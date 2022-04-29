Три ворожі танки знищено, БМП - пошкоджено: артилеристи та підрозділ ССО атакували колону бронетехніки окупантів. ВIДЕО
Українські воїни атакували колону бронетехніки окупантів та знищили три танки та пошкодили БМП.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у Міноборони розповіли, що успішна атака - це результат спільної роботи бійців ССО та артилеристів.
"За кадрами цього відео - майстерна і складна робота групи ССО ЗС України. Адже, саме в той момент, коли спецпризначенці корегували вогонь українських артилеристів - самі вони перебували під обстрілом рашистів. Результат спільної роботи воїнів ССО та артилерії зі складу Сил оборони України 3 знищені танки окупантів і виведена з ладу БМП противника. Робота триває! Разом до перемоги", - пояснили у міністерстві.
Топ коментарі
+30 Amber
показати весь коментар29.04.2022 11:22 Відповісти Посилання
+23 Харьков Сумской
показати весь коментар29.04.2022 11:22 Відповісти Посилання
+17 Чайка Київ
показати весь коментар29.04.2022 11:23 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гарно, звичайно, але свіжого нічого немає?
Россия переместила в Севастополь два загона для боевых дельфинов, - USNI
Американська реактивна система залпового вогню M270
вперше "попрацювала" по окупантах на Донеччині
Про це повідомили "Чорні запорожці".
https://t.me/ombr72/2151
Вопрос в том, что заканчиваются те, кого можно посадить в башню для полёта. Остались практически тувинско-калмыцкие танкисты из глухих хакасских деревень. Надо понимать, что кацапская армия не сильная - она просто длинная.