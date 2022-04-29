УКР
"Умови - не дуже, але зброя змащена і спорядження напоготові", - оборонці Маріуполя показали свій побут. ВIДЕО

Оборонці Маріуполя записали відео, де показали умови в яких вони відпочивають та готуються до боїв з російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій побут бійці характеризують як "не дуже", але зазначають, що зброя змащена і спорядження напоготові.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Був окупант і нема окупанта": кадри вуличних боїв у районі "Азовсталі" у Маріуполі. ВIДЕО

Это элита нашей нации
показати весь коментар
29.04.2022 16:57 Відповісти
Хай Господь збереже вас найкращих воїнів...
показати весь коментар
29.04.2022 16:58 Відповісти
Намагаюсь багато не читати та не дивитися про них, бо для мене це відчуття, що ми їх зраджуємо. Боже, бережи їх!
показати весь коментар
29.04.2022 17:07 Відповісти
потрібно читати і дивитися, і запасатися ненавистю до скоторусів на все життя.
показати весь коментар
29.04.2022 17:19 Відповісти
таже фигня
показати весь коментар
29.04.2022 17:42 Відповісти
Здоров,ячка та натхнення в боротьбі з проклятими орками!
СЛАВА АЗОВУ!!! Героям Слава!
показати весь коментар
29.04.2022 17:13 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 18:17 Відповісти
Хлопці, бережи вас Господь та Матінка Божа
показати весь коментар
29.04.2022 17:18 Відповісти
Оце і є справжні герої України...а не те чмо що красується на обкладинках закордонних видань та хизується тим що не втік з України при перших пострілах.
показати весь коментар
29.04.2022 17:44 Відповісти
та ні воно якраз і втікло в перших рядах,бо думало здати Україну,як це і було договорено,розмінувавши Чонгар,та здавши Маріуполь.На його відосиках що Ви бачили,крісло?
показати весь коментар
29.04.2022 18:17 Відповісти
Оце і є справжні герої України....а не те чмо що красується на обкладинках закордонних видань та хизується тим фактом що не втік з України при перших пострілах.
показати весь коментар
29.04.2022 17:48 Відповісти
Слава Украіні
І слава нашим мужнім Героям !!👍🏼✊💪❤️
показати весь коментар
29.04.2022 17:55 Відповісти
Цензор, як ти за..бав! В мене ні одне відео з телеграму не відкривається хоча телеграм встановлено!!! Так тяжко залити на свій сервер???
показати весь коментар
29.04.2022 18:01 Відповісти
бережи вас, Господь!!!
показати весь коментар
29.04.2022 18:02 Відповісти
Ось чочу ми не "ОДИН НАРОД", подивіться, в оточенні, під обстрілами з цивільними, а житло кожен собі робить, стіна хоч із полиетилену, ліжко заправляне, столик, чистенько. А не ***** залізло гівно в чисту хату і там зробило свинарник.
показати весь коментар
29.04.2022 18:09 Відповісти
Як же ж хочеться,щоб вони вийшли і жили !!!💛💙💛💙💛💙🙏🙏🙏🙏💪💪💪✌️✌️✌️
показати весь коментар
29.04.2022 18:12 Відповісти
"Редиса" давно не видно.
показати весь коментар
29.04.2022 18:13 Відповісти
Слів немає, тільки низький уклін Вам Захисники!
Слава Україні!
Слава нашим воїнам!
показати весь коментар
29.04.2022 18:23 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 19:17 Відповісти
Где эти все крендели зрадое...ы - "Та это всё Арестович бреше, там всем конец и скоро все умрут!!!"
Парни сражаются и держатся изо всех сил и точка.
показати весь коментар
29.04.2022 19:17 Відповісти
ох їбать який ти веселий,не хочеш туди,а ******,ясно обриганич тобі авторитет,то ****** якраз для таких відсталих скавулить
показати весь коментар
29.04.2022 22:51 Відповісти
НЕОБХОДИМО ИХ ВЫТАСКИВАТЬ ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ !!!
показати весь коментар
29.04.2022 19:26 Відповісти
мне одному показалась что он похож на прессекретаря СБУ который передаёт кого и где задержали?
показати весь коментар
29.04.2022 19:54 Відповісти
пересматривал сегодня телеграмм МАРИУПОЛЯ сейчас сижу и задаю себе вопрос, в телеграмме показывают что по разбомблённому МАрику свободно ездит чувак на машине и комментирует название улиц ,и не знаю может показалось или очень похож даёт интервью журналистам глава ДНР .
показати весь коментар
29.04.2022 20:10 Відповісти
Эпические герои.
показати весь коментар
30.04.2022 02:43 Відповісти
 
 