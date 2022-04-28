УКР
"Стали бояться очень, морально поднять их не могу": Окупанти розстрілюють своїх солдат, щоб змусити їх йти в наступ. АУДIО

Армія окупантів на стільки зневірилась та боїться воювати проти України, що деякі рашисти навіть розстрілюють своїх же солдатів.

Переписку командира полку загарбників, який воює під Ізюмом на Харківщині оприлюднила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Мои тоже стали бояться очень. Все без сил. Ни морально поднять их не могу, ни физически. Даже расстреливаю. И без толку", - скаржиться окупант.

У голосових повідомленнях він детально розказує, як його дістала війна і наскільки він невдоволений "новим поповненням".

"Тут все деморализованы полностью. В ротах осталось по 10-15 человек в лучшем случае. На доукомплектование отправили молодых, порядка 60 человек… из них половина трусов, б#дь, паникеров", - розповідає він.

Зрештою, зізнається, що такі ж настрої і в офіцерів. Тому живе мріями про повернення додому. А там…

"Домой: детей, жену обнять. А потом – к бл*дям! Чтоб много-много, куча бл*дей было, и больше ничего не хочется" - резюмує росіянин.

Маючи такі "сімейні" цінності - не дивно, що окупанти чинять звірства в Україні. Але вони відповідатимуть за все!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Тут есть сп#зженный автоматик": Мародерство окупантів вийшло на новий рівень, тепер вони крадуть зброю і боєприпаси у своїх поранених. АУДIО

Автор: 

розстріл (277) СБУ (13252) перехоплення (360)
+45
Жену абнять, а патом к ******. Незрозуміла кацапська душа.
показати весь коментар
28.04.2022 17:50 Відповісти
+42
Домой: детей, жену обнять. А потом - к бл*дям!

В этой фразе вся "духовность" рашистского организма !
показати весь коментар
28.04.2022 17:53 Відповісти
+30
Як не зрозуміла? Орки.
показати весь коментар
28.04.2022 17:52 Відповісти
Жену абнять, а патом к ******. Незрозуміла кацапська душа.
показати весь коментар
28.04.2022 17:50 Відповісти
Як не зрозуміла? Орки.
показати весь коментар
28.04.2022 17:52 Відповісти
Ви жінка? скажений равлик.
показати весь коментар
28.04.2022 18:24 Відповісти
Чому ви так вирішили?
показати весь коментар
28.04.2022 19:38 Відповісти
Ви не вірите в моногамні зв'язки?
показати весь коментар
28.04.2022 19:40 Відповісти
Как там. Х.. на заборе нарисуй, скажи икона. Будут верить
показати весь коментар
28.04.2022 17:53 Відповісти
Та що ж ви так одразу!

Він - по перше,- до дітей, по друге - до жінки, а до хвойд - лише на десерт.
І то, мабуть, щоби познущатися, а до сім'ї злоби не нести.
Це ще зразковий кацап. Не як більшість.
показати весь коментар
28.04.2022 18:09 Відповісти
Шифруется. Это он так райских гурий называет.
показати весь коментар
28.04.2022 18:36 Відповісти
Ета так любить паруски)
показати весь коментар
28.04.2022 19:13 Відповісти
Це, чудово. Не стоїть. Не стоїть член у дятла.
Жінка в шубі, пшел накуй.
показати весь коментар
28.04.2022 17:51 Відповісти
Нація виродків і собакоїдів!
показати весь коментар
28.04.2022 17:52 Відповісти
Ну вже так не ображайте Азію. Нація виродків, параша.
показати весь коментар
28.04.2022 17:54 Відповісти
Домой: детей, жену обнять. А потом - к бл*дям!

