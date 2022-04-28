УКР
Учасник боїв на Донбасі Дубовик попри рішення судів не може отримати пенсію за 3 роки. ВІДЕО+ФОТО

Доброволець, підполковник Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України у відставці Андрій Дубовик (Сенсей) не може отримати свою пенсію за три роки, коли він виконував бойові завдання під час антитерористичної операції у 2014 - 2016 роках.

Про це він розповів під час свого візиту до Пенсійного фонду України, передає Цензор.НЕТ.

"В грудні 2008 року я отримав право на пенсію. В 2014 році, як тільки захопили Крим і була оголошена мобілізація, я був знову призваний по закону про загальну мобілізацію, першим потрапив в АТО, прийняв перший бій в цій війні. В першому бою отримав три поранення важкі, я відновився, і служив до 5 червня 2016 року, коли був звільнений у зв'язку з інвалідністю", - розповів Дубовик.

За весь час перебування в зоні АТО пенсію йому не нараховували, хоча за законом мали виплачувати. За його словами, коли він звернувся по  роз'яснення до Пенсійного фонду, то отримав відповідь, що, підписавши контракт, офіцер "пішов заробляти гроші" та порадили вирішувати питання через суд.

Також читайте: Пенсію людям, яким неможливо доставити її за місцем проживання, зарахують на рахунки в Ощадбанку, - Мінсоц

Дубовик пройшов всі судові інстанції, і рішення було отримано в грудні 2021 року. Суд забов'язав виплатити пенсію відповідно до закону. Але Пенсійний фонд не виконує це рішення суду. З цього приводу Генпрокуратура вже відкрила кримінальне провадження.

Учасник боїв на Донбасі Дубовик попри рішення судів не може отримати пенсію за 3 роки 01

"Але Пенсійний фонд в особі його керівника заявив, що я "купив це рішення суду, грошей немає і взагалі рішення суду виконувати не збираються". Тобто те, що я підписав контракт з державою, яка мені гарантувала вихід на пенсію згідно з законом, - воно ніяк не рахується", - наголосив Дубовик.

Пенсійний фонд своєю чергою заявляє, що виконав резолютивну частину та не має коштів для виплати заборгованості по пенсії за вказаний період.

Учасник боїв на Донбасі Дубовик попри рішення судів не може отримати пенсію за 3 роки 02

Зазначимо, що 13 квітня 2014-го відбувся перший бій антитерористичної операції під Слов'янськом. У ньому взяли участь шість працівників спецназу СБУ "Альфа", серед яких був і Андрій Дубовик, та один БТР 80-ї аеромобільної бригади.

Наразі Андрій Дубовик пішов добровольцем в Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, де допомгає медикам на передовій евакуйовувати поранених із зони бойових дій.

+16
Керівника пенсійного фонду слід відправити на передову
28.04.2022 16:06
+11
У людини інвалідність взагалі-то...
28.04.2022 17:11
+10
Пенсию он заработал ,должны платить полюбе,работал- не работал не имеет значения. Если с новой зарплаты он платил есв,то идёт стаж,как минимум,плюс если у него был стаж 30 лет,то за каждый год свыше начисляют дополнительй %.
28.04.2022 16:29
Не вірю
28.04.2022 15:55
Чему?
28.04.2022 16:01
Тут ни чего не понять со слов , если по мобилизации то должны были начислять, если он восстановился на службе то какая на хрен пенсия
28.04.2022 16:05
Пенсіонер має право працювати. Людина підписала контракт і це не є підставою не виплачувати пенсію. Що тут не зрозумілого ? Поведінку ПФ, можна пояснити лише бажанням принизити атовця, що не дивує, бо таку позу очевидно зайняла владна команда. Згадайте судовий процес над Марусею Звіробій.
28.04.2022 17:33
Керівника пенсійного фонду слід відправити на передову
28.04.2022 16:06
Хтось б"ється з ворогом за свою Батьківщину,а хтось, у цей час, б"ється за свою пенсію....
28.04.2022 16:09
Рішення суду ще за 2021 рік. Рішення не оскаржене, отже його треба виконувати. Отже рішення законне.
28.04.2022 16:19
У людини інвалідність взагалі-то...
28.04.2022 17:11
Знову в оточенні Друзенка щось не так, якісь негаразди. Карма?
28.04.2022 16:23
Пенсию он заработал ,должны платить полюбе,работал- не работал не имеет значения. Если с новой зарплаты он платил есв,то идёт стаж,как минимум,плюс если у него был стаж 30 лет,то за каждый год свыше начисляют дополнительй %.
28.04.2022 16:29
А все издержки по суду пусть запалатит руководитель ,и руководитель руководителя должен принять решение о соответствии.
28.04.2022 16:32
Наш пенсійний фонд, ще одна гнила контора, її працівники мають премію за економію коштів, може це на них і **********, але так названі діти війни- грошей не побачили, ніхто не сказав, що прийдіть заберіть коли кошти прийшли . Як пояснили моєму батьку- ви не забрали- їх повернули назад.
28.04.2022 17:57
Краще б вони єкономили на ватних донбасятах.
28.04.2022 18:48
о чем можно говорить, если не выполняется решение суда..., суд уже все решил и вынес решение, а в Пенсионном фонде свои законы...
28.04.2022 18:09
Родич підполковник, через 2 роки по закінченню контракту отримав перераховану пенсію.
28.04.2022 18:23
Просто є команда - "нєплатіть етаму бєндєравцу", так само, як протизаконно вирубили Еспресо, не націоналізують Альфа-банк, дєрєбанять гуманітарку і т.д.
28.04.2022 19:11
В Київському військовому пенсійному приблизно та ж фігня, відмазки ліплять які завгодно, вибити заборгованість по пенсії дуже складно і довго.
28.04.2022 21:32
Андрюша питуша. Лучше расскажи как ты небесную сотню со снайперки на майдане растреливал с гостиницы Украины. Ты же тварь этим везде хвастался.
20.12.2023 18:09
 
 