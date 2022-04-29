УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5479 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
24 075 36

"Звикли настільки, що похер - стріляють, не стріляють. Уперше вийшли на вулицю поїсти - в підвалі не бачимо, що їмо", - мешканці руїн Маріуполя. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому мешканці руїн Маріуполя розповіли про свій побут під обстрілами російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробила одна з мешканок багатоповерхового житлового компмлексу. Серед зруйнованих будинків їх залишилося п'ятеро - три чоловіки і дві жінки.

"Звикли настільки, що похер - стріляють, не стріляють. Похер все. Наш під'їзд. Трохи видно мою квартиру. Це машина розбита. Сюди ми лайно зливаємо. Сьогодні вперше вийшли на вулицю поїсти - в чорному підвалі ми навіть не бачимо, що ми їмо... Отак ми і живемо - бомжі", - розповідає жінка про свій побут.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Був окупант і нема окупанта": кадри вуличних боїв у районі "Азовсталі" у Маріуполі. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3262)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
ВАЖНЫЕ ВЕСТИ @zhanoffartin
В своём последнем интервью, за три недели до смерти, девятый президент Израиля Шимон Перес вспоминал свою последнюю встречу с путиным.
показати весь коментар
29.04.2022 14:29 Відповісти
+29
А все починається від того, що похєр, яка влада, який прапор, яка мова
показати весь коментар
29.04.2022 14:46 Відповісти
+12
Нивкоем случае не злорадствую, но вспоминается как некто недавно говорил, что лишь бы дороги были хорошие, а все остальное без разницы
показати весь коментар
29.04.2022 14:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И глаза путина
показати весь коментар
29.04.2022 14:27 Відповісти
ВАЖНЫЕ ВЕСТИ @zhanoffartin
В своём последнем интервью, за три недели до смерти, девятый президент Израиля Шимон Перес вспоминал свою последнюю встречу с путиным.
показати весь коментар
29.04.2022 14:29 Відповісти
Сейчас всем надо объяснять - ХУТИН РЕАЛЬНО СУМАШЕДШИЙ. С ним договариваться нельзя .
Надо потребовать от « элиты раши» убрать хутина или объявить всем миром охоту на хутина и ту самую» элиту»
Других вариантов нет
показати весь коментар
29.04.2022 14:41 Відповісти
там система з таких "пу" . ця кровожерлива недоімперія від початку побудована й підтримується на нелюдських засадах. Там принижують народи, нищать їх, силою, облудою й тиском змушують їх відцуратися своїх батьків, роду, коренів - натомість дають руєССкий язіг й сурогат вялічія - в якості нової "скрєпи" й ідентичності.
руССкий язіг викорустовують в якості зброї подавлення та етноциду, й інструменту презирства до своїх справжніх національних коренів. Так вирощують манкуртів. Тому, на тій землі, й на будь-якій іншій, де панує рузьге язіг - не буде ніколи нічого доброго - там вже люди з поломаною ментальністю, і якщо вони вже не мають ніякої іншої самоідентифікації - діло "труба".
Людям треба вертати їх справжню культуру та самоідентифікацію, позбуваючись облуди "русскага міра", щоб прийти бодай до якогось притомного стану.
показати весь коментар
29.04.2022 16:28 Відповісти
Цікаво чи ці цитати "вєлікіх людєй" будуть в книжках з історії України.

