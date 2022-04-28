"Сейчас на пульте его запустим, посреди деревни как у#бем!": росіяни збираються підірвати у селі танк з тротилом, мінами, болтами і гайками, - перехоплення СБУ. АУДIО

Російські загарбники продовжують грубо порушувати закони та звичаї війни. Вони бояться вступати в бій з українськими захисниками, тому готують провокації, від яких може постраждати цивільне населення.

Про це свідчать нові телефонні розмови окупантів, які перехопила СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Пойдем сейчас укропов крошить. Отжали у них танк, въ#бали в него полтонны тротила, на#башили его полный, нах#й бл#дь, болтами, гайками, х#яйками… Помимо этого, бл#дь, обвешали его минами, птурами… Сделали на него дистанционное управление! Сейчас на пульте его в деревню запустим, посреди деревни как у#бем! Там будет ба-бах", – із захватом розповідає загарбник.

"Він сподівається, що тротил знищить все навколо, і зовсім не бентежить присутність в селищі мирного населення. Всі перехоплення та зібрана інформація буде використана у міжнародних судах, щоб покарати кожного, хто чинив звірства на нашій землі!" - зазначили в СБУ.