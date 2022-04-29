СБУ затримала російських військових, які намагалися захопити Південноукраїнську АЕС, та колишню помічницю терориста Захарченка. ВIДЕО

СБУ продовжує викривати зрадників та колаборантів, які збирали розвіддані, коригували ворожі ракетні обстріли та проводили інформаційні диверсії проти України.

За матеріалами СБУ оголошено про підозру у держзраді двом особам, яких російські окупаційні війська призначили на керівні посади у тимчасово окупованому Херсоні. Зокрема, мова йде про "голову Херсонської обладміністрації" та "голову Херсонської міської адміністрації", повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

У Дніпропетровській області:

СБУ встановила місцезнаходження і затримала поплічницю ватажків так званої "днр", яка відповідала за їхню медійну розкрутку та інформаційний супровід діяльності терористів.

Вона приєдналась до лав незаконних збройних формувань у 2016 році. Там займалась популяризацією угруповань бойовиків та підготовкою "постановочних" сюжетів для кремлівських пропагандистів. У тому числі щодо прибуття з рф так званих "гуманітарних конвоїв".

Втім, після ліквідації колишнього ватажка терористів Захарченка, його помічниця покинула лави бойовиків і тривалий час переховувалась.

На Миколаївщині:

співробітники СБУ затримали трьох російських військових у Вознесенському районі. Рашисти ховалися у покинутих будівлях поблизу райцентру.

Встановлено, що вони входили до складу ворожого угруповання, яке брало участь у спробах захоплення Південноукраїнської АЕС.

У складі мінометних розрахунків окупанти здійснювали обстріли регіону, у тому числі місць компактного проживання мирних мешканців.

Крім того, СБУ виявила поблизу Миколаєва ворожий схрон з протитанковим озброєнням. Тайник облаштували учасники російської дрг, які планували вчинення диверсій на території обласного центру.

Під час огляду схованки правоохоронці вилучили протитанковий ракетний комплекс "Корнет" та гранатомети російського виробництва.

У Луганській області:

на державній зраді та сприянні агресорам викрито голову суду у тимчасово окупованому Новоайдарську.

Зловмисниця погодилась на співпрацю з ворогом за обіцянку підвищення у так званій структурі "судової влади лнр".

За вказівкою окупантів вона проводила агітацію серед своїх підлеглих щодо визнання окупаційної адміністрації та закликала здійснювати "правосуддя" від імені псевдодержавного утворення.

СБУ задокументувала також факти передачі ворогу закритої інформації про роботу української судової системи та правоохоронних органів.

Наразі зрадниці повідомлено про підозру у вчиненні злочинів. Тривають комплексні заходи для її затримання та притягнення до кримінальної відповідальності.

На Київщині:

встановлено особи ще низки окупантів, які чинили звірства на тимчасово окупованих територіях столичного регіону.

Серед інших, мова іде про військовослужбовців 15-ї бригади центрального військового округу рф. Під час перебування у селищі Богданівка Броварського району вони викрадали, знущались і катували українців.

Тепер у СБУ є не лише докази їхніх звірств, а й конкретні імена, прізвища, звання і посади відповідальних за це окупантів. Усе це дозволить притягнути винних до відповідальності.

Крім цього, на Київщині СБУ викрила ще одного колаборанта. Ним виявився мешканець селища Демидів Вишгородського району.

Під час тимчасової окупації населеного пункту він допомагав "розквартировувати" загарбників та облаштовувати на території житлового масиву ворожі снайперські точки та артилерійський розрахунок.

Також колаборант орієнтував ворога щодо українських складів і прихованих арсеналів зі зброєю та боєприпасами.

Співробітники української спецслужби встановили місцезнаходження та затримали зловмисника. У нього вилучено:

автомат Калашникова,

снайперську гвинтівку,

гранату Ф-1,

пістолет Макарова та набої до стрілецької зброї.

За всіма викритими фактами тривають комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної діяльності проти України.