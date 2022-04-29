"Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто. Там по 5-6 стопок битком!" - перехоплення СБУ про втрати армії РФ. АУДIО
Українські захисники так нищать російських окупантів, що ворожі ангари з "грузом 200" забиті .
Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Російський солдат, який приїхав "асвабаждать", досі не може оговтатись від шоку і ділиться зі своїм другом враженнями від війни.
"Честно сказать, Россия конкретно стухает. Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто", – із жахом розповідає загарбник.
Він не бачить високої мети у своїх діях: "Здесь беспредел идёт! Здесь просто непонятно вообще ничего: за что мы воюем, как мы воюем".
Окупант розповідає про втрати у роті: з 67 військових залишилось лише 10. А дагестанці й чеченці взагалі тікають зі словами, що "це не їхня війна".
"І це правда! Загарбникам нічого робити на нашій землі! А ті, хто думають інакше – поповнюють вже й так повні ангари", - резюмували в СБУ.
"Доказательство, что ваши солдаты здесь, на моей земле. Уже пухнут на солнце и их тела начинают жрать бродячие собаки. Они пришли в мою Украину, чтобы убивать. Стрелять в наших детей и насиловать женщин. Грабить дома и выжигать то, что от них осталось. Но вот так будет с каждым вашим сыном, мужем, братом", - предупредила журналистка.
Прілєтєл NLAW і іх осталось... ноль"
Удови в Сибіру нарожають маленьких кітайоз
думаю китайці немитими обгорілими ****** погидують...
обязательно давайте фотки - их надо всем показывать как урок ‼️‼️‼️
Я к чему. Фотки не главное. Главное результат. Главное победа.
Фоток надо много , чтобы засыпать ими кацапский информпростор
Этих тварей трупами не удивишь. "Бабы ещё нарожают", как говорил таварисч Жюков.
А вот для нас харьковчан время , когда не стреляют за счастье.
"Поховали москаля край дороги, - видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля, як собаку, - видно руки, видно ноги, видно сраку..."
До останнього івана!!!
З любов'ю від УКРАЇНИ!!!
це на гребаний парад сатаніст гундяй проведе воскресіння напіврозкладених трупаків!!!! і ця шматки дерьма розлізуться по всій касабіі !!
от так!