Чи може хтось здогадається погуглити і дізнатися, що Ізраїль продавав військове обладнання путлєру.
показати весь коментар
29.04.2022 19:49 Відповісти
Мало-ли, кто кому в этом мире когда-то оружие продавал? А Украина продавала Ирану и что теперь?
показати весь коментар
30.04.2022 23:50 Відповісти
Упаковувати цапів в поліетиленові мішки по всьому світу.
показати весь коментар
29.04.2022 14:37 Відповісти
Якщо вірити офіційній біографії Путіна, його мати пережила блокаду Ленінграда, під час якої помер його старший брат. І він, син жінки, яка вижила в блокаді, наказує наглухо заблокувати Маріуполь, щоб "муха не пролетіла". Військові, цивільні, дорослі, діти, здорові, хворі, поранені. Нехай здихають, не від кулі чи бомби, то від голоду чи хвороби. Ось це і є дійсна "іронія долі", а не фільм, який усім вже набрид.
показати весь коментар
29.04.2022 14:40 Відповісти
Согласно последней биографии плешивого гитлера - и его мать и он сам не ленинградцы а уроженцы Сибири. В Ленинград они попали уже в конце 50-х гг. Так что переживать блокаду его мамаша никак не могла… это плешивый царёк пургу про коренного петербуржца свои арбам рассказывает, а те раскрыв рот слушают и как стадо баранов повинуются его шизофреническим приказам. Короче -рабы!!!!
показати весь коментар
29.04.2022 17:17 Відповісти
для тих, в кого "не відкрилось" відео

