"Умови - не дуже, але зброя змащена і спорядження напоготові", - оборонці Маріуполя показали свій побут. ВIДЕО
Оборонці Маріуполя записали відео, де показали умови в яких вони відпочивають та готуються до боїв з російськими окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій побут бійці характеризують як "не дуже", але зазначають, що зброя змащена і спорядження напоготові.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Був окупант і нема окупанта": кадри вуличних боїв у районі "Азовсталі" у Маріуполі. ВIДЕО
СЛАВА АЗОВУ!!! Героям Слава!
І слава нашим мужнім Героям !!👍🏼✊💪❤️
Слава Україні!
Слава нашим воїнам!
Парни сражаются и держатся изо всех сил и точка.