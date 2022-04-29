УКР
"Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто. Там по 5-6 стопок битком!" - перехоплення СБУ про втрати армії РФ. АУДIО

Українські захисники так нищать російських окупантів, що ворожі ангари з "грузом 200" забиті .

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Російський солдат, який приїхав "асвабаждать", досі не може оговтатись від шоку і ділиться зі своїм другом враженнями від війни.

"Честно сказать, Россия конкретно стухает. Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто", – із жахом розповідає загарбник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Стали бояться очень, морально поднять их не могу": Окупанти розстрілюють своїх солдат, щоб змусити їх йти в наступ. АУДIО

Він не бачить високої мети у своїх діях: "Здесь беспредел идёт! Здесь просто непонятно вообще ничего: за что мы воюем, как мы воюем".

Окупант розповідає про втрати у роті: з 67 військових залишилось лише 10. А дагестанці й чеченці взагалі тікають зі словами, що "це не їхня війна".

"І це правда! Загарбникам нічого робити на нашій землі! А ті, хто думають інакше – поповнюють вже й так повні ангари", - резюмували в СБУ.

армія рф (18498) ліквідація (4363) СБУ (13262) перехоплення (360)
+35
«Тут все пропахло мертвецами»Улан-Удэ"К нам родители одного погибшего подошли, говорят: "Как вам повезло! Ваш-то целенький пришел. А у нас только голова и две кисти", - говорит родственница одно из ликвидированных в Украине "боевых бурятов".
29.04.2022 13:53 Відповісти
+34
29.04.2022 13:54 Відповісти
+32

"Доказательство, что ваши солдаты здесь, на моей земле. Уже пухнут на солнце и их тела начинают жрать бродячие собаки. Они пришли в мою Украину, чтобы убивать. Стрелять в наших детей и насиловать женщин. Грабить дома и выжигать то, что от них осталось. Но вот так будет с каждым вашим сыном, мужем, братом", - предупредила журналистка.
29.04.2022 14:00 Відповісти
29.04.2022 13:48 Відповісти
і це коли війна??? )(уйлу і Таракану
29.04.2022 13:51 Відповісти
a gde kartinku posmotretj ?
29.04.2022 13:50 Відповісти
там касапов стопками склали вийшов хербарій)
29.04.2022 13:56 Відповісти

29.04.2022 14:00 Відповісти
29.04.2022 13:53 Відповісти
Нехай дякують ВСУ що хоч голову забрали.
29.04.2022 13:57 Відповісти
а руки от комплекта с той головой или кинули в довесок к голове чтобы пустой ящик не тащить?
29.04.2022 14:01 Відповісти
прекрасний реквізит для казочки про колобка
29.04.2022 14:02 Відповісти
Нехай в труну для ваги докинуть ще 75 кг гівна. І по вмісту, і по суті ніхто не відрізнить від їхнього синішкі.
29.04.2022 14:07 Відповісти
а шо, за цілого більше фублей дають?
29.04.2022 14:57 Відповісти
"Бурятов в БТРє єхало дєсять,
Прілєтєл NLAW і іх осталось... ноль"
29.04.2022 15:39 Відповісти
29.04.2022 13:54 Відповісти
США та Європа загнивають, голодають, мерзнуть, а рабсія там керує світом, задзеркалля, як же приємно бачити і чути, ЭСЭНГЭ помийка процвітає, так їм і треба, нехай за залізною завісою нас радують своєю нікчемністю, це дуже підіймає настрій!
29.04.2022 14:02 Відповісти
нічого
Удови в Сибіру нарожають маленьких кітайоз
29.04.2022 13:56 Відповісти
Сибір горить не погано - гасити нема кому (пожежники воюють в Україні)
думаю китайці немитими обгорілими ****** погидують...
29.04.2022 14:02 Відповісти
Категорично мало 5-6 стопок.
29.04.2022 13:56 Відповісти
это начало. Ленд- лиз на полную катушку пойдет, тогда 50- 60 стопок. В день.
29.04.2022 15:53 Відповісти
Стопки - это слои.
29.04.2022 16:38 Відповісти
Вся вонюча кацапсятина повинна здохнути! Слава Україні! Героям слава!
29.04.2022 13:57 Відповісти
Катюзі - по заслузі. Тому їм за межами розуміння, як це Україна стає на коліна, і це найменше чим ми можемо віддячити своїм Захисникам, перед своїми загиблими дітьми, чоловіками і батьками. Україна оплакує і вшановує. А то сміття. а із сміттям так і поводяться - викидають на перегній на сміттєзвалище. Єдина відзнака - ми за вивіз свого побутового сміття копійки сплачуємо державі, а мордор свиноматкам сплачує копійки за їх рідне біосміття.
29.04.2022 13:58 Відповісти
А где фотки дохлых кацапских солдат ?

