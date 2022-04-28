Всю ніч окупанти скидали багатотонні авіабомби на польовий шпиталь на "Азовсталі", частина приміщення завалилася, є загиблі, - "Азов". ВIДЕО

Цілу ніч на військовий польовий шпиталь на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі, у якому перебувають поранені захисники, росіяни масово скидали багатотонні авіабомби, здатні пробити будь-які бетонні захисні споруди.

Потім, вже завдавши руйнувань, продовжували нещадно обстрілювати руїни з корабельної артилерії. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на полк "Азов".

"Серед вже поранених військовослужбовців є загиблі, наново поранені і контужені", - зазначають в "Азові".

Через ворожу атаку частина приміщення завалилася - зокрема операційна, що унеможливлює тепер допомогу нашим воїнам навіть в тих умовах, що були раніше.

"Наголошуємо! Женевська конвенція гарантує захист стаціонарних та пересувних медичних установ, на них не мають здійснюватися напади! Захистом мають користуватися поранені та хворі, незалежно від того чи вони є цивільними, чи військовими особами (комбатантами). Пораненим мають надавати необхідну допомогу без будь-якої дискримінації", - акцентується у повідомленні.

"Закликаємо міжнародні організації з захисту прав людини відреагувати на те, що росія продовжує намагатися знищити навіть тих захисників Маріуполя, що вже не можуть тримати в руках зброю! Відео було знято одразу після обстрілу. На кадрах видно, як відкопують завалених загиблих військових, що перебували в шпиталі з важкими пораненнями та надають першу домедичну допомогу постраждалим", - резюмовано у повідомленні.

