Життя показало, що без гарантій безпеки нічого не існує, Україна має бути в НАТО, - Порошенко. ВIДЕО

Україна має бути в НАТО, адже Альянс є єдиною організацією, яка гарантує безпеку своїм державам-членам.

Про це в екслюзивному інтерв´ю на "5 каналі" сказав Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Життя показало, що без гарантій безпеки нічого не існує. На відміну від Ради Безпеки ООН, якихось міжнародних "междусобойчиків" – 5-та стаття Вашингтонської угоди 49 року, угоди про створення НАТО гарантує безпеку", – констатує Порошенко.

"Хтось зараз хотів дискутувати про нейтральний статус? Хочу нагадати, що в 2014 році, коли путін на нас напав, Україна була нейтральною, про НАТО мова не йшла", – зауважив п’ятий Президент.

"На сьогоднішній день підтримка членства в НАТО серед українців зросла з 16 до 70%, а несподівано для путіна після початку його повномасштабної війни проти України і Швеція, і Фінляндія негайно поставили питання про приєднання до НАТО", – констатує Порошенко.

"У 2007 році, коли путін заявив, що він силою буде змінювати кордони, єдине правильне рішення світу було надати Україні, Грузії і Молдові План дій щодо членства в НАТО, прийняти нас в 2013 році – і точно цього б не було", – переконаний Порошенко.

"Для того, щоб нам кожної хвилини не чекати російської атаки – членство в НАТО, і все буде добре", – вважає Петро Порошенко.