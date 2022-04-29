Бійці легіону ЗСУ "Свобода Росії" звернулись до колишніх колег з армії РФ: "Переходите к нам. Вместе мы должны освободить нашу Россию от Путина и его прихвостней". ВIДЕО

Після майже двомісячної підготовки підрозділи легіону ЗСУ "Свобода Росії", сформований з екссолдатів армії РФ, які виступили проти режиму Путіна, вирушили до районів ведення бойових дій на сході України.

Про це інформує легіон в телеграмі.

"Ми дякуємо командуванню Збройних Сил України за надану нам довіру та обіцяємо виправдати її в бою.

Також ми висловлюємо щиру подяку нашим співвітчизникам як із Росії, так і з-за кордону за матеріальну допомогу для боротьби з путінським режимом", - йдеться в повідомленні.

Також військові звернулися до російських солдатів та офіцерів:

"Братья, волею судьбы и злой воли узурпатора мы оказались на войне против братской Украины, но мы, легионеры, уже сделали свой выбор и перешли на сторону сил добра и мира, мы сделали свой выбор во имя будущего России.

Ребята, сделайте и вы свой выбор, легион "Свобода России" ждёт вас.

На каком участке фронта мы будем - вы скоро узнаете.

Переходите к нам. Вместе мы должны освободить нашу Россию от Путина и его прихвостней", - йдеться у повідомленні.

