"Ой, у лузі червона калина...": мешканці різних країн світу виконують гімн українських січових стрільців. ВIДЕО
Мешканці різних куточків світу на підтримку України заспівали гімн українських січових стрільців "Ой, у лузі червона калина..."
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис виконання пісні опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+50 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар28.04.2022 10:35 Відповісти Посилання
+40 Anastasiia Ka
показати весь коментар28.04.2022 10:44 Відповісти Посилання
+39 частный сектор
показати весь коментар28.04.2022 10:36 Відповісти Посилання
дуже душевно і вразливо...
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Чому виконується тільки один куплет?
Спасибо всем за поддержку Украины ! 🇺🇦❤️
Слава Україні! 💙💛
Це що, тупорила совкова вата ще не відійшла від рамадану?
И мильоны видповидатымуть: ГЭРОЯМ СЛАВА!
С. Бандера.
МИ, УКРАЇНЦІ - НЕЗЛАМНІ!!!!!!!!!!! У засцяних,смердючих,кацапських свиноматок (не хочу образити свиней - Porcus), згодом закінчиться /тєчька/(чтоб "бабьі,ещьо наааааражают)/.
УКРАЇНСЬКА ПРАВДА - переможе кацапську кривду!!!!!!!
......День ПЕРЕМОГИ буде не 9-го травня......
"Душу, й тіло ми положим/
/За нашу свободу/
ВОЛЯ,АБО смерть!!!
https://twitter.com/i/status/1519368603690283009
Коли це Українську пісню співав увесь світ на Українській мові
Хоча навіть й "Гремі" це вже додаток після того , як немлодий Дейв Гілмор проснувся вперше за 10 отанніх років й випустив реліз "Пінк Флойда" з кольорами України .
Тільки жаль, що ключови рядки пісні не війшли в відомий зараз усьому світу хіт :
бо там йдеться не про журбу , а про :
"З МОСКАЛЯМИ ТАН" !