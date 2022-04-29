"Звикли настільки, що похер - стріляють, не стріляють. Уперше вийшли на вулицю поїсти - в підвалі не бачимо, що їмо", - мешканці руїн Маріуполя. ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис, на якому мешканці руїн Маріуполя розповіли про свій побут під обстрілами російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробила одна з мешканок багатоповерхового житлового компмлексу. Серед зруйнованих будинків їх залишилося п'ятеро - три чоловіки і дві жінки.
"Звикли настільки, що похер - стріляють, не стріляють. Похер все. Наш під'їзд. Трохи видно мою квартиру. Це машина розбита. Сюди ми лайно зливаємо. Сьогодні вперше вийшли на вулицю поїсти - в чорному підвалі ми навіть не бачимо, що ми їмо... Отак ми і живемо - бомжі", - розповідає жінка про свій побут.
+39 Йцу Кенг #461207
29.04.2022 14:29
+29 Oleksandr Onys
29.04.2022 14:46
+12 Green sheet
29.04.2022 14:54
В своём последнем интервью, за три недели до смерти, девятый президент Израиля Шимон Перес вспоминал свою последнюю встречу с путиным.
Надо потребовать от « элиты раши» убрать хутина или объявить всем миром охоту на хутина и ту самую» элиту»
Других вариантов нет
руССкий язіг викорустовують в якості зброї подавлення та етноциду, й інструменту презирства до своїх справжніх національних коренів. Так вирощують манкуртів. Тому, на тій землі, й на будь-якій іншій, де панує рузьге язіг - не буде ніколи нічого доброго - там вже люди з поломаною ментальністю, і якщо вони вже не мають ніякої іншої самоідентифікації - діло "труба".
Людям треба вертати їх справжню культуру та самоідентифікацію, позбуваючись облуди "русскага міра", щоб прийти бодай до якогось притомного стану.
Чи може хтось здогадається погуглити і дізнатися, що Ізраїль продавав військове обладнання путлєру.
https://youtu.be/1blGHZKv-0Q
Цього відео з Маріуполя 2014 року є багато. Ось це і є, причинно наслідкові зв'язки.
Единственное, что ющ полезного сделал - существенно увеличил пособие при рождении ребенка.
Во-вторых, Ющ давал зеленый свет предпринимателям.
Все безумные распоряжения, шо выдавала Юля , он ветировал.При Яныке , всё это барахло вытянули и поделали указы, кои невозножно заветировать.
Конечно с глэчиками и бджолами он подганивал. И еще масса дурацких льгот при поступлении у выш.
Сделайте доброе дело, не ходите на выборы. Именно из-за таких как вы, наша страна сейчас и в экономической, и в политической *опе. Вы хотите мгновенных изменений в лучшую сторону уже сегодня, а так не бывает. На подобных лозунгах могут пройти только коммуняки, популисты или идиоты. Реформы - это длительный процесс, и как ни странно, в краткосрочной перспективе настоящие реформы приводят к падению уровня жизни, а не к его росту. Прикиньте?! В Польше в начале 90-х было очень плохо,, но они никуда не сворачивали. И лет за десять их правильная политика дала свои плоды. Мы же мечемся от выборов к выборов.
Испания, для того, чтобы стать тем, кем она есть сейчас, росла лет 20. Те же 2-4% ВВП ежегодно (были годы, когда было 5%, но это лишь в порядке исключения). А мы все эти годы метались от умных к красивым, пытаясь обмануть судьбу. Если бы мы определились, с кем мы, еще в 90-х, то жили бы не хуже Польши, и войны у нас бы не было. Но общество хотело жрать. Вот именно за это общество сейчас и выгребает.
Бриты валили расейцев в крымскую войну не один раз. Пусть живет королева!!!