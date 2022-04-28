Координаторка системи ООН в Україні Лубрані їде до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя. ВIДЕО
Координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані повідомила, що їде до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя.
Про це вона написала у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Генеральний секретар Антоніу Гутерреш прибув в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. На його прохання я їду до Запоріжжя для підготовки до, сподіваємося, евакуації з Маріуполя. ООН повністю мобілізована для порятунку життів українців і надання допомоги тим, хто її потребує", - написала Лубрані.
Найти способы легализовать убийство защитников Мариуполя?
https://twitter.com/i/status/1519575244071219201
https://twitter.com/i/status/1519035738431664128
який і був першим серетарем ООН.
ООН це абсолютно лівацька організація з гуманістичним уклоном.