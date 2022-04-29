"Умови - не дуже, але зброя змащена і спорядження напоготові", - оборонці Маріуполя показали свій побут. ВIДЕО

Оборонці Маріуполя записали відео, де показали умови в яких вони відпочивають та готуються до боїв з російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій побут бійці характеризують як "не дуже", але зазначають, що зброя змащена і спорядження напоготові.

