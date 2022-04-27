УКР
Ленд-ліз для України. Що це таке? День 63 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

63-й день Народної війни України.

 Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рамштайн-зібрання, або Третя світова проти Росії почалася | БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва Марина (362) Буткевич Богдан (441)
https://www.youtube.com/watch?v=5KZ7aY_qNws Слава Украине!
27.04.2022 21:05 Відповісти
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVT-9NkCHaTNA4kRanwo7BiZQ46MU4qQIjM0slax7lK2efnIuPV48E_oHA-uidQTNKrnzfGjU14SHUkThzdVbgZl-1LodJpa7TIl9GtEBJl-m1oidzUU2I4NtWeJ3J1Oc0&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

https://www.facebook.com/roman.shrike 1 hr ·

нужно думать стратегически.

пока в фейсбуке ломали голову, как переименовать улицу пушкина, на базе "рамштайн" решали, как переименовать красную площадь.
27.04.2022 23:19 Відповісти
 
 