В этой фразе вся "духовность" рашистского организма !
показати весь коментар
28.04.2022 17:53 Відповісти
Так к ****** только поздороваться! Несколько раз... не глубоко...
показати весь коментар
28.04.2022 18:35 Відповісти
Так побажаємо їм ще й СПІДу та сифілісу прихватизувать для повного щастя.
показати весь коментар
28.04.2022 21:47 Відповісти
Это он про одноклассниц дочери.А дочь в то время к другим солдатам на хату зайдёт. свинорусский мир он такой.
показати весь коментар
28.04.2022 23:17 Відповісти
а за дядю вову разве не хотят? ну унитаз еще новый, то се..., жене - трусы, неужели не привлекает..., странно...
показати весь коментар
28.04.2022 17:53 Відповісти
Бояться не надо. Все будет быстро и гуманно.
показати весь коментар
28.04.2022 17:54 Відповісти
раZZисты, вам пиз..а в Украине, чем быстрее вы это вкурите - тем быстрее закончится война.
дегенераты долбанные
показати весь коментар
28.04.2022 17:54 Відповісти
Это ещё натовское оружие не подошло. Вот тогда ссуки по настоящемувзвоете, да поздно будет.
показати весь коментар
28.04.2022 18:19 Відповісти
Оце мрії ! Дожити до бл#дей !
показати весь коментар
28.04.2022 17:54 Відповісти
Може йому вже остогидли брудні смердючі дупи таварішчей-саслуживцев )))
показати весь коментар
28.04.2022 18:00 Відповісти
ну, і пограбіть в продотрядє... https://t.me/zerkalo_io/43278

показати весь коментар
28.04.2022 18:18 Відповісти
ну герасим поведет банду на убой к 9 мая
показати весь коментар
28.04.2022 17:57 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 17:58 Відповісти
Стало известно, что Путин отправил на фронт (в штрафбат) начальника Генштаба ВС РФ В.Герасимова, чтобы он лично руководил наступлением российских войск на Изюмском направлении. Переживаю я.
показати весь коментар
28.04.2022 18:02 Відповісти
Надіюся його «на 9 мая» на палці понесуть.
показати весь коментар
28.04.2022 18:30 Відповісти
Йо-о-о... С его грустной тупой мордой только настроение кацапомясу поднимать!
Герасим, зачем армию-то утопил?
показати весь коментар
28.04.2022 18:37 Відповісти
мабуть дали вибір - або в ізюм, або піднімати "москву"
показати весь коментар
28.04.2022 19:16 Відповісти
а расстрелы с торжествами девятамая будут совмещать?
показати весь коментар
28.04.2022 18:03 Відповісти
ДЕБИЛЫ КОНЧЕННЫЕ ))) МАМКИ ИХ ПРОСТИТУТКИ ,А ПАПКИ ИХ ГЕИ )))
показати весь коментар
28.04.2022 18:20 Відповісти
Жєну обнять, а блюдєй ** ть. Цікаво як це сподобається жінці?)
показати весь коментар
28.04.2022 18:28 Відповісти
Ожилание: к жене, потом к ******.
Реальность: жена получит компенсацию за жмура и к хачикам ))
показати весь коментар
28.04.2022 18:28 Відповісти
😄
показати весь коментар
28.04.2022 18:31 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 19:39 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 22:23 Відповісти
"...а потом по б*дям. Много много много б*дей"

А ты сейчас с кем? А сам ты кто?
показати весь коментар
28.04.2022 18:29 Відповісти
А тем временем Мариуполь....
показати весь коментар
28.04.2022 18:30 Відповісти
Именно для того ты подписуешь контракт, руский дегенерат, чтобы тебя перед строем таких же дегенератов пристрелил командир или комиссар, через час он пристрелит другого дегенерата, если ВСУ не разбоосает их кишки по деревьям раньше...
показати весь коментар
28.04.2022 18:30 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 18:35 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 18:47 Відповісти
Это называется децимация. Известна еще со времен Древнего Рима.
показати весь коментар
28.04.2022 18:49 Відповісти
Мужа обнять, а потом к ****** )))
показати весь коментар
28.04.2022 18:57 Відповісти
РуZZкие своих не бросают - они их раZZтрелливают.
показати весь коментар
28.04.2022 19:49 Відповісти
Сегодня в 21:00 пройдет матч Украина - Польша в рамках Чемпионат мира D1B Место проведения: Польша можно посмотреть по этой ссылке :http://livetv.sx/eventinfo/53294350_ukraina_polsha/
Слава Україні !
показати весь коментар
28.04.2022 19:52 Відповісти
если не мы грохнем то кадыровцы в спину, а тогда сами поедут их жён и дочерей обнимать
показати весь коментар
28.04.2022 20:25 Відповісти
Молодца давай всех собирай и на кремль путина в очко тарить он же главная *****!!!ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ ВЫБОР!!!
показати весь коментар
28.04.2022 22:13 Відповісти
 
 