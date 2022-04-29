УКР
На безлюдній вулиці Краматорська маленька дівчинка співає гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина...". ВIДЕО

Маленька мешканка Краматорська заспівала гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина...", йдучи разом з кимось зі своїх рідних безлюдною вулицею Краматорська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пісні у виконанні дівчинки опублікував начальник Донецької ОВА Павло Кириленко на своїй сторінці в соцмережі.

"Тишу спорожнілих краматорських вулиць прорізає дзвінкий дівчачий голос, що виспівує пісню Січових стрільців. Дякую маленькій українці за цю яскраву мить нашої оборони!.. Ми нашу славну Україну неодмінно розвеселимо!", - пише він в коментарі до відео.

+72
Це майбутнє української незламної нації...
29.04.2022 10:06 Відповісти
+71
Крихітко наша. Най тебе все береже, що може.
29.04.2022 10:09 Відповісти
+47
29.04.2022 10:20 Відповісти
29.04.2022 10:03 Відповісти
Це майбутнє української незламної нації...
29.04.2022 10:06 Відповісти
Крихітко наша. Най тебе все береже, що може.
29.04.2022 10:09 Відповісти
Из Краматорска люди уже эвакуировались и успели недавно вернуться и вышли на работу, чтобы заработать денег на следующую эвакуацию, в Покровске аналогично все
29.04.2022 10:11 Відповісти
Дуже нерозумно якщо так. Треба виїзджати та шукати якусь роботу в іншому місці.
29.04.2022 10:16 Відповісти
Ви не розумієте, що маєте справу з кацапським бидлюком?
29.04.2022 10:30 Відповісти
Смєшно... Маладєц...
Яка країна - такі і шутнікі.
29.04.2022 10:30 Відповісти
У вас со всей расии приехала биомасса подзаработать на крови украинцев, вернулись в пакетиках домой, чтобы бабам кацапским по 10 тыщ деревянных дали за трупака.
Ты, кстати, тоже не волынь, твоей бабе 10 тыщ рубликов лишними не будут.
29.04.2022 10:38 Відповісти
чому вони не евакуюються?
29.04.2022 10:11 Відповісти
Як гарно і виразно, з душею. Аж сльозу не втримав.
29.04.2022 10:11 Відповісти
Вчора бачив я хлопчик років шести катаючись на гойдалці теж співав Калину.
29.04.2022 10:16 Відповісти
Це--- Українська нація,
і вона --- НЕ ПЕРЕМОЖНА!!!
29.04.2022 10:16 Відповісти
29.04.2022 10:40 Відповісти
29.04.2022 10:20 Відповісти
Це голос нашого майбутнього
29.04.2022 10:21 Відповісти
Це майбутьне нашої країни. Чудовий спів! Але прохання до всіх дописувачів і редакторів - пишіть без помилок. Правильно писати «Січові Стрільці», а не «січові стрільці». Любіть і поважайте українську мову!
29.04.2022 10:24 Відповісти
Ця дитинка вже ГЕРОЙ!!!
29.04.2022 10:29 Відповісти
Сонечко маленьке. До сліз. Бережи вас всіх Господь та Матінка Божа
29.04.2022 10:35 Відповісти
Боже благаю бережи наших дітей 🙏🏼
29.04.2022 10:36 Відповісти
Це приклад справжньої маленької громадянки своєї країни. Наприклад в Болгарії, молодь зовсім не розмовляє російською на відміну від пережитків часів совка.
29.04.2022 10:37 Відповісти
у нас тоже детки сами поют на площадке "Ой, у лузі червона калина...", а орки спокойно наблюдают как путин готовит мясо еще со школы с их детей, заставляет ходить маршем под гимн *********
29.04.2022 10:46 Відповісти
Зато у нас в Полтаві такі бугаї краматорські два на півтора по лавках пиво п'ють… «-Ми бєжєнци»… Тьфу мля…
29.04.2022 10:47 Відповісти
Мені Цей гімн як до державного більше довподоби, якось більш народний.
29.04.2022 10:48 Відповісти
Щира україночка.
29.04.2022 10:49 Відповісти
От за наших дітей, за те щоб вони вільно ходили і потрібно боронити Україну, за наше майбутнє...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
29.04.2022 10:50 Відповісти
вот лучше посмотрите - дуэт вообще супер!
https://twitter.com/i/status/1518998400385101824
29.04.2022 11:07 Відповісти
Сумно,на розвалинах свого будинку вцілілі діти!
29.04.2022 11:20 Відповісти
але ж веселi! )
29.04.2022 14:32 Відповісти
Живи крихітко, тільки живи!!!
29.04.2022 11:46 Відповісти
Сльози лізуть...
29.04.2022 11:52 Відповісти
До сліз!
29.04.2022 12:56 Відповісти
Аж заплакал... (((
30.04.2022 18:52 Відповісти
 
 