https://youtu.be/1blGHZKv-0Q
показати весь коментар
29.04.2022 14:44 Відповісти
А все починається від того, що похєр, яка влада, який прапор, яка мова
показати весь коментар
29.04.2022 14:46 Відповісти
100%
показати весь коментар
29.04.2022 14:53 Відповісти
...нажаль переважна тих кому вдалось вибратись з цього пекла так і не усвідомлюють, що означає МОВА, для них після двох місяців перебування у Львові - какаяразніца, а те що прийшли їх защєщать, бо ж ущємляли руцькогаварящих, що залишили їх без даху над головою - не доходить. Біда нічого не вчить.
показати весь коментар
30.04.2022 05:22 Відповісти
Обьясните каким образом географическая удаленность Львова от рашки соприкасается со знанием мовы и ненападения рашки из-за этого? Рашка физически не может туда дотянуться сухопутными войсками иначе у вас был бы Чернигов еще один. К тому же калибры несмотря на знания мовы местных, туда долетают без проблем
показати весь коментар
30.04.2022 09:14 Відповісти
а тому що вона ні одного слова не сказала що це кацапо рашисти вбивці таке зробили із їхнім "руZкім миром"
показати весь коментар
30.04.2022 14:48 Відповісти
Я з огидою згадую 14 рік, як вони блокували наші війська, барикади робили. Що кричали...
Цього відео з Маріуполя 2014 року є багато. Ось це і є, причинно наслідкові зв'язки.
показати весь коментар
30.04.2022 14:56 Відповісти
Помітно, що з розумінням написаного на українській мов,і у тебе проблеми. Іншого пояснення нема, для чого ти приплів "географическая удаленность Львова" ? Коли написали про зомбоїдів, які не зробили ніяких висновків, у кого зрушені причинно-наслідкові дії? Які дальше марять про адінаврот і мишебратья і руцкія язік який прийшли защіщать ібо ущємляют...
показати весь коментар
30.04.2022 14:50 Відповісти
Нивкоем случае не злорадствую, но вспоминается как некто недавно говорил, что лишь бы дороги были хорошие, а все остальное без разницы
показати весь коментар
29.04.2022 14:54 Відповісти
Да, мова, вiра, армiя, то всьо такое, главное дороги и забота о тамженашихлюдях.
показати весь коментар
29.04.2022 14:59 Відповісти
Ну да, давайте вспомним юща с голодомором, который вместо экономики, занимался политикой и что вышло.
показати весь коментар
29.04.2022 15:10 Відповісти
Ну, раз уже вспомнили про Юща, завалившем экономику. Вот во время его правления я впервые после кучминских лет перестала ходить на работу постоянно голодной. Трое школьников в семье,- в первую очередь о детях заботились.
показати весь коментар
29.04.2022 15:38 Відповісти
Да что вы говорите! кризис 2009 года, газовая война, РосУкрЭнерго - победа за победой. Дошло до коалиции Юльки с яныком (практически). Существенного процветания не заметил.
Единственное, что ющ полезного сделал - существенно увеличил пособие при рождении ребенка.
показати весь коментар
30.04.2022 06:21 Відповісти
Ну во-первых , кризис 2008 г.
Во-вторых, Ющ давал зеленый свет предпринимателям.
Все безумные распоряжения, шо выдавала Юля , он ветировал.При Яныке , всё это барахло вытянули и поделали указы, кои невозножно заветировать.
Конечно с глэчиками и бджолами он подганивал. И еще масса дурацких льгот при поступлении у выш.
показати весь коментар
30.04.2022 08:20 Відповісти
Кризис 2008 тоже он организовал? Это похоже как мне ватник давече заявил, что в войне виноват Порошенко.
показати весь коментар
30.04.2022 14:42 Відповісти
А что вышло? Дебилы захотели всего сразу и побольше, поэтому проголосовали "За покращення вже сьогодні". В итоге остались без армии, без экономики и практически легли под русню. А потом была война. Но виноват в ней не Ющенко, а те уроды, которые обменяли свое будущее на "пожрать сейчас".
показати весь коментар
29.04.2022 19:33 Відповісти
Ну да, так офигенно было, что кандидатов было 2: один другого лучше. А ющ набрал аж 5 процентов. Наверное, нужно было сделать выводы, что одним голодомором сыт не будешь.
показати весь коментар
30.04.2022 06:13 Відповісти
Ага. А перед этим ты вообще выбирал между Кучмой и Симоненко...
Сделайте доброе дело, не ходите на выборы. Именно из-за таких как вы, наша страна сейчас и в экономической, и в политической *опе. Вы хотите мгновенных изменений в лучшую сторону уже сегодня, а так не бывает. На подобных лозунгах могут пройти только коммуняки, популисты или идиоты. Реформы - это длительный процесс, и как ни странно, в краткосрочной перспективе настоящие реформы приводят к падению уровня жизни, а не к его росту. Прикиньте?! В Польше в начале 90-х было очень плохо,, но они никуда не сворачивали. И лет за десять их правильная политика дала свои плоды. Мы же мечемся от выборов к выборов.
Испания, для того, чтобы стать тем, кем она есть сейчас, росла лет 20. Те же 2-4% ВВП ежегодно (были годы, когда было 5%, но это лишь в порядке исключения). А мы все эти годы метались от умных к красивым, пытаясь обмануть судьбу. Если бы мы определились, с кем мы, еще в 90-х, то жили бы не хуже Польши, и войны у нас бы не было. Но общество хотело жрать. Вот именно за это общество сейчас и выгребает.
показати весь коментар
30.04.2022 17:51 Відповісти
*от выборов к выборам
показати весь коментар
01.05.2022 01:25 Відповісти
Британія спрямує в Україну команду фахівців з питань військових злочинів, щоб допомогти Україні з документуванням доказів та розслідуванням.https://www.gov.uk/government/news/uk-dispatches-war-crimes-experts-to-help-ukraine-with-investigations#:~:text=UK%20dispatches%20war%20crimes%20experts%20to%20help%20Ukraine%20with%2***************
показати весь коментар
29.04.2022 14:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=X4bgXH3sJ2Q

Бриты валили расейцев в крымскую войну не один раз. Пусть живет королева!!!
показати весь коментар
29.04.2022 14:57 Відповісти
Iron Maiden Forever! God save the Queen!
показати весь коментар
29.04.2022 23:48 Відповісти
Жах, до чого орки людей довели
показати весь коментар
30.04.2022 09:40 Відповісти
І жодного слова від них, хто це зробив та хто винуватий. Потім орки таке показують і мусолять, от бачите, місцеві нічого погано про армію рашистів не говорять.
показати весь коментар
30.04.2022 15:03 Відповісти
 
 