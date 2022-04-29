УКР
"Був окупант і нема окупанта": кадри вуличних боїв у районі "Азовсталі" у Маріуполі. ВIДЕО

У Маріуполі продовжуються вуличні бої, і українські військовослужбовці завдають втрат російським окупантам.

Відео одного із боїв опублікував радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Відео з останніх вулчиних боїв в районі Азовсталі. Унікальне. Тому, що зазвичай ми бачимо лише тік-ток бійців з пустими вікнами. Тут - реальні наслідки спроб російских морпіхів атакувати Азов та наших морпіхів. Був окупант і нема окупанта. Знову будуть казати - без втрат. Наші захисникі найкращі. Перетворюють російску військову еліту на добриво", - прокоментував він відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь". ВIДЕО

Маріуполь (3262) Азовсталь (447) Андрющенко Петро (706)
+43
Слава Азову!!!
Слава Украине!!!
Смерть москалям!!!
29.04.2022 13:58 Відповісти
+38
29.04.2022 13:55 Відповісти
+26
Шкода, що усіх там не поклали…Сподіваюсь, що свинособаки здохнуть як і той «нєдобежавшій»…
29.04.2022 13:59 Відповісти
29.04.2022 13:55 Відповісти
Гадаю тої нікчемної тушки в пакеті не достатньо щоб закрити
29.04.2022 13:58 Відповісти
гадаю там навіть іпотеки не було, бо не було за що хоч перший внесок зробити
29.04.2022 22:10 Відповісти
***** ШАСТАТЬ...........
29.04.2022 14:13 Відповісти
Своей грудью закрыл ипотеку!
29.04.2022 15:07 Відповісти
Красивое
29.04.2022 13:56 Відповісти
КРАСОТА ДА И ТОЛЬКО.
29.04.2022 13:57 Відповісти
Слава Азову!!!
Слава Украине!!!
Смерть москалям!!!
29.04.2022 13:58 Відповісти
Пирятин Арта, як ніколи краще підходить до цього відео. Працює артилерія, *башать пацани. Москаля нема, немає Москаля!
29.04.2022 13:58 Відповісти
Шкода, що усіх там не поклали…Сподіваюсь, що свинособаки здохнуть як і той «нєдобежавшій»…
29.04.2022 13:59 Відповісти
був парашинєц і нема парашинця
29.04.2022 14:00 Відповісти
29.04.2022 14:00 Відповісти
Той закадровий то не побіг, лише підкрикував, щоб уходив і кинув ту свинособаку подихати. Спочатку мясо, а потім і сам вже пішов би))
29.04.2022 14:01 Відповісти
і так як вони перебігають робить нізя. одразу один парашинець має перебігти і прикривати інших, а ті олухи усим парашинским кодлом ломанулись до дверей
29.04.2022 14:02 Відповісти
Не підказуйте!
29.04.2022 14:40 Відповісти
так отож... більше схоже на постанову
29.04.2022 15:53 Відповісти
схоже шо просто набрали неуків, не готували, просто дали зброю і пустили в бій. а шо ж, вони тут касирами в супермаркеті працюють, а тоді ось йдуть на війну. ладно я в УДА пішов добровольцем, так розуміння гарне було шо зі зброєю робить, як робить вибухівку і пристрої, судимості ж, а тут касири із супермаркету .... мародери та ґвалтівники
29.04.2022 16:25 Відповісти
Два "груз200" тащат третьего. Четвертый "груз200" прикрывает,пятый кричит.
29.04.2022 14:06 Відповісти
Хай бережуть і допомагають вам, рідненькі, Господь та Матінка Божа
29.04.2022 14:07 Відповісти
В ночь с 28 на 29 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по пункту управления противника в поселке Першотравневое, который находится на границе Луганской и Харьковской областей Об этом сообщает https://t.me/c/1352726486/31294 «Инсайдер Украина» .
29.04.2022 14:09 Відповісти
Куда та мокша трупака потащил?
29.04.2022 14:20 Відповісти
Насамоскладирование.
29.04.2022 14:26 Відповісти
Как куда? А карманы ему другой шманать будет?
29.04.2022 15:09 Відповісти
Насильничать потащил, пока теплый.
29.04.2022 15:46 Відповісти
Той йому 500 рублів винний. )))
29.04.2022 17:06 Відповісти
Что мы видим... А видим, что в очередной раз дорогу перебегает стало неподготовненных баранов... Которое *********** считаю "элитой"...
29.04.2022 14:22 Відповісти
Думаете спасал?! Просто хотел первым обшмонать товарища на предмет награбленного...
29.04.2022 14:26 Відповісти
Як швидко перетворився на хорошого руского.
29.04.2022 14:53 Відповісти
Во первіх це красіво
29.04.2022 15:03 Відповісти
Хоть у одного хватило совести, рискуя собой, вытянуть товарища из под огня.
29.04.2022 15:06 Відповісти
... что бы обшманать его карманы.
29.04.2022 15:10 Відповісти
Слава нескореним бійцям Азову і нашим морпіхам ! повертайтесь живими .
29.04.2022 15:31 Відповісти
Пришел за стиралкой , увы приляг на вечно мразь . Слава Украине !!!!
29.04.2022 16:33 Відповісти
"Большая стирка" по-украински.
29.04.2022 16:39 Відповісти
был мудак, и нет мудака.
без него на Земле весна.
01.05.2022 10:26 Відповісти
 
 