31 706 28

СБУ затримала російських військових, які намагалися захопити Південноукраїнську АЕС, та колишню помічницю терориста Захарченка. ВIДЕО

СБУ продовжує викривати зрадників та колаборантів, які збирали розвіддані, коригували ворожі ракетні обстріли та проводили інформаційні диверсії проти України.

За матеріалами СБУ оголошено про підозру у держзраді двом особам, яких російські окупаційні війська призначили на керівні посади у тимчасово окупованому Херсоні. Зокрема, мова йде про "голову Херсонської обладміністрації" та "голову Херсонської міської адміністрації", повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

У Дніпропетровській області:

СБУ встановила місцезнаходження і затримала поплічницю ватажків так званої "днр", яка відповідала за їхню медійну розкрутку та інформаційний супровід діяльності терористів.

Вона приєдналась до лав незаконних збройних формувань у 2016 році. Там займалась популяризацією угруповань бойовиків та підготовкою "постановочних" сюжетів для кремлівських пропагандистів. У тому числі щодо прибуття з рф так званих "гуманітарних конвоїв".

Втім, після ліквідації колишнього ватажка терористів Захарченка, його помічниця покинула лави бойовиків і тривалий час переховувалась.

На Миколаївщині:

співробітники СБУ затримали трьох російських військових у Вознесенському районі. Рашисти ховалися у покинутих будівлях поблизу райцентру.

Встановлено, що вони входили до складу ворожого угруповання, яке брало участь у спробах захоплення Південноукраїнської АЕС.

У складі мінометних розрахунків окупанти здійснювали обстріли регіону, у тому числі місць компактного проживання мирних мешканців.

Крім того, СБУ виявила поблизу Миколаєва ворожий схрон з протитанковим озброєнням. Тайник облаштували учасники російської дрг, які планували вчинення диверсій на території обласного центру.

Під час огляду схованки правоохоронці вилучили протитанковий ракетний комплекс "Корнет" та гранатомети російського виробництва.

У Луганській області:

на державній зраді та сприянні агресорам викрито голову суду у тимчасово окупованому Новоайдарську.

Зловмисниця погодилась на співпрацю з ворогом за обіцянку підвищення у так званій структурі "судової влади лнр".

За вказівкою окупантів вона проводила агітацію серед своїх підлеглих щодо визнання окупаційної адміністрації та закликала здійснювати "правосуддя" від імені псевдодержавного утворення.

СБУ задокументувала також факти передачі ворогу закритої інформації про роботу української судової системи та правоохоронних органів.

Наразі зрадниці повідомлено про підозру у вчиненні злочинів. Тривають комплексні заходи для її затримання та притягнення до кримінальної відповідальності.

На Київщині:

встановлено особи ще низки окупантів, які чинили звірства на тимчасово окупованих територіях столичного регіону.

Серед інших, мова іде про військовослужбовців 15-ї бригади центрального військового округу рф. Під час перебування у селищі Богданівка Броварського району вони викрадали, знущались і катували українців.

Тепер у СБУ є не лише докази їхніх звірств, а й конкретні імена, прізвища, звання і посади відповідальних за це окупантів. Усе це дозволить притягнути винних до відповідальності.

Крім цього, на Київщині СБУ викрила ще одного колаборанта. Ним виявився мешканець селища Демидів Вишгородського району.

Під час тимчасової окупації населеного пункту він допомагав "розквартировувати" загарбників та облаштовувати на території житлового масиву ворожі снайперські точки та артилерійський розрахунок.

Також колаборант орієнтував ворога щодо українських складів і прихованих арсеналів зі зброєю та боєприпасами.

Співробітники української спецслужби встановили місцезнаходження та затримали зловмисника. У нього вилучено:

  • автомат Калашникова,
  • снайперську гвинтівку,
  • гранату Ф-1,
  • пістолет Макарова та набої до стрілецької зброї.

За всіма викритими фактами тривають комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної діяльності проти України.

