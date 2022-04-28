Учасник боїв на Донбасі Дубовик попри рішення судів не може отримати пенсію за 3 роки. ВІДЕО+ФОТО

Доброволець, підполковник Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України у відставці Андрій Дубовик (Сенсей) не може отримати свою пенсію за три роки, коли він виконував бойові завдання під час антитерористичної операції у 2014 - 2016 роках.

Про це він розповів під час свого візиту до Пенсійного фонду України, передає Цензор.НЕТ.

"В грудні 2008 року я отримав право на пенсію. В 2014 році, як тільки захопили Крим і була оголошена мобілізація, я був знову призваний по закону про загальну мобілізацію, першим потрапив в АТО, прийняв перший бій в цій війні. В першому бою отримав три поранення важкі, я відновився, і служив до 5 червня 2016 року, коли був звільнений у зв'язку з інвалідністю", - розповів Дубовик.

За весь час перебування в зоні АТО пенсію йому не нараховували, хоча за законом мали виплачувати. За його словами, коли він звернувся по роз'яснення до Пенсійного фонду, то отримав відповідь, що, підписавши контракт, офіцер "пішов заробляти гроші" та порадили вирішувати питання через суд.

Дубовик пройшов всі судові інстанції, і рішення було отримано в грудні 2021 року. Суд забов'язав виплатити пенсію відповідно до закону. Але Пенсійний фонд не виконує це рішення суду. З цього приводу Генпрокуратура вже відкрила кримінальне провадження.

"Але Пенсійний фонд в особі його керівника заявив, що я "купив це рішення суду, грошей немає і взагалі рішення суду виконувати не збираються". Тобто те, що я підписав контракт з державою, яка мені гарантувала вихід на пенсію згідно з законом, - воно ніяк не рахується", - наголосив Дубовик.

Пенсійний фонд своєю чергою заявляє, що виконав резолютивну частину та не має коштів для виплати заборгованості по пенсії за вказаний період.

Зазначимо, що 13 квітня 2014-го відбувся перший бій антитерористичної операції під Слов'янськом. У ньому взяли участь шість працівників спецназу СБУ "Альфа", серед яких був і Андрій Дубовик, та один БТР 80-ї аеромобільної бригади.

Наразі Андрій Дубовик пішов добровольцем в Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, де допомгає медикам на передовій евакуйовувати поранених із зони бойових дій.