Викрито прихований склад танкових запчастин у Харкові, які призначалися окупантам, - СБУ. ВIДЕО

У Харкові СБУ викрила прихований склад танкових запчастин, які призначалися окупантам. У підпільному сховищі перебувало 19 танкових двигунів, а також інші комплектуючі до бронетехніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, сумарна вартість виявленого майна – близько Як зазначається, сумарна вартість виявленого майна – близько $1,5 млн.,5 млн.

Його достатньо для того, щоб відремонтувати половину танкового батальйону.

СБУ встановила, що нелегальну схованку облаштував 61-річний харків'янин. Він вступив у змову із працівниками місцевих підприємств військово-промислового комплексу та організував викрадення і накопичення танкових двигунів марки 5ТДФА.

За інформацією СБУ, ці силові агрегати планувалося передати російсько-окупаційним військам у разі їх проникнення до Харкова. Двигунами цієї модифікації досі комплектуються російські танки марки Т-64.

"На українські танки аналогічної компоновки з початку двохтисячних років встановлюються суттєво модернізовані двигуни зі збільшеною потужністю і надійністю", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчі СБУ уже розпочали кримінальне провадження за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення усього кола осіб, причетних до цього злочину.