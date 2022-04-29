Три ворожі танки знищено, БМП - пошкоджено: артилеристи та підрозділ ССО атакували колону бронетехніки окупантів. ВIДЕО

Українські воїни атакували колону бронетехніки окупантів та знищили три танки та пошкодили БМП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у Міноборони розповіли, що успішна атака - це результат спільної роботи бійців ССО та артилеристів.

"За кадрами цього відео - майстерна і складна робота групи ССО ЗС України. Адже, саме в той момент, коли спецпризначенці корегували вогонь українських артилеристів - самі вони перебували під обстрілом рашистів. Результат спільної роботи воїнів ССО та артилерії зі складу Сил оборони України 3 знищені танки окупантів і виведена з ладу БМП противника. Робота триває! Разом до перемоги", - пояснили у міністерстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші воїни підірвали залізничний міст поблизу Мелітополя, яким з Криму везли техніку та боєприпаси, - ССО. ФОТО