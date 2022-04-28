Викрито прихований склад танкових запчастин у Харкові, які призначалися окупантам, - СБУ. ВIДЕО
У Харкові СБУ викрила прихований склад танкових запчастин, які призначалися окупантам. У підпільному сховищі перебувало 19 танкових двигунів, а також інші комплектуючі до бронетехніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, сумарна вартість виявленого майна – близько Як зазначається, сумарна вартість виявленого майна – близько $1,5 млн.,5 млн.
Його достатньо для того, щоб відремонтувати половину танкового батальйону.
СБУ встановила, що нелегальну схованку облаштував 61-річний харків'янин. Він вступив у змову із працівниками місцевих підприємств військово-промислового комплексу та організував викрадення і накопичення танкових двигунів марки 5ТДФА.
За інформацією СБУ, ці силові агрегати планувалося передати російсько-окупаційним військам у разі їх проникнення до Харкова. Двигунами цієї модифікації досі комплектуються російські танки марки Т-64.
"На українські танки аналогічної компоновки з початку двохтисячних років встановлюються суттєво модернізовані двигуни зі збільшеною потужністю і надійністю", - йдеться у повідомленні.
За даним фактом слідчі СБУ уже розпочали кримінальне провадження за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення усього кола осіб, причетних до цього злочину.
Сторож, мабуть, з ХТЗ виносив?
По частинах?
У кишенях?
Строжа перевірили?
кварталаотдела сбу
И то, что это "предназначалось оккупантам" - не более чем игра слов. Схема работала много лет: запчасти и комплектующие для ВПК в РФ можно было продать в 3 раза дороже и безопаснее чем у нас. Барыги занимались этим и ДО 2104 г. и после. Причем, знающие люди говорят, что без крыши в СБУ заниматься этим было практически не реально.
Навіть із початком активних дій, ніхто не поцікавився:
"А де запчастини?"
На Харківщині СБУ викрила законспірований склад із ************ та комплектуючими до військової техніки на $200 млн
Все це обладнання уже передано на потреби ЗСУ.
За попередніми даними, наявні там деталі були призначені для підбитої техніки рф, яку ворог збирався ремонтувати під час наступу.
Однак завдяки опору українських захисників Харків виявився не по зубам окупантам. А зусиллями СБУ вся вилучена партія озброєння буде використана для захисту нашої держави.
У ході обшуків СБУ вилучила та передала Міноборони:
▪️60 повнокомплектних танкових двигунів
▪️велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки.
Крім того, в окремих приміщеннях виявлено 26 керованих ракет класу «повітря-повітря».
СБУ встановила, що наявне на цьому складі обладнання було раніше викрадене з військових арсеналів. А напередодні вторгнення власники складу мали намір піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога.
СБУ встановила причетних до злочину та вживає заходи щодо їх затримання.
Шо опять, а наши склады в Харькове есть?
Как говорил президент, никакой войны не будет, а народу надо готовится к шашлыкам на первое мая.
А при приготовлении шашлыков никакие склады не нужны.
Еще умиляет в этой новости, что такой объём запчастей как-то же выносился, склад обустраивался, а куда в это время смотрела СБУ, которой и положено отслеживать и пресекать такую деятельность?
Тоже готовилась к шашлыкам во главе с литинантом баклановым?
Генепрокурор ВЕНЕДИКТОВА и ее заместитель "слили" дело Татарова - Bihus.info
ТАТАРОВ ПОМОГ УБЕЖАТЬ МЕДВЕДЧУКУ И ПОРТНОВЫМ - ЦПК
Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров дал сбежать Виктору Медведчуку, Андрею Портнову, а также сыну Портнова. Об этом заявили в Центре противодействия коррупции (ЦПК) в https://www.facebook.com/antac.ua/posts/5011260075639409 Facebook .
Кроме того, по данным ЦБК, Татаров пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски - Николаевского глиноземного завода.
И ЭТО ЕЩЕ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЕТ ТАТАРОВ ПРЯМО СЕЙЧАС - ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ», - сообщают в ЦПК (Центр протидії корупції)
Им Кернес мешал, который готовился встречать расеян и об этом "никто незнал"
Читаєш і власним очам не віриш у весь бардак в країні. Окупант під носом СБУ вже собі склади робив. Чмирити українців вони самі перші бігли.
Але де дядя сберігав ці двіжки - на балконі, чи в своєму гаражі ?
Таке, як з пальця висосане для підкреслення героїчності СБУ.