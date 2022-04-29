На безлюдній вулиці Краматорська маленька дівчинка співає гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина...". ВIДЕО
Маленька мешканка Краматорська заспівала гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина...", йдучи разом з кимось зі своїх рідних безлюдною вулицею Краматорська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пісні у виконанні дівчинки опублікував начальник Донецької ОВА Павло Кириленко на своїй сторінці в соцмережі.
"Тишу спорожнілих краматорських вулиць прорізає дзвінкий дівчачий голос, що виспівує пісню Січових стрільців. Дякую маленькій українці за цю яскраву мить нашої оборони!.. Ми нашу славну Україну неодмінно розвеселимо!", - пише він в коментарі до відео.
Яка країна - такі і шутнікі.
Ты, кстати, тоже не волынь, твоей бабе 10 тыщ рубликов лишними не будут.
і вона --- НЕ ПЕРЕМОЖНА!!!
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
https://twitter.com/i/status/1518998400385101824