформацію щодо можливих загроз, аналізувати ризики та гарантувати оперативне реагування правоохоронних органів, військових формувань, екстрених служб та інших суб’єктів забезпечення оборони та безпеки на території нашого регіону. Мета системи – швидкий пошук і виявлення осіб з групи "ризику" та тих, хто може бути причетним до розвідувально-підривної та кримінальної діяльності на території області методом фіксації й розпізнавання облич людей, які прибувають у регіон або рухаються транзитом", - повідомив Микита.

Голова Закарпатської ОВА зазначив, що нове обладнання дозволить ідентифікувати всіх, хто перетне кордон або знаходитиметься поблизу об’єктів критичної інфраструктури.

"На всіх об’єктах критичної інфраструктури, основних транспортних артеріях, пунктах пропуску, місцях в’їзду та виїзду на Закарпатті, вокзалах і станціях встановлюють високотехнологічні камери. Вони забезпечуватимуть збір даних про кожну особу чи транспортний засіб, котрі приїхали в регіон.

Інформація передається до Ситуаційно-аналітичного центру ОВА, де спеціальний модуль розпізнавання облич автоматично ідентифікує людину за відеозображенням. Він аналізує обличчя, порівнюючи їх із заздалегідь створеною базою електронних файлів, які накопичують у відповідній бібліотеці. Аналогічний процес відбувається й із транспортними засобами. Водночас до цієї системи інтегрують загальнообласну "Безпечне Закарпаття" й інші системи відеоспостереження області, перелік яких визначить ОВА. Це своєю чергою забезпечить надходження максимального обсягу аналітичних даних", - написав він.

Микита додав, що Ситуаційно-аналітичний центр допомагає здійснювати оперативне управління і контроль в будь-якій складній та позаштатній ситуації відповідно до протоколу реагування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті провели спеціальні курси щодо безпеки та тренінг з поводження зі зброєю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Закарпатська область (2055)


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Топ коментарі
+4
Дуже небезпечна ху@ня, наближає нас до антиутопії яка вже давно діє в комуняк китайських, де на кожного китайця тисяча камер, а без смартфону не маєш права вийти з дому!
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27.04.2022 18:49
+4
Я живу в Ірландї з 2003, зараз тут повно біженців з України, і я ох...ю від кількості здорових 30-40 річних бичків які приїзджают з України. Раніше були одні жінки з дітьми яким я активно допомагав. Походу взятки за проїзд на кордоні. При тому чоловіки ці або самі або з сїмями максимум 2 дітей. Тільки одному зараз допомагаю в якого 3 дитини і одна з них інвалід від народження. При тому коли з цими "біженцями" починаеш говорити про стан речей в Україні, їх це абсолютно не цікавить. Цікавить як права поміняти і отримати безкоштовне житло. Багато з Кривого Рогу, Одеси і як не дивно Західної України. Багато мужичків які працювали в Польщі або Чехії і під шумок ради отримання ірландцьких документів приїхали "біженцями". Походу взятки за проїзд на кордоні вийшли на конвеєр.
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27.04.2022 19:20
+2
Угу, сама гаряча точка
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27.04.2022 18:36
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Угу, сама гаряча точка
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27.04.2022 18:36 Відповісти
ну так тут самі "патротичні" очільники зі слуг та з тимошенківців.. а ще угорська партія, але я не впевнений чт з орбанських. Бо загалом це місцеві люди і місцеві вони так років з 200
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27.04.2022 18:41 Відповісти
Контрабандіст ніпрайдьот?
Хоча.. контрабанду протуктів харсуваня та першої необхідності могли б і легалізувати
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27.04.2022 18:39 Відповісти
після війни встановити на всіх кордонах і сканувати морди всіх москалів і брати відбитки пальців при перетині кордону
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27.04.2022 18:39 Відповісти
очередной "умный город"?
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27.04.2022 18:40 Відповісти
Дуже небезпечна ху@ня, наближає нас до антиутопії яка вже давно діє в комуняк китайських, де на кожного китайця тисяча камер, а без смартфону не маєш права вийти з дому!
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27.04.2022 18:49 Відповісти
Я живу в Ірландї з 2003, зараз тут повно біженців з України, і я ох...ю від кількості здорових 30-40 річних бичків які приїзджают з України. Раніше були одні жінки з дітьми яким я активно допомагав. Походу взятки за проїзд на кордоні. При тому чоловіки ці або самі або з сїмями максимум 2 дітей. Тільки одному зараз допомагаю в якого 3 дитини і одна з них інвалід від народження. При тому коли з цими "біженцями" починаеш говорити про стан речей в Україні, їх це абсолютно не цікавить. Цікавить як права поміняти і отримати безкоштовне житло. Багато з Кривого Рогу, Одеси і як не дивно Західної України. Багато мужичків які працювали в Польщі або Чехії і під шумок ради отримання ірландцьких документів приїхали "біженцями". Походу взятки за проїзд на кордоні вийшли на конвеєр.
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27.04.2022 19:20 Відповісти
І в ЗУ таких також повно.
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27.04.2022 20:20 Відповісти
ну так не всіх там і розпізнають - є одна меншина, яка не вписується у їхню концепцію нагляду всіх служб за всіма.
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27.04.2022 19:27 Відповісти
це відео в стилі а ля совєтіко пропґанд або а ля 95 квартал (візуальне моніторення немає нічого спільного з цифровим моніторингом) це якась туфта для е-бабусь
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27.04.2022 21:46 Відповісти
А коклету знайде?
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28.04.2022 16:28 Відповісти
 
 