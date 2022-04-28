УКР
Координаторка системи ООН в Україні Лубрані їде до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя. ВIДЕО

Координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані повідомила, що їде до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя.

Про це вона написала у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Генеральний секретар Антоніу Гутерреш прибув в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. На його прохання я їду до Запоріжжя для підготовки до, сподіваємося, евакуації з Маріуполя. ООН повністю мобілізована для порятунку життів українців і надання допомоги тим, хто її потребує", - написала Лубрані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Азов" закликав до рішучих дій стосовно деблокади чи евакуації з Маріуполя: "Ця ніч - це просто колосальна кількість фосфорних бомб, 50 авіаударів, ракети, арта". ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3261) ООН (3418) евакуація (2398) Гутерріш Антоніу (404)
Топ коментарі
+5
в Украине есть места опасные.....
https://twitter.com/i/status/1519575244071219201
28.04.2022 12:22 Відповісти
+5
Почему не получилось , очень даже получилось , просто мотивированность Азова и части 36 той бригады оказалась выше ,чем рассчитывалось в ОПе
28.04.2022 12:31 Відповісти
+4
Боже Допоможи!
28.04.2022 12:20 Відповісти
Боже Допоможи!
28.04.2022 12:20 Відповісти
Чему помочь?
Найти способы легализовать убийство защитников Мариуполя?
28.04.2022 12:29 Відповісти
в Украине есть места опасные.....
https://twitter.com/i/status/1519575244071219201
28.04.2022 12:22 Відповісти
там інше відео ще є.. як легковушку грохнули, орки в предсмертних конвульсіях здихають..ох..насолода
28.04.2022 12:37 Відповісти
до першого вибуху доїде ця жіночка, і обкєкається в канаві... і буде (ой не вдалося, а ми так старались)
28.04.2022 12:23 Відповісти
Тупо сдать Мариуполь не получилось - ищут другие способы сдачи Мариуполя.
28.04.2022 12:25 Відповісти
Почему не получилось , очень даже получилось , просто мотивированность Азова и части 36 той бригады оказалась выше ,чем рассчитывалось в ОПе
28.04.2022 12:31 Відповісти
Кем расчитывалось? Уставшим от войны народом? То то я смотрю что усталость определяется расстоянием угрозы до свой собственной заднице. Когда задница в тепле сразу усталость наступает. Как только заднице что то угрожает и ее перемещают в подвал - усталость как рукой снимает.
28.04.2022 12:36 Відповісти
а вот, кстати на эту тему..., привет из Харькова....
https://twitter.com/i/status/1519035738431664128
28.04.2022 12:46 Відповісти
28.04.2022 12:56 Відповісти
а сам Гутьереш їде?
28.04.2022 12:26 Відповісти
дивлячись на катастрофічну ситуацію з Маріуполем..Зеленському та "іншим" навіть не вигідно визволяти захистників Маріуполя.Тому що захистники поставлять питання і це буде розголос на всю Україну..а так зроблять простіше--загинули .як герої
28.04.2022 12:31 Відповісти
А вы сейчас где?
28.04.2022 12:45 Відповісти
OON давно стало бесполезным органом для всего Мира...типа забегаловка потрындеть о том и чем...
28.04.2022 12:35 Відповісти
зато виділяються колосальні гроші на їх утримання..причому з усіх країн
28.04.2022 13:01 Відповісти
Конституція ООН написана як що не помиляюсь чи норвезьким, чи шведським комуністом,
який і був першим серетарем ООН.
ООН це абсолютно лівацька організація з гуманістичним уклоном.
28.04.2022 23:26 Відповісти
для недофюрера уничтожение Азова - дело принципа......
28.04.2022 12:35 Відповісти
Два місяці війни, а ці оонівські шльондри тільки починають чухатись... Толку з них...., ну ніякого !!!
28.04.2022 12:37 Відповісти
Авжеж, чекали доки ***** візьме Київ "за три дні" і можна буде знову відбутись засудженням та занепокоєнням. А тут така фігня...
28.04.2022 13:10 Відповісти
вона там на конях їде чи шо бо наче з іншої галактики добиратись тре
28.04.2022 13:17 Відповісти
Кацапи пошлють цю координаторку під три чорти. А чого ж їй не податись прямо до Маріуполя? І чому ж її шеф, зустрічаючись з пуйлом, не досяг перемир'я в Маріуполі і виводу хоча б мирних і поранених?
28.04.2022 16:39 Відповісти
Тю, не пройшло і 60 днів як ООН заворушилася, дуже молнієносно.
28.04.2022 23:23 Відповісти
 
 