Координаторка системи ООН в Україні Лубрані їде до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя. ВIДЕО

Координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані повідомила, що їде до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя.

Про це вона написала у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Генеральний секретар Антоніу Гутерреш прибув в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. На його прохання я їду до Запоріжжя для підготовки до, сподіваємося, евакуації з Маріуполя. ООН повністю мобілізована для порятунку життів українців і надання допомоги тим, хто її потребує", - написала Лубрані.

