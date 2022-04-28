УКР
13 264 27

"Сейчас на пульте его запустим, посреди деревни как у#бем!": росіяни збираються підірвати у селі танк з тротилом, мінами, болтами і гайками, - перехоплення СБУ. АУДIО

Російські загарбники продовжують грубо порушувати закони та звичаї війни. Вони бояться вступати в бій з українськими захисниками, тому готують провокації, від яких може постраждати цивільне населення.

Про це свідчать нові телефонні розмови окупантів, які перехопила СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Пойдем сейчас укропов крошить. Отжали у них танк, въ#бали в него полтонны тротила, на#башили его полный, нах#й бл#дь, болтами, гайками, х#яйками… Помимо этого, бл#дь, обвешали его минами, птурами… Сделали на него дистанционное управление! Сейчас на пульте его в деревню запустим, посреди деревни как у#бем! Там будет ба-бах", – із захватом розповідає загарбник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Тут есть сп#зженный автоматик": Мародерство окупантів вийшло на новий рівень, тепер вони крадуть зброю і боєприпаси у своїх поранених. АУДIО

"Він сподівається, що тротил знищить все навколо, і зовсім не бентежить присутність в селищі мирного населення. Всі перехоплення та зібрана інформація буде використана у міжнародних судах, щоб покарати кожного, хто чинив звірства на нашій землі!" - зазначили в СБУ.

Автор: 

армія рф (18477) СБУ (13251) воєнні злочини (1923) перехоплення (360)
Топ коментарі
+24
Кроме тяжелого вооружения нам нужно наращивать мощности по производству метанола, а так же заказывать его у союзников. Разливать его как казенку и раздавать местному населению. Если происходит эвакуация населенного пункта, то в каждой хате должна на столе стоять бутылка метила. К слову эту концепцию с грузовиками забитыми ядом я еще описывал в 2014 году и писал электронные письма правительству Яценюка. Но меня не услышали. Метил это минимум потеря зрения и как максимум отказ внутренних органов. Может пора?
28.04.2022 13:48 Відповісти
+10
эти вылбядки накликают таки настоящих карателей на свои сраные поселения..
28.04.2022 13:49 Відповісти
+8
найкраще покарання це швидка смерть всім кацапам і їх родичам
28.04.2022 13:46 Відповісти
найкраще покарання це швидка смерть всім кацапам і їх родичам
28.04.2022 13:46 Відповісти
Чого це "швидка"?
28.04.2022 13:53 Відповісти
швидка смерть для таких тварюк - це винагорода, а не покарання.
28.04.2022 13:59 Відповісти
Да нет. Кацапы-это хуже орочни.
28.04.2022 13:46 Відповісти
Кроме тяжелого вооружения нам нужно наращивать мощности по производству метанола, а так же заказывать его у союзников. Разливать его как казенку и раздавать местному населению. Если происходит эвакуация населенного пункта, то в каждой хате должна на столе стоять бутылка метила. К слову эту концепцию с грузовиками забитыми ядом я еще описывал в 2014 году и писал электронные письма правительству Яценюка. Но меня не услышали. Метил это минимум потеря зрения и как максимум отказ внутренних органов. Может пора?
28.04.2022 13:48 Відповісти
Ніяких закупівель у союзників. Це можна робити неофіційно і тихенько, бо це порушення законів і звичаїв війни.
28.04.2022 14:03 Відповісти
І антифриз замість компоту
28.04.2022 14:11 Відповісти
100 грамів метанолу це гарантована смерть. А хто з росіян п'є по сто грамів? 50 грамів це тяжке каліцтво якщо врятують. На залізниці дефектоскопістам видавали за СССР для роботи спирт (як зараз не знаю). Отримували його на складі в бочку і видавали на зміну певну кількість . Одного разу кладовщик одержав спирт в іншу бочку, в якій раніше був метанол. Певно там були залишки його і він розбавився спиртом. Хлопці дефектоскопісти дали трішки свіжоотриманого пійла робітникам станції, з яких через півгодини троє померли, а двоє залишилися каліками. Так що метанол це зброя масового ураження
28.04.2022 14:20 Відповісти
Масові отруєння метилом серед советів мали місце в окупованій Німеччині в 45 році- таким історичним досвідом не варто нехтувати.
28.04.2022 16:23 Відповісти
Отравится с десяток орков, потом будут сначала давать на пробу гражданским или пленным. Лучше снабжать не метанолом, а метанфитамином. Подделывать ничего не надо и деградация гарантирована.
28.04.2022 18:34 Відповісти
terorizm chistoi vody. etih urodov tolko povesitj !
28.04.2022 13:48 Відповісти
эти вылбядки накликают таки настоящих карателей на свои сраные поселения..
28.04.2022 13:49 Відповісти
Який ще пульт управління, орки рукожопі. Якби ви це вміли, то на ваших кончених калінах уже давно б автопілоти стояли.
28.04.2022 13:53 Відповісти
Якийсь дурень той кацап , на яком ""пультє" він той танк запустить ? (( хіба що замість " пульта" іще один кацап буде ((
28.04.2022 13:58 Відповісти
У них є аналоГовнєт на пульті.
28.04.2022 14:05 Відповісти
в этом видео вся свинособачья "спецоперация"
28.04.2022 16:10 Відповісти
Лапті дєрєвєнскіє.
28.04.2022 13:59 Відповісти
Сделали на него дистанционное управление!

Ну ведь бредбредовый.
28.04.2022 14:14 Відповісти
Кацапи, то нелюди.
28.04.2022 14:26 Відповісти
Як же вже заїбало оце їхнє "дєрєвня"
28.04.2022 14:30 Відповісти
Тупійшої байки ще не чув. Повна бредота.
28.04.2022 14:32 Відповісти
Фігня якась... правда.
Ну, повіримо, віджали танк, начинили його вибухівкою, але в польових (фронтових) умовах силами дятлів строкової служби "по бистрячку" зробити танк дистанційно керованим.
Що з Китаю пульт для дитячої машинки пристосують?
28.04.2022 15:10 Відповісти
В них села немає, в них тільки "деревня". Бо в них всі ізби дерев'яні, а не хати з каменю чи цегли.
28.04.2022 15:36 Відповісти
фигня.
не верю что эти макаки сделали дистанционное управление танком. да и про отжатый танк не верю. чисто бахвальство.
28.04.2022 16:43 Відповісти
ПОХОЖЕ НА ПЗДНЮ ДУРНУЮ !!! ХОТЯ ОНИ ДУРАЧЬЕ И ЕСТЬ !!!
28.04.2022 19:00 Відповісти
Казав вже раніше що треба біля кацапських позицій залишати вантажівки забиті водкою з технічного спирту, відмовитись від цього вони вже не зможуть, а смерть і каліцтво після цього спирту гарантовані.
29.04.2022 10:37 Відповісти
 
 