Українські артилеристи знищили новітній російський танк Т-90, а ще два - пошкодили. ВIДЕО

Артилеристи оперативної групи "Грім" поблизу Барвінкового знищили один новітній російський танк Т-90, а ще два - пошкодили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки українських воїнів опублікував Антон Геращенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Три ворожі танки знищено, БМП - пошкоджено: артилеристи та підрозділ ССО атакували колону бронетехніки окупантів. ВIДЕО

молодці !
для тих в кого "не відкрилось" - https://youtu.be/ddjzC9JSZP8 https://youtu.be/ddjzC9JSZP8

29.04.2022 15:13
Молодцi хлопцi. ***************.
29.04.2022 15:13
Як же тепер парад на 9 травня у масквє?

На шойгу на оленіх упряжках, герасім на Муму?
29.04.2022 15:14
молодці !
для тих в кого "не відкрилось" - https://youtu.be/ddjzC9JSZP8 https://youtu.be/ddjzC9JSZP8

29.04.2022 15:13
Дякую!
29.04.2022 15:24
Рашодебилы... Они хоть сами понимали что изображают? Только людей гражданских и машины гражданские давить умеют, воены-рашисты, мля...
29.04.2022 15:30
Thanks, man.
29.04.2022 18:22
Щиро дякую!
29.04.2022 18:43
Дякую.
29.04.2022 19:50
Молодцi хлопцi. ***************.
29.04.2022 15:13
Як же тепер парад на 9 травня у масквє?

На шойгу на оленіх упряжках, герасім на Муму?
29.04.2022 15:14
Извиняюсь, а как он определил что т90, но даже если и 72 это збс
29.04.2022 15:14
Ого , вже пішли в атаку новітні танчики Т - 90 , а це значить , що скоро
танчикам орків настане піпець 😏
29.04.2022 15:15
29.04.2022 15:16
Наші ж ви котики, бережи вас Господь.
29.04.2022 15:18
Дуже добре!!Хоча й трошки з запізненням.., але-красава!!
29.04.2022 15:19
а где клинья из сраматы- вундервафли ?
29.04.2022 15:23
Таке враження, що САУшки від союзників вже працюють. Пішли в орків у гору втрати в бронетехниці...
29.04.2022 15:27
100% подарки от друзей в деле!Изображение с беспилотника новое разрывы новые а точность!
29.04.2022 16:18
Героям слава!
29.04.2022 15:31
А де ж стара техніка!!!???
29.04.2022 15:35
В тебе в гаражі
29.04.2022 15:42
Там же де й калібри які ще на початку березня мали закінчитися, моя порада не слухайте довбойобів і наших пропогандонів!
29.04.2022 15:54
Анало говнет.
29.04.2022 15:41
Скоро на всіх полях України будуть "лєгєндарниє Т - 34"
29.04.2022 16:01
Умысле шо за адно боесталкновение по 50 штук будут *************.
29.04.2022 16:07
Ну эскалибуры уже работают, типерь мардве пистец.
29.04.2022 16:05
Думаю, про новейший Т-90 Тоша загнул, как же без этого. Но все равно- сгоревший танк- он и в Африке сгоревший танк.
29.04.2022 16:05
maladcy
29.04.2022 16:40
Ну да, такие танки «АНАЛО-ГОВНЕТы» скоро шойгу своему маленькому плешивому гитлеру на параде в мацкве показывать будет. С эпитетами - самые лучшие, самые сильные, самые непробиваемые… а на самом деле горят так шо башню срывает!!! Против джавелина нет приемов!
29.04.2022 17:08
Є! Здатися у полон. Ще й грошей дадуть.
29.04.2022 19:50
Американские девайсы в московитских танках не разбираются.
Все на одно лицо.
29.04.2022 17:20
АРТА РУЛИТ!!!!!!)))))
29.04.2022 20:37
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці...
29.04.2022 23:56
Так кацапам с Украины домой не начем
******** будет.
Надо им хоть пару Кравчучек в аренду
сдать.
18.05.2022 20:37
 
 