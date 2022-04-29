"Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто. Там по 5-6 стопок битком!" - перехоплення СБУ про втрати армії РФ. АУДIО

Українські захисники так нищать російських окупантів, що ворожі ангари з "грузом 200" забиті .

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Російський солдат, який приїхав "асвабаждать", досі не може оговтатись від шоку і ділиться зі своїм другом враженнями від війни.

"Честно сказать, Россия конкретно стухает. Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто", – із жахом розповідає загарбник.

"Стали бояться очень, морально поднять их не могу": Окупанти розстрілюють своїх солдат, щоб змусити їх йти в наступ. АУДIО

Він не бачить високої мети у своїх діях: "Здесь беспредел идёт! Здесь просто непонятно вообще ничего: за что мы воюем, как мы воюем".

Окупант розповідає про втрати у роті: з 67 військових залишилось лише 10. А дагестанці й чеченці взагалі тікають зі словами, що "це не їхня війна".

"І це правда! Загарбникам нічого робити на нашій землі! А ті, хто думають інакше – поповнюють вже й так повні ангари", - резюмували в СБУ.