Наслідки "вибуху газу" у відділі поліції в Кремінній: "Зрадники з тимчасово окупованих територій, негайно вимагайте страхування життя від РосГосСтраха". ВIДЕО

В мережі показали кадри наслідків "вибуху газу" у відділі поліції в Кремінній минулого вівторка. Також одночасно стався "вибух газу" в РДА та в міськраді.

Відповідне відео опублікував у твітері радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він застеріг зрадників України в інших областях та містах і показав, що їх чекає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час вибуху у мерії Кремінної загинув окупаційний "мер" та близько 30 його охоронців, - Гайдай

"До уваги зрадників та окупантів з Херсона, Мелітополя, Бердянська, Нової Каховки та інших тимчасово окупованих територій. Вимагайте негайно - 10 кратного підвищення оплати за свою зраду, медичну страховку та страхування життя від РосГосСтраха", - зазначив Геращенко.