УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10469 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
25 078 37

Викрито прихований склад танкових запчастин у Харкові, які призначалися окупантам, - СБУ. ВIДЕО

У Харкові СБУ викрила прихований склад танкових запчастин, які призначалися окупантам. У підпільному сховищі перебувало 19 танкових двигунів, а також інші комплектуючі до бронетехніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, сумарна вартість виявленого майна – близько Як зазначається, сумарна вартість виявленого майна – близько $1,5 млн.,5 млн.

Його достатньо для того, щоб відремонтувати половину танкового батальйону.

СБУ встановила, що нелегальну схованку облаштував 61-річний харків'янин. Він вступив у змову із працівниками місцевих підприємств військово-промислового комплексу та організував викрадення і накопичення танкових двигунів марки 5ТДФА.

За інформацією СБУ, ці силові агрегати планувалося передати російсько-окупаційним військам у разі їх проникнення до Харкова. Двигунами цієї модифікації досі комплектуються російські танки марки Т-64.

"На українські танки аналогічної компоновки з початку двохтисячних років встановлюються суттєво модернізовані двигуни зі збільшеною потужністю і надійністю", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: На Харківщині затримано жінку, яка передала ворогу інформацію про переміщення ЗСУ. ФОТО

За даним фактом слідчі СБУ уже розпочали кримінальне провадження за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення усього кола осіб, причетних до цього злочину.

Автор: 

СБУ (13251) танк (2108) Харків (5844) техніка (1889) колабораціонізм (1190)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
если крадут моторы к танкам, в открытую, .. днем , .. то виноват в этом не дед 61 лет .. там целая ОПГ на уровне депутатов ...
показати весь коментар
28.04.2022 14:29 Відповісти
+35
Баканова и харьковских СБУ-ков надо вешать на первом же дереве.
показати весь коментар
28.04.2022 14:19 Відповісти
+35
Шо, опять?

Сторож, мабуть, з ХТЗ виносив?
По частинах?
У кишенях?

Строжа перевірили?
показати весь коментар
28.04.2022 14:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Баканова и харьковских СБУ-ков надо вешать на первом же дереве.
показати весь коментар
28.04.2022 14:19 Відповісти
авакав тут ни причем ...
показати весь коментар
28.04.2022 14:23 Відповісти
Бориссович токо по рюкзакам спец
показати весь коментар
28.04.2022 14:32 Відповісти
"Борисович" - долларовый мультимиллионер. На "рюкзаках" поднялся?
показати весь коментар
28.04.2022 14:48 Відповісти
Шо, опять?

Сторож, мабуть, з ХТЗ виносив?
По частинах?
У кишенях?

Строжа перевірили?
показати весь коментар
28.04.2022 14:22 Відповісти
Мне кажется или это старая новость?
показати весь коментар
28.04.2022 14:22 Відповісти
Стара була про 50 двигунів. Це нова...
показати весь коментар
28.04.2022 14:30 Відповісти
То була стара байка, а то нова...
показати весь коментар
28.04.2022 14:46 Відповісти
сами приготовили закладку - и сами разоблачили? артисты из 95-го квартала отдела сбу
показати весь коментар
28.04.2022 16:57 Відповісти
Скоріше за все, імітація бурхливої діяльності від Баканова. В них з ДБР, напевно, соцзмагання проходить.
показати весь коментар
28.04.2022 14:25 Відповісти
Даже если не "имитация". 3 года кошмарили комерцов и обнальщиков, крышевали контрабанду, москальские шпионы чувствовали себя в Украине как дома, а тут "вдруг" проснулись?

И то, что это "предназначалось оккупантам" - не более чем игра слов. Схема работала много лет: запчасти и комплектующие для ВПК в РФ можно было продать в 3 раза дороже и безопаснее чем у нас. Барыги занимались этим и ДО 2104 г. и после. Причем, знающие люди говорят, что без крыши в СБУ заниматься этим было практически не реально.
показати весь коментар
28.04.2022 14:58 Відповісти
если крадут моторы к танкам, в открытую, .. днем , .. то виноват в этом не дед 61 лет .. там целая ОПГ на уровне депутатов ...
показати весь коментар
28.04.2022 14:29 Відповісти
Дед в первую очередь виноват. А депутаты - нет: виноваты их тупые избиратели.
показати весь коментар
28.04.2022 14:36 Відповісти
старий мудак винуватий не меньше, після всього що сталося, все ще чекає на русскіх? значить цілком свідомий убивця, просто здоров"я вже не має, чекає на помічничків.
показати весь коментар
28.04.2022 14:47 Відповісти
"Найцікавіше", що за ці роки ніхто недостачі не виявив.
Навіть із початком активних дій, ніхто не поцікавився:
"А де запчастини?"
показати весь коментар
28.04.2022 14:30 Відповісти
Коли сам директор заводу в долі, то такі речі проходять як списання з різних причин. Брак, неналежне зберігання та ін. Тому ніяких "недостач" не виявлено. Директора треба разом з Медведчуком допитувати.
показати весь коментар
28.04.2022 14:46 Відповісти
19 двигунів + 50 раніше ... до танків ... с...ка ... це ж не міксери ...
показати весь коментар
28.04.2022 16:28 Відповісти
Мабуть, всі "в долі" були - і директор, і СБУшники місцеві
показати весь коментар
28.04.2022 14:32 Відповісти
дивно, чого крав пенсіонер а не наркомани?
показати весь коментар
28.04.2022 14:34 Відповісти
Це мабуть імущЄство харківських депудятлів які хотіли повернути жюкова та ждали *****
показати весь коментар
28.04.2022 14:34 Відповісти
Как харьковский отвечаю - это западло. Как минимум
показати весь коментар
28.04.2022 14:35 Відповісти
20 апреля 2022г. 16.10

На Харківщині СБУ викрила законспірований склад із ************ та комплектуючими до військової техніки на $200 млн

Все це обладнання уже передано на потреби ЗСУ.

