Життя показало, що без гарантій безпеки нічого не існує, Україна має бути в НАТО, - Порошенко. ВIДЕО

Україна має бути в НАТО, адже Альянс є єдиною організацією, яка гарантує безпеку своїм державам-членам.

Про це в екслюзивному інтерв´ю на "5 каналі" сказав Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Життя показало, що без гарантій безпеки нічого не існує. На відміну від Ради Безпеки ООН, якихось міжнародних "междусобойчиків" – 5-та стаття Вашингтонської угоди 49 року, угоди про створення НАТО гарантує безпеку", – констатує Порошенко.

"Хтось зараз хотів дискутувати про нейтральний статус? Хочу нагадати, що в 2014 році, коли путін на нас напав, Україна була нейтральною, про НАТО мова не йшла", – зауважив п’ятий Президент.

"На сьогоднішній день підтримка членства в НАТО серед українців зросла з 16 до 70%, а несподівано для путіна після початку його повномасштабної війни проти України і Швеція, і Фінляндія негайно поставили питання про приєднання до НАТО", – констатує Порошенко.

"У 2007 році, коли путін заявив, що він силою буде змінювати кордони, єдине правильне рішення світу було надати Україні, Грузії і Молдові План дій щодо членства в НАТО, прийняти нас в 2013 році – і точно цього б не було", – переконаний Порошенко.

"Для того, щоб нам кожної хвилини не чекати російської атаки – членство в НАТО, і все буде добре", – вважає Петро Порошенко.

+41
29.04.2022 09:38 Відповісти
+37
Україна має бути у НАТО, все інше (нейтральні статуси і т.д) від лукавого .. ну і каZапоп*дари (зокрема з п`ятої колони) мають бути за парєбріком
29.04.2022 09:43 Відповісти
+36
Петро конкретний державник, послідовний, завжди називає речі своїми іменами і не має вологих, підліткових мрій зазирнути у очі кремлівському маніяку.
29.04.2022 09:48 Відповісти
Все вірно 👍🏼👍🏼👍🏼
29.04.2022 11:37 Відповісти
А про що можуть говорити Милонов з Абрахамією?!
Вони один одного варті( два сапога).
29.04.2022 15:37 Відповісти
Тільки НАТО!
29.04.2022 12:45 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ЦЕ НАЙВЕЛИЧНІШИЙ ПОЛІТИК **********!!!!! ХТО ВВАЖАЄ ІНАКШЕ - ЗРАДНИК!!!!
29.04.2022 12:53 Відповісти
боже, яке воно убоге, і боти його убогі. тільки підкреслюють безпорадність і жалюгідність свого лідора, якому потрібна така підтримка.
29.04.2022 13:41 Відповісти
Неправильно пані Оленка Білявка. Так Ви не до кінця розкрили суть "Величності". Володя Вам давно показав, що він маленький, точніше, зовсім не політик, він із Голобородьків, простих парнєй, вчителя історії (хоча не дивився те огидне кіно) і потрібно писати "Великий політик", як "Велике крадівництво" "Велике лісництво"...., або "вперше такий політик". А моя оцінка - нульовий він політик, особливо його оточення єлдаків, татарових, демченків, мамамій, абдристовичів, подоляків, які обслуговували пана януковича. Є така народна мудрість, скажи, "скажи, хто твої друзі, я скажу хто ти"! Просто він опинився на президентській посаді в той час, коли на нас напала придурошна московія і всі політики світу і урядів почали допомагати українському народу, частину допомоги контролюють самі, бо знають, що у "великого політика" є "великий Беня", ручки якого липкі і він під "Великою охороною" "Великого політика Зеленського". Якщо щось не так написав - аргументуйте, докажіть зворотнє.
29.04.2022 14:13 Відповісти
Як і Левітан, свого часу!
29.04.2022 15:38 Відповісти
