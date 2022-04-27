"Все казахи ждут победу Украины над Россией! И этот день победы Украины мы будем отмечать", - у Казахстані відповіли на погрози кремлівського пропагандиста Кеосаяна. ВIДЕО
Громадянський активіст Казахстану Арман Шураєв у відповідь кремлівському пропагандисту Кеосаяну заявив, що всі казахи підтримують Україну.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, МЗС Казахстану розкритикувало виступ чоловіка пропагандистки Симоньян Кеосаяна, що казахстанцям слід "уважно глянути на Україну", а російським відповідальним особам "переглянути рівень взаємин".
"Вважаю, його буде включено до списку осіб, небажаних для в'їзду в Казахстан", - зазначив прессекретар МЗС Казахстану.
Також проти пропагандиста виступили громадські активісти.
Саме так.
Недоімперія паРашка повинна захлинутись в своєму лайні та розпастися на пару десятків країн, далі - обмін ОМП на їжу, контребуції за зруйноване та за кожного нашого загиблого.
Ров з автоматичними кулеметами на кордоні, ніяких біжинців з теріторії бувшої паРашки та гуманітарної допомоги.
Потім невеличка війна між ними за ресурси і відкат в економіці та загальному стані на початок
ХХ ст.
Шоб цей лепрозорій більше ніколи та нікому не загрожував.
Доерчі, буде гарний приклад для КНР.
До речі , в тому ж самому Белгороді йще років 50 тому подавна більшість населення вважали себе саме українцями .
А после победы Украины этот персонаж не появится ни в одном телевизере ( будет сидеть где нибудь в какой-нибудь выдуманной " Аргентине"), как успевший сбежать(может быть), вождь 4го русишрейха
После нашей победы откуда там взяться телевизорам, телеграф в лучшем случае
В Україні вже все телебачення засрали свинособачою без перекладу навіть всупереч закону про мову, а грамотність журналістів - в районі плінтуса.
І шось ти забагато ****** на друзів України в інших країнах, які не знають української
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Алга Казахстан!!!
Щира подяка казахському народу за підтримку Украіни !
Це добре, що казахи чекають перемоги України, мабуть бачучи в нас свій гордий Казахстан з паралельного світу чи майбутнього. Надіюсь вони з розумінням поставляться до санкції, які будуть введені проти них в близькому майбутньому. Чекайте... Аби в Україні вас не було
Дякую. Ми теж з нетерпінням чекаємо.
p.s. (из расчёта на одну бутылку 0.5) - чайная ложка с горкой серебрянки, 350 гр. бензина, 150 грю отработки (на 10 литров отработки добавить 2 литра растворителя в котором растворили 50-100 гр. пенопласта) - удачи!...
Москвичи,это смесь управленцев и лимиты.
Что хочется ,когда залез наверх?Плюнуть вниз.(Жванецкий)
Очень хорошо эта порода описывется Булгаковым в "Собачьем сердце".
Арман всё правильно сказал, не кривляясь,спокойно разложил всё по полочкам.
Спасибо за поддержку.