обязательно давайте фотки - их надо всем показывать как урок ‼️‼️‼️
29.04.2022 13:59 Відповісти
я вже без разізваних і обгорівших кацапів..не засипаю.. це як заспокійливо-снодійне
29.04.2022 14:05 Відповісти
🤣🤣🤣
29.04.2022 14:26 Відповісти
Сегодня звiльнили Руську Лозову пiд Харковом . Сразу прочувствовал. Орки херячить по городу меньше стали. Спасибо хлопцям. Ещё бы с Циркунов и Липцев ********* погнать.
Я к чему. Фотки не главное. Главное результат. Главное победа.
29.04.2022 14:06 Відповісти
Не согласна. Фотки - это история и наглядный урок , шоб кацапы больше не лезли на чужие земли .
Фоток надо много , чтобы засыпать ими кацапский информпростор
29.04.2022 14:28 Відповісти
Да им ***** на свое тухлое мясо. Иначе они бы забирали своих раненных и трупы, а не марадерили унитазы, чайники, да просто обычную домашнюю утварь .
Этих тварей трупами не удивишь. "Бабы ещё нарожают", как говорил таварисч Жюков.
А вот для нас харьковчан время , когда не стреляют за счастье.
29.04.2022 15:08 Відповісти
Я показав на одному форумі - забанили навічно. Реальність для москалів не така райдужна виявилась.
29.04.2022 15:05 Відповісти
Из личной коллекции...

29.04.2022 15:06 Відповісти
prjam gladiator kakoi ta ...razpjali evo tam ?
29.04.2022 15:19 Відповісти
Мальчик в трусиках? Как вырос, однако, за 8 лет.
29.04.2022 16:05 Відповісти
У кожного своя Голгофа
29.04.2022 16:25 Відповісти
этот орк на въезде в Харьков перед окружной с Кутузовки...!
29.04.2022 16:43 Відповісти
взяти з його родичів гроші за рекламу протитанкових їжаків...
29.04.2022 20:27 Відповісти
Это он бурят.. казахами назвал..?) Казахам такое не понравится..
29.04.2022 14:01 Відповісти
русский по бурятскому ---- ород( почти как урод и орк )
29.04.2022 14:31 Відповісти
🤣🤣🤣
"Поховали москаля край дороги, - видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля, як собаку, - видно руки, видно ноги, видно сраку..."
29.04.2022 14:03 Відповісти
Мясные будни)
29.04.2022 14:10 Відповісти
Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто", - із жахом розповідає загарбник.....

До останнього івана!!!

З любов'ю від УКРАЇНИ!!!
29.04.2022 14:14 Відповісти
що ви всі мелете!!! не знаете- то мовчіть!!
це на гребаний парад сатаніст гундяй проведе воскресіння напіврозкладених трупаків!!!! і ця шматки дерьма розлізуться по всій касабіі !!
от так!
29.04.2022 14:33 Відповісти
а даги та чеченці розумніші , як виявилося...Баби нарожають від кавказців , а там не їх війна буде взагалі ....
29.04.2022 15:22 Відповісти
Розумніші? Підліші та сцикливіші, мерзотні вбивці!
29.04.2022 16:20 Відповісти
Як мародерити та тероризувати мирне населення - це по-чеченськи "правильна війна". А як помирати від українських куль фі відгрібати від арти - зразу "не їх війна". Ну і скатєртью дорога!
29.04.2022 19:40 Відповісти
конечно не их война))) их война будет чуть позже, чечня-3 называется))))
29.04.2022 16:09 Відповісти
Не их война, то какого х.я сюда ехали?! Как замаячила перспектива хапнуть на шару так готовы были в человеческой крови руки мыть, а когда их начали мочить, то сдрыснули. Шакалы сцикливые, ***!
29.04.2022 16:16 Відповісти
как там говорил дядя вова - если надо и 50 тысяч голов положат..., та что терпите, бабы еще нарожают...
29.04.2022 16:20 Відповісти
Ну звичайно. Спочатку на понтах: "Стоять! Боятся!" А як получили в рило, то одразу:" Шо мы здесь делаем?"
29.04.2022 16:28 Відповісти
 
 