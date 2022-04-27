"Все казахи ждут победу Украины над Россией! И этот день победы Украины мы будем отмечать", - у Казахстані відповіли на погрози кремлівського пропагандиста Кеосаяна. ВIДЕО

Громадянський активіст Казахстану Арман Шураєв у відповідь кремлівському пропагандисту Кеосаяну заявив, що всі казахи підтримують Україну.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, МЗС Казахстану розкритикувало виступ чоловіка пропагандистки Симоньян Кеосаяна, що казахстанцям слід "уважно глянути на Україну", а російським відповідальним особам "переглянути рівень взаємин".



"Вважаю, його буде включено до списку осіб, небажаних для в'їзду в Казахстан", - зазначив прессекретар МЗС Казахстану.

Також проти пропагандиста виступили громадські активісти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Братья, это что за неблагодарность? На Украину гляньте! Идет война", - чоловік пропагандистки Симоньян погрожує Казахстану через скасування параду 9 травня. ВIДЕО