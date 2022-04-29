УКР
Наслідки "вибуху газу" у відділі поліції в Кремінній: "Зрадники з тимчасово окупованих територій, негайно вимагайте страхування життя від РосГосСтраха". ВIДЕО

В мережі показали кадри наслідків "вибуху газу" у відділі поліції в Кремінній минулого вівторка. Також одночасно стався "вибух газу" в РДА та в міськраді.

Відповідне відео опублікував у твітері радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він застеріг зрадників України в інших областях та містах і показав, що їх чекає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час вибуху у мерії Кремінної загинув окупаційний "мер" та близько 30 його охоронців, - Гайдай

"До уваги зрадників та окупантів з Херсона, Мелітополя, Бердянська, Нової Каховки та інших тимчасово окупованих територій. Вимагайте негайно - 10 кратного підвищення оплати за свою зраду, медичну страховку та страхування життя від РосГосСтраха", - зазначив Геращенко.

Автор: 

державна зрада (1754) Геращенко Антон (935) Луганська область (4923)
Топ коментарі
+43
Це був колективний вибух колаборантських пердаків...
показати весь коментар
29.04.2022 11:22 Відповісти
+17
"Теракт укронацистов", блд?! Ні, це очищення від кацапського г*на.
показати весь коментар
29.04.2022 11:27 Відповісти
+14
Красота!!! вишеньку ще б показали... - дохлих раша-колаборантських фашистів.
показати весь коментар
29.04.2022 11:23 Відповісти
Це був колективний вибух колаборантських пердаків...
показати весь коментар
29.04.2022 11:22 Відповісти
забористо "газанули"
показати весь коментар
29.04.2022 12:52 Відповісти
Ти кого маєш на уважзі? Рашистів?
показати весь коментар
29.04.2022 11:42 Відповісти
Красота!!! вишеньку ще б показали... - дохлих раша-колаборантських фашистів.
показати весь коментар
29.04.2022 11:23 Відповісти
Так їх на молекули розклало, от і немає, що показати.
Нажаль…
показати весь коментар
29.04.2022 11:29 Відповісти
Ну застрахують те гівно, але це ж в рашисти - ніхто платити не буде Он пропал бєзвєсті або ще щось. Та і кому треба зараз ці папірці, як рубєль. Вкладати в туалетний папір і то вигідніше.
показати весь коментар
29.04.2022 11:26 Відповісти
Яке прикре самогубство!
показати весь коментар
29.04.2022 11:27 Відповісти
Плачу разом з Вами ...
показати весь коментар
29.04.2022 11:35 Відповісти
Тримайте себе в руках...
показати весь коментар
29.04.2022 12:19 Відповісти
"Теракт укронацистов", блд?! Ні, це очищення від кацапського г*на.
показати весь коментар
29.04.2022 11:27 Відповісти
Шо тваріцца.
показати весь коментар
29.04.2022 11:30 Відповісти
хватило одного балона. кстати наверное в очко тоже зайдет для разминки.

показати весь коментар
29.04.2022 11:45 Відповісти
газовые баллончики, от для заправки зажигалок, до питания газовых туристических горелок, это классная тема. они все обладают кучей основных свойств, если прямое их назначение брать, как вспомогательное. конечно, в мирное время приходилось поэксперементировать, чтобы из таких же легко общедоступных в продаже девайсов, как и он сам придумать запал, для того, чтобы подорвать его, как шикарную термобарическую петарду. в военное время с запалами проблем не вижу )))))
показати весь коментар
29.04.2022 11:33 Відповісти
Газоопасно,для рашистских пердаков,однако.
показати весь коментар
29.04.2022 11:36 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 11:43 Відповісти
Это же какой объем газа там хлопнул?
показати весь коментар
29.04.2022 11:44 Відповісти
судячи з руйнувань, не дуже багато. кілограми три-чотири.
показати весь коментар
29.04.2022 13:27 Відповісти
Гут ЗСУ!
показати весь коментар
29.04.2022 11:44 Відповісти
Это был хлопок пердаков.
показати весь коментар
29.04.2022 11:50 Відповісти
КАРМА - не террористичний акт!
КАРМА - Воля Божа!
Звикайте паскуди...
показати весь коментар
29.04.2022 11:54 Відповісти
А хіба тих зелених ящиках тепер зберігають скраплений газ?
показати весь коментар
29.04.2022 12:45 Відповісти
Уберите голос за кадром
показати весь коментар
29.04.2022 12:55 Відповісти
ой! то сидір артемович ковпак - тероріст?! ще й ріцідівіст?!
показати весь коментар
29.04.2022 13:01 Відповісти
Так это же очень и очень!
показати весь коментар
29.04.2022 13:30 Відповісти
То не акт,то свято якесь)
показати весь коментар
29.04.2022 14:31 Відповісти
Та ***** тупі цапи, позабирайте в своїх холуяр сірники!!!
показати весь коментар
29.04.2022 16:46 Відповісти
айайай, какая неприятность, кто бы мог подумать.
показати весь коментар
30.04.2022 02:54 Відповісти
Іуда Їскаріот теж недовго насолоджувався свома 30 серебряками
показати весь коментар
30.04.2022 20:22 Відповісти
 
 