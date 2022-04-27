Ленд-ліз для України. Що це таке? День 63 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
63-й день Народної війни України.
Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
https://www.facebook.com/roman.shrike 1 hr ·
нужно думать стратегически.
пока в фейсбуке ломали голову, как переименовать улицу пушкина, на базе "рамштайн" решали, как переименовать красную площадь.