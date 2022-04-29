"Звикли настільки, що похер - стріляють, не стріляють. Уперше вийшли на вулицю поїсти - в підвалі не бачимо, що їмо", - мешканці руїн Маріуполя. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому мешканці руїн Маріуполя розповіли про свій побут під обстрілами російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробила одна з мешканок багатоповерхового житлового компмлексу. Серед зруйнованих будинків їх залишилося п'ятеро - три чоловіки і дві жінки.

"Звикли настільки, що похер - стріляють, не стріляють. Похер все. Наш під'їзд. Трохи видно мою квартиру. Це машина розбита. Сюди ми лайно зливаємо. Сьогодні вперше вийшли на вулицю поїсти - в чорному підвалі ми навіть не бачимо, що ми їмо... Отак ми і живемо - бомжі", - розповідає жінка про свій побут.

