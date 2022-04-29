"Був окупант і нема окупанта": кадри вуличних боїв у районі "Азовсталі" у Маріуполі. ВIДЕО
У Маріуполі продовжуються вуличні бої, і українські військовослужбовці завдають втрат російським окупантам.
Відео одного із боїв опублікував радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
Відео з останніх вулчиних боїв в районі Азовсталі. Унікальне. Тому, що зазвичай ми бачимо лише тік-ток бійців з пустими вікнами. Тут - реальні наслідки спроб російских морпіхів атакувати Азов та наших морпіхів. Був окупант і нема окупанта. Знову будуть казати - без втрат. Наші захисникі найкращі. Перетворюють російску військову еліту на добриво", - прокоментував він відео.
Слава Украине!!!
Смерть москалям!!!
