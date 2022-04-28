"Стали бояться очень, морально поднять их не могу": Окупанти розстрілюють своїх солдат, щоб змусити їх йти в наступ. АУДIО

Армія окупантів на стільки зневірилась та боїться воювати проти України, що деякі рашисти навіть розстрілюють своїх же солдатів.

Переписку командира полку загарбників, який воює під Ізюмом на Харківщині оприлюднила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Мои тоже стали бояться очень. Все без сил. Ни морально поднять их не могу, ни физически. Даже расстреливаю. И без толку", - скаржиться окупант.



У голосових повідомленнях він детально розказує, як його дістала війна і наскільки він невдоволений "новим поповненням".



"Тут все деморализованы полностью. В ротах осталось по 10-15 человек в лучшем случае. На доукомплектование отправили молодых, порядка 60 человек… из них половина трусов, б#дь, паникеров", - розповідає він.



Зрештою, зізнається, що такі ж настрої і в офіцерів. Тому живе мріями про повернення додому. А там…



"Домой: детей, жену обнять. А потом – к бл*дям! Чтоб много-много, куча бл*дей было, и больше ничего не хочется" - резюмує росіянин.



Маючи такі "сімейні" цінності - не дивно, що окупанти чинять звірства в Україні. Але вони відповідатимуть за все!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Тут есть сп#зженный автоматик": Мародерство окупантів вийшло на новий рівень, тепер вони крадуть зброю і боєприпаси у своїх поранених. АУДIО