"Сейчас на пульте его запустим, посреди деревни как у#бем!": росіяни збираються підірвати у селі танк з тротилом, мінами, болтами і гайками, - перехоплення СБУ. АУДIО
Російські загарбники продовжують грубо порушувати закони та звичаї війни. Вони бояться вступати в бій з українськими захисниками, тому готують провокації, від яких може постраждати цивільне населення.
Про це свідчать нові телефонні розмови окупантів, які перехопила СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Пойдем сейчас укропов крошить. Отжали у них танк, въ#бали в него полтонны тротила, на#башили его полный, нах#й бл#дь, болтами, гайками, х#яйками… Помимо этого, бл#дь, обвешали его минами, птурами… Сделали на него дистанционное управление! Сейчас на пульте его в деревню запустим, посреди деревни как у#бем! Там будет ба-бах", – із захватом розповідає загарбник.
"Він сподівається, що тротил знищить все навколо, і зовсім не бентежить присутність в селищі мирного населення. Всі перехоплення та зібрана інформація буде використана у міжнародних судах, щоб покарати кожного, хто чинив звірства на нашій землі!" - зазначили в СБУ.
Ну ведь бредбредовый.
Ну, повіримо, віджали танк, начинили його вибухівкою, але в польових (фронтових) умовах силами дятлів строкової служби "по бистрячку" зробити танк дистанційно керованим.
Що з Китаю пульт для дитячої машинки пристосують?
не верю что эти макаки сделали дистанционное управление танком. да и про отжатый танк не верю. чисто бахвальство.