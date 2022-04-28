УКР
9 045 28

Всю ніч окупанти скидали багатотонні авіабомби на польовий шпиталь на "Азовсталі", частина приміщення завалилася, є загиблі, - "Азов". ВIДЕО

Цілу ніч на військовий польовий шпиталь на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі, у якому перебувають поранені захисники, росіяни масово скидали багатотонні авіабомби, здатні пробити будь-які бетонні захисні споруди.

Потім, вже завдавши руйнувань, продовжували нещадно обстрілювати руїни з корабельної артилерії. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на полк "Азов".

"Серед вже поранених військовослужбовців є загиблі, наново поранені і контужені", - зазначають в "Азові".

Через ворожу атаку частина приміщення завалилася - зокрема операційна, що унеможливлює тепер допомогу нашим воїнам навіть в тих умовах, що були раніше.

"Наголошуємо! Женевська конвенція гарантує захист стаціонарних та пересувних медичних установ, на них не мають здійснюватися напади! Захистом мають користуватися поранені та хворі, незалежно від того чи вони є цивільними, чи військовими особами (комбатантами). Пораненим мають надавати необхідну допомогу без будь-якої дискримінації", - акцентується у повідомленні.

"Закликаємо міжнародні організації з захисту прав людини відреагувати на те, що росія продовжує намагатися знищити навіть тих захисників Маріуполя, що вже не можуть тримати в руках зброю! Відео було знято одразу після обстрілу. На кадрах видно, як відкопують завалених загиблих військових, що перебували в шпиталі з важкими пораненнями та надають першу домедичну допомогу постраждалим", - резюмовано у повідомленні.

армія рф (18477) Маріуполь (3261) Азов (806) Азовсталь (447)
+19
А хто вчора писав новину, що шпиталь працює!? Якого бена викладали новину???
28.04.2022 14:52 Відповісти
+12
Нема слів... Виродки кацапсячі
28.04.2022 15:00 Відповісти
+9
28.04.2022 14:51 Відповісти
А такого, що попри 3й місяць війни ще в нашого люду не вивітрився романтизм
показати весь коментар
28.04.2022 15:00 Відповісти
А звідки було відомо де той шпиталь.
показати весь коментар
28.04.2022 17:41 Відповісти
У мене залишилася лише одна мрія- шо б КОЖЕН лаптеноід на педірации опинився в такій уступції ! А Маріуполь та його захисники вистоять і кожен буде записаний золотими літерами в його історію
показати весь коментар
28.04.2022 15:01 Відповісти
Аслан

@antiputler_news

https://twitter.com/antiputler_news/status/1519384445069017090 2 ч

Боец с позывным «Таец» записывает видео на Северной Салтовке и обращается к киевлянам

https://twitter.com/i/status/1519384445069017090
28.04.2022 15:01 Відповісти
хватит эту тупую ссылку постить она не открывается в windows
показати весь коментар
28.04.2022 17:19 Відповісти
pora ih vytaskivatj ot tuda...
показати весь коментар
28.04.2022 15:02 Відповісти
ты кацап гребанный лучше себе кнопку нажми в своей дурной башке
показати весь коментар
28.04.2022 17:20 Відповісти
Після кожного такого відео згадую зрадників з офісу прєпіздєнта що здали без бою Південь України.
показати весь коментар
28.04.2022 15:15 Відповісти
Давайте ще більше відосів з місця подій. Аби рашисти знали на яке саме приміщення треба скидати бомби знову. До речі, позавчора одні довпойопи викладали фотки напівзруйного моста в одеській області, вчора рашисти цей міст добили контрольною ракетою. Тепер там вже нічого не проїде
показати весь коментар
28.04.2022 15:18 Відповісти
Ті довпойоби не просто скинули фото моста після першого обстрілу, а навіть знімали відео. Зате тепер бл** нічого вже не знімають.
показати весь коментар
28.04.2022 16:18 Відповісти
Ще будуть бомбити, бо в нас не вміють тримати язик за зубами.
показати весь коментар
28.04.2022 15:22 Відповісти
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
показати весь коментар
28.04.2022 15:29 Відповісти
ЗЕЛЕНА ГНИДА ЩОБ ТИ ЗДОХ В ТЯЖКИХ МУКАХ
показати весь коментар
28.04.2022 15:42 Відповісти
Я обращаюсь к представителям власти: не знаю, КАК вы можете есть, спать, разговаривать, улыбаться, когда эти киборги и куча гражданских умирают под завалами????
Как вы допустили окружение этих героев??? Тогда вам было плевать, лишь бы Киев не взяли?? Делайте, что хотите, но если они все умрут, на второй срок, гниды, не надейтесь...
Нам достаточно было одного Донецкого аэропорта...
показати весь коментар
28.04.2022 16:23 Відповісти
Какой там лишь бы Киев не взяли. У первый день сдали все. Киев защищали добровольцы и Пашинский с Черновол вывозили Стугны для обороны Киева. Мы все помним. Но народа больше и они опять выберут какую то халепу на нашу голову. Сейчас они уже жарят шашлыки, когда бомбят госпиталь в Мариуполе.
показати весь коментар
28.04.2022 16:31 Відповісти
мариупольцы за это голосовали - за шашлыки за дружбу мир и жвачку..
показати весь коментар
28.04.2022 17:26 Відповісти
А ты хотел чтобы взяли Киев?
показати весь коментар
28.04.2022 17:55 Відповісти
24 .02 вивозив людей з Харкова , в 23.45 в Первомайську на свої очі бачив скільки техніки перекидували в Київ і якої , і скільки вояків їхали.. тому й південь залишили голий ... А зараз шо ? в Київі , млять, вісім ліній оборони , *****, ресторани, бари , трц , *****, клуби млять понавідкривали , мажори на блатних машинках повернулися , розсікають та пивом горлянки заливають...
- Ви шо , *** вашу, забули шо робиться в Маріуполі , в Харкові , а Миколаїв ...
"тиху гавань" вони собі млять зробили ...
показати весь коментар
28.04.2022 16:59 Відповісти
мда печаль... но у нас же есть бравый Залужный - он же все порешает..
показати весь коментар
28.04.2022 17:24 Відповісти
так то ты видел беженцев донецких и луганский, они 8 лет так себя вели
показати весь коментар
28.04.2022 17:58 Відповісти
То беженцы донецкие и луганские во всем виноваты. Сначала они не захотели защищать свои города и сбежали в Киев, потом защитили только свой Киев.
показати весь коментар
28.04.2022 19:54 Відповісти
 
 