За попередніми даними, наявні там деталі були призначені для підбитої техніки рф, яку ворог збирався ремонтувати під час наступу.

Однак завдяки опору українських захисників Харків виявився не по зубам окупантам. А зусиллями СБУ вся вилучена партія озброєння буде використана для захисту нашої держави.

У ході обшуків СБУ вилучила та передала Міноборони:

▪️60 повнокомплектних танкових двигунів
▪️велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки.

Крім того, в окремих приміщеннях виявлено 26 керованих ракет класу «повітря-повітря».

СБУ встановила, що наявне на цьому складі обладнання було раніше викрадене з військових арсеналів. А напередодні вторгнення власники складу мали намір піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога.

СБУ встановила причетних до злочину та вживає заходи щодо їх затримання.

Шо опять, а наши склады в Харькове есть?
показати весь коментар
28.04.2022 14:43 Відповісти
А зачем наши склады в Харькове были нужны?
Как говорил президент, никакой войны не будет, а народу надо готовится к шашлыкам на первое мая.
А при приготовлении шашлыков никакие склады не нужны.
Еще умиляет в этой новости, что такой объём запчастей как-то же выносился, склад обустраивался, а куда в это время смотрела СБУ, которой и положено отслеживать и пресекать такую деятельность?
Тоже готовилась к шашлыкам во главе с литинантом баклановым?
показати весь коментар
28.04.2022 15:04 Відповісти
Це утрсука та усущка старого складу за 200млн долларів, чи новий? Тєрзают смутниє сомнєния...
показати весь коментар
28.04.2022 14:45 Відповісти
та ну нах,ща венедиктова по шустрику всех прчастных к складу отмажет
показати весь коментар
28.04.2022 14:46 Відповісти
Ну Татарова ж отмазала!

Генепрокурор ВЕНЕДИКТОВА и ее заместитель "слили" дело Татарова - Bihus.info
ТАТАРОВ ПОМОГ УБЕЖАТЬ МЕДВЕДЧУКУ И ПОРТНОВЫМ - ЦПК

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров дал сбежать Виктору Медведчуку, Андрею Портнову, а также сыну Портнова. Об этом заявили в Центре противодействия коррупции (ЦПК) в https://www.facebook.com/antac.ua/posts/5011260075639409 Facebook .

Кроме того, по данным ЦБК, Татаров пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски - Николаевского глиноземного завода.

И ЭТО ЕЩЕ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЕТ ТАТАРОВ ПРЯМО СЕЙЧАС - ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ», - сообщают в ЦПК (Центр протидії корупції)
показати весь коментар
28.04.2022 14:53 Відповісти
У нас война уже годами идет, а СБУ только сейчас проснулась?
Им Кернес мешал, который готовился встречать расеян и об этом "никто незнал"
показати весь коментар
28.04.2022 14:49 Відповісти
Скажіть чесно: спізжено, щоб потім Оборонпрому й продати, але вже як імпорт. Задовбали щурі!!!
показати весь коментар
28.04.2022 14:58 Відповісти
відео "АГОНЬ"..., якісь ящики в підвалі сняли і вважають, що товариство повірить у цю чуш..., ТІК-ТОК війська N2 (наступають кадирівцям на п'яти🤣)
показати весь коментар
28.04.2022 18:01 Відповісти
Пам'ятаю СБУ вже десь неділю тому знаходила цей склад з двигунами під харковом і тоді гордо про це доповідали. Мабудь у них така робота кожної неділі знаходити один і той же склад.
показати весь коментар
28.04.2022 19:46 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 22:30 Відповісти
А раніше викрити не могли.
Читаєш і власним очам не віриш у весь бардак в країні. Окупант під носом СБУ вже собі склади робив. Чмирити українців вони самі перші бігли.
показати весь коментар
28.04.2022 21:45 Відповісти
Ні, я розумію геройство СБУ, 30 000 співробітників це гарна поміч Україні.
Але де дядя сберігав ці двіжки - на балконі, чи в своєму гаражі ?
Таке, як з пальця висосане для підкреслення героїчності СБУ.
показати весь коментар
28.04.2022 22:24 Відповісти
Ох і звіздуни.... Всі СБУшники першими втікали з Харкова на початку війни. Це правда.
показати весь коментар
29.04.2022 06:47 Відповісти
це ще квіточки ! Ягідки ми побачимо як будуть освоювати гроші, виділені світовою спільнотою на відбудову маєтків під Києвом ! Весь світ здригнеться!
показати весь коментар
29.04.2022 10:31 Відповісти
 
 