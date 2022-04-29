УКР
Три ворожі танки знищено, БМП - пошкоджено: артилеристи та підрозділ ССО атакували колону бронетехніки окупантів. ВIДЕО

Українські воїни атакували колону бронетехніки окупантів та знищили три танки та пошкодили БМП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у Міноборони розповіли, що успішна атака - це результат спільної роботи бійців ССО та артилеристів.

"За кадрами цього відео - майстерна і складна робота групи ССО ЗС України. Адже, саме в той момент, коли спецпризначенці корегували вогонь українських артилеристів - самі вони перебували під обстрілом рашистів. Результат спільної роботи воїнів ССО та артилерії зі складу Сил оборони України 3 знищені танки окупантів і виведена з ладу БМП противника. Робота триває! Разом до перемоги", - пояснили у міністерстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші воїни підірвали залізничний міст поблизу Мелітополя, яким з Криму везли техніку та боєприпаси, - ССО. ФОТО

+30
Молодці наші соколики 👍🏼👍🏼👍🏼✊🙏🏼
29.04.2022 11:22
29.04.2022 11:22 Відповісти
+23
А Кобзон збирає вже не зали, а стадіон!
29.04.2022 11:22
29.04.2022 11:22 Відповісти
+17
Наші ж ви котики. Героям слава !!!
29.04.2022 11:23
29.04.2022 11:23 Відповісти
29.04.2022 11:22
почаще бы такое
почаще бы такое

29.04.2022 11:27
29.04.2022 11:27 Відповісти
29.04.2022 11:22
А жирік йому підспівує та на подтанцовкє
показати весь коментар
29.04.2022 11:45 Відповісти
29.04.2022 11:23
Молодці, хлопці! Так їх! Гарне відео для гарного настрою
показати весь коментар
29.04.2022 11:23 Відповісти
Це вже тут публікували…
Гарно, звичайно, але свіжого нічого немає?
показати весь коментар
29.04.2022 11:26 Відповісти
За диваном поищи, должно быть
показати весь коментар
29.04.2022 11:47 Відповісти
Eto krasivo.Ja xotel sprosit kto v kurse po vasim zakonam,mozet li grazdanin drugoj strani sluzit vasej reguliarnoj armiji dopustim 92 ili 93 brigade?Ne dobrovolceskix tam Dnipr ili Azov, a reguliarnoj armiji?
показати весь коментар
29.04.2022 11:41 Відповісти
Mozet, est inostranui legion v sostave ZSY
показати весь коментар
10.09.2022 00:14 Відповісти
Ja dovno sprosil,teper litovec uze potverdil sto sluzit 80 brigade.Video islozyl takze gde on s brigadoj,brigada takze potverdila sto jest takoj.
показати весь коментар
10.09.2022 20:16 Відповісти
коли кораблями воювати страшно ...

Россия переместила в Севастополь два загона для боевых дельфинов, - USNI
показати весь коментар
29.04.2022 11:42 Відповісти
///
Американська реактивна система залпового вогню M270
вперше "попрацювала" по окупантах на Донеччині
Про це повідомили "Чорні запорожці".

https://t.me/ombr72/2151

показати весь коментар
29.04.2022 11:45 Відповісти
Jesli tak oni obrabotajet vsio,kacapov PVO v tom cysle.
показати весь коментар
29.04.2022 11:52 Відповісти
Подивіться на поля і погоду на картинкі і зараз погода. щось не відповідає!!!
показати весь коментар
29.04.2022 12:18 Відповісти
и шо? это значит, что на Донбассе их нет?
показати весь коментар
29.04.2022 12:31 Відповісти
якби ти уважніше читало, що там на писано, то побачило б, що там написано, що відео не з України.
показати весь коментар
29.04.2022 22:18 Відповісти
когдаж у них уже танки закончатся
показати весь коментар
29.04.2022 11:48 Відповісти
лучше пусть кацапы закончаться, танки без кацапов не стреляют
показати весь коментар
29.04.2022 11:57 Відповісти
у них их очень *****! но все они на педальной тяге......
показати весь коментар
29.04.2022 12:00 Відповісти
Орки еще не задействовали с баз хранения на Дальнем Востоке бт старье,типа Т-54,55,62,если ВСУ встретит этот хлам ,тогда все...
показати весь коментар
29.04.2022 12:04 Відповісти
еще осталось, чуть больше двух тысяч, которые смогут недолго поехать, и куда-то несколько раз выстрелить.
Вопрос в том, что заканчиваются те, кого можно посадить в башню для полёта. Остались практически тувинско-калмыцкие танкисты из глухих хакасских деревень. Надо понимать, что кацапская армия не сильная - она просто длинная.
показати весь коментар
29.04.2022 12:25 Відповісти
Слава українським ССО, слава арті!
показати весь коментар
29.04.2022 12:06 Відповісти
всех тварей в ад !
показати весь коментар
29.04.2022 13:05 Відповісти
ЛЕЗУТ ПДРЫ КАК ТАРАКАНЫ !!!
показати весь коментар
29.04.2022 15:50 Відповісти
 
 