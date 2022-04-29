Наслідки "вибуху газу" у відділі поліції в Кремінній: "Зрадники з тимчасово окупованих територій, негайно вимагайте страхування життя від РосГосСтраха". ВIДЕО
В мережі показали кадри наслідків "вибуху газу" у відділі поліції в Кремінній минулого вівторка. Також одночасно стався "вибух газу" в РДА та в міськраді.
Відповідне відео опублікував у твітері радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
Він застеріг зрадників України в інших областях та містах і показав, що їх чекає.
"До уваги зрадників та окупантів з Херсона, Мелітополя, Бердянська, Нової Каховки та інших тимчасово окупованих територій. Вимагайте негайно - 10 кратного підвищення оплати за свою зраду, медичну страховку та страхування життя від РосГосСтраха", - зазначив Геращенко.
