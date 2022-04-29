Українські артилеристи знищили новітній російський танк Т-90, а ще два - пошкодили. ВIДЕО
Артилеристи оперативної групи "Грім" поблизу Барвінкового знищили один новітній російський танк Т-90, а ще два - пошкодили.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки українських воїнів опублікував Антон Геращенко.
Вася Шевченко #371210
29.04.2022 15:13
Александр Глазков
29.04.2022 15:13
Валерий Коломиец #502756
29.04.2022 15:14
для тих в кого "не відкрилось" - https://youtu.be/ddjzC9JSZP8 https://youtu.be/ddjzC9JSZP8
На шойгу на оленіх упряжках, герасім на Муму?
танчикам орків настане піпець 😏
Все на одно лицо.
******** будет.
Надо им хоть пару Кравчучек в аренду
сдать.