СБУ (13262) Південноукраїнська АЕС (147) державна зрада (1755) диверсія (365)
Топ коментарі
+28
Справжній Бандерівець
29.04.2022 15:17 Відповісти
29.04.2022 15:17 Відповісти
+17
А пані Савченко їх не цікавить?
Яка сере у соцмережах, розповідаючи усім, якою помилкою для України є згода на участь у програмі ленд-ліз!
29.04.2022 15:26 Відповісти
29.04.2022 15:26 Відповісти
+12
На московский парад по случают Дня Победы в этом году зарубежных гостей не пригласили. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает https://t.me/rian_ru/161064 РИА «Новости» . і Навіть Таракана з підсвинком
29.04.2022 15:16 Відповісти
29.04.2022 15:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось СБУ багато про свої досягнення чеше. Мабуть десь був зальот...
29.04.2022 15:16 Відповісти
29.04.2022 15:16 Відповісти
В том то и дело, что чешет и прослушками увлекается. А фото и видео пруфов своей деятельности кот наплакал
29.04.2022 15:21 Відповісти
29.04.2022 15:21 Відповісти
эти прослушки там какие то мутные - как буд-то в дурдоме сделанные с олинаковыми голосами и матами
показати весь коментар
29.04.2022 23:30 Відповісти
Зальот с Ляшко, ДТП
показати весь коментар
29.04.2022 15:23 Відповісти
На московский парад по случают Дня Победы в этом году зарубежных гостей не пригласили. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает https://t.me/rian_ru/161064 РИА «Новости» . і Навіть Таракана з підсвинком
29.04.2022 15:16 Відповісти
29.04.2022 15:16 Відповісти
Так як всі запрошені іноземні гості просто послали б кацапію на..., то кацапи "сигралі на аперєженіє" - зробили вигляд, що вони нікого і запрошувати не хотіли.
29.04.2022 15:20 Відповісти
29.04.2022 15:20 Відповісти
Підсвинок - це ким чен ін? Чи сі цзінь пін?
29.04.2022 15:21 Відповісти
29.04.2022 15:21 Відповісти
а як жепрезидент дружньої еритреї : з 1993 року беззмінним президентом Еритреї є Ісайяс Афеверкі
29.04.2022 16:08 Відповісти
29.04.2022 16:08 Відповісти
Ісаяс Афеворкі (гєез, тигріні ኢሳይያስ ኣፈወርቂ, нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 2 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1946 1946 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0 Асмера , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F Еритрея ) - еритрейський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87 державний діяч , перший https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%95%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%97 президент Еритреї (з https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 ); генеральний секретар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%95%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%97 Народного фронту визволення Еритреї , очолював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%95%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%97 боротьбу за незалежність Еритреї від Ефіопії
29.04.2022 16:11 Відповісти
29.04.2022 16:11 Відповісти
Ісаяс Афеворкі -є пра-пра-пра дідусем
руськаго поєта Пушкіна
29.04.2022 16:15 Відповісти
29.04.2022 16:15 Відповісти
тарган то не закордонний представник
а гауляйтер бульбатіі
29.04.2022 16:12 Відповісти
29.04.2022 16:12 Відповісти
Справжній Бандерівець
29.04.2022 15:17 Відповісти
29.04.2022 15:17 Відповісти
Щось СБУ розійшлося
29.04.2022 15:18 Відповісти
29.04.2022 15:18 Відповісти
СБУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
29.04.2022 15:19 Відповісти
29.04.2022 15:19 Відповісти
А пані Савченко їх не цікавить?
Яка сере у соцмережах, розповідаючи усім, якою помилкою для України є згода на участь у програмі ленд-ліз!
29.04.2022 15:26 Відповісти
29.04.2022 15:26 Відповісти
невже?
Я чув на Еспресо від Руденка, що вона безпосередньо воює в складі ЗСУ...
29.04.2022 15:59 Відповісти
29.04.2022 15:59 Відповісти
где она воюет? кем? опять сдает позиции? руденко еще тот тормоз
29.04.2022 22:56 Відповісти
29.04.2022 22:56 Відповісти
Давай ссылки на аккаунты, закидаем куями.
29.04.2022 15:59 Відповісти
29.04.2022 15:59 Відповісти
Зараз пошукаю.
29.04.2022 16:51 Відповісти
29.04.2022 16:51 Відповісти
https://fb.watch/cHFVwxy0NP/ https://fb.watch/cHFVwxy0NP/

29.04.2022 16:55 Відповісти
29.04.2022 16:55 Відповісти
помню как Тимошенко янык закрыл так телевизор не возможно было смотреть только и был вой о бедной темошенке)) Потом эту Савченко в плен взяли и тоже выли и так долго. С тех пор телевизор и не смотр. Вызволили ее и что?
29.04.2022 16:09 Відповісти
29.04.2022 16:09 Відповісти
консерва савченко как и тихановская это операция фсб или гру рашки так надурить весь мир - это надо уметь..
29.04.2022 23:03 Відповісти
29.04.2022 23:03 Відповісти
... російських військових, які намагалися захопити Південноукраїнську АЕС, та колишню помічницю терориста Захарченка.
А зачем они намагалися захопити колишню помічницю терориста?
29.04.2022 15:56 Відповісти
29.04.2022 15:56 Відповісти
Ординці, бабу побачили, про все забули.
29.04.2022 16:03 Відповісти
29.04.2022 16:03 Відповісти
Про російських окупантів та коханку це добра новина. Сподіваюсь в СБУ ще залишилися порідні люди.
29.04.2022 17:04 Відповісти
29.04.2022 17:04 Відповісти
Допитати, і знищувати при спробі бігства.
29.04.2022 17:10 Відповісти
29.04.2022 17:10 Відповісти
Двоє російських військових намагалися захопити Південноукраїнську АЕС? Вони що були на нараді у "Я не втік" і надихалися? То ті, що загубилися, коли їх 2 березня 2022 року 80-та десантна бригада, генерал Марченко і тероборона Вознесенська роздовбали. Слідкуйте за базаром, а то все нормальне, що зробили військові "баклановці" перетворюють на шоу дурнів. Це ж вам не "95 квартал".
29.04.2022 18:46 Відповісти
29.04.2022 18:46 Відповісти
ПОПЫТАЙТЕ И УБЕЙТЕ ИХ !)
30.04.2022 03:33 Відповісти
30.04.2022 03:33 Відповісти
 
 