17 616 78

Бійці легіону ЗСУ "Свобода Росії" звернулись до колишніх колег з армії РФ: "Переходите к нам. Вместе мы должны освободить нашу Россию от Путина и его прихвостней". ВIДЕО

Після майже двомісячної підготовки підрозділи легіону ЗСУ "Свобода Росії", сформований з екссолдатів армії РФ, які виступили проти режиму Путіна, вирушили до районів ведення бойових дій на сході України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення легіону в телеграмі.

"Ми дякуємо командуванню Збройних Сил України за надану нам довіру та обіцяємо виправдати її в бою.

Також ми висловлюємо щиру подяку нашим співвітчизникам як із Росії, так і з-за кордону за матеріальну допомогу для боротьби з путінським режимом", - йдеться в повідомленні.

Також військові звернулися до російських солдатів та офіцерів:

"Братья, волею судьбы и злой воли узурпатора мы оказались на войне против братской Украины, но мы, легионеры, уже сделали свой выбор и перешли на сторону сил добра и мира, мы сделали свой выбор во имя будущего России.

Ребята, сделайте и вы свой выбор, легион "Свобода России" ждёт вас.

На каком участке фронта мы будем - вы скоро узнаете.

Переходите к нам. Вместе мы должны освободить нашу Россию от Путина и его прихвостней", - йдеться у повідомленні.

армія рф (18507) добровольці (953) ЗСУ (7854)
+25
им самое время заходить в Брянскую и Курскую народные республики, пока они на разогреве ))
29.04.2022 20:09 Відповісти
+23
меня не интересует свабода расии....от слова - совсем... не будет там свободы еще лет 200... мне столько не протянуть ))))
меня интересует сейчас свобода, независимость и мирное небо моей...нашей Украины...
и янычары навряд ли будут приближать этот миг...
не верю я им...
29.04.2022 20:17 Відповісти
+21
Ще в Бєлгородскую! Бєлгород вже давно чекає на денацифікацію!
29.04.2022 20:13 Відповісти
ох уж ці *білі*... проитв червоних то вони зараз, а потім...
29.04.2022 20:09 Відповісти
29.04.2022 20:09 Відповісти
им самое время заходить в Брянскую и Курскую народные республики, пока они на разогреве ))
29.04.2022 20:09 Відповісти
Ще в Бєлгородскую! Бєлгород вже давно чекає на денацифікацію!
29.04.2022 20:13 Відповісти
Обязательно зайдут. Всю Белгородскую и Воронежскую в труху. Но потом.
29.04.2022 20:14 Відповісти
Не могу заставить себя поверить русским❗👎Вот ни верю им и всё❗
29.04.2022 20:24 Відповісти
цікавий в них прапор
29.04.2022 21:24 Відповісти
Антиху.ловцы.
29.04.2022 20:10 Відповісти
5 я колона в ВСУ - нет им доверия- про братский народ заливают опять кто все придумал? это что мутки ерамка подоляка
30.04.2022 02:38 Відповісти
в их названии посути вся правда - они больше не за Украину сражаются, а за россию без путина. А для этого сначала его войско надо бок о бок с Украинцами тут перекрутить на фарш.
30.04.2022 18:47 Відповісти
многие из них не солдаты армии РФ, а русские, что и до войны оказались в Украине и сражались в иных подразделениях Украины. Теперь просто создали сборное подразделение из граждан россии, вот и все. Там есть и те, кто уже с начала войны(и не с 24го февраля) воевал за Украину.
30.04.2022 19:06 Відповісти
Ну побачимо, як воно буде...
29.04.2022 20:11 Відповісти
predadut - 100% , pri pervoi vazmozhnasti ubegut s oruziem k sobratjam po razumu....
29.04.2022 20:26 Відповісти
А коли з тилу Азов?
29.04.2022 20:52 Відповісти
Я також чомусь вважаю, що не варто було створювати цей "легіон". Якщо хто з них дуже хоче демонтувати режим путіна, нехай повертається до росії та вчиняє елементарні диверсії проти владних установ.
29.04.2022 21:00 Відповісти
Згодна
зовсїм не подобається мені щось легіон
свобода росіі
по перше навіщо воно треба свобода чи не свобода росіі.
головне щоб в Украіні свобода була від росіі.
Я все сподівалась що то був вброс
Але ж ні ,є такий легіон.
29.04.2022 21:07 Відповісти
просто они, после освобождения Украины, дальше пойдут освобождать россию от путинского режима. Ну, если он не самоликвидируется, вдруг.
30.04.2022 18:58 Відповісти
РОА тоже тьірили немецкое оружие и переходили к обратно к совкам.
29.04.2022 21:49 Відповісти
никак не будет -все эти легионы туфта - за Украину они умирать не будут а других в армию пускать глупо
30.04.2022 02:41 Відповісти
а ці таки будуть битися, бо у полоні іх жде навіть страшно уявити шо
29.04.2022 20:14 Відповісти
да, друг....., им там точно песда.....
29.04.2022 20:25 Відповісти
не вірю в не зомбованих кацапів, але побачимо, друже, побачимо...
29.04.2022 20:30 Відповісти
5 я колона в ВСУ - нет им доверия
30.04.2022 02:42 Відповісти
Пока что это все больше похоже на унылую пиар акцию, где 8 с половиной русачков надувают щеки и натужно изображают из себя "второй фронт" из "других рузких".
Кроме нескольких пафосных роликов ни о чем, эти "герои" ничем примечательным не отметились.
29.04.2022 20:29 Відповісти
Это видео нужно распространять в группах и сообществах рашистов, может хоть у кого то что то в голове переключится - Легион Свобода России https://www.youtube.com/watch?v=mGAMHdsHmNA
29.04.2022 20:15 Відповісти
Братья, волею судьбы и злой воли узурпатора мы оказались на войне против братской Украины

Братської України? - надішліть їх на штурм Москви прямо зараз.. Брати блд.. - нахрена взагалі потрібен цей батальйон РОА? Не подобається це мені.
29.04.2022 20:15 Відповісти
У 2-у світову власовці совітам не здавалися. Це мені розказував мій батько-фронтовик.
29.04.2022 20:33 Відповісти
власовцы воевали за нацистов - РОА по факту сегодня пытается оккупировать Украину.
29.04.2022 21:01 Відповісти
А Украинские красноармейцьі воевали за красньіх фашистов.
29.04.2022 21:52 Відповісти
Вообще тупо спекулировать терминами "нацизм", "фашизм". При чем тут вообще собьітия второй мировой, если у нас конфликт с московией длится более 300 лет. Кацапьі только за период раннего совка убили больше Украинцев чем немцьі.
29.04.2022 21:56 Відповісти
Да немає ніякого батальону. Це чіста пропаганда. Інформацийна війна.
29.04.2022 23:29 Відповісти
они для того и созданы и туда и пойдут - на штурм Москвы. Но сначала надо вместе с нами армию Москвы тут перемолоть)) А потом, после этого, у ребят марш-бросок на Москву. Правда, на Москву ли? Путлер ведь не там.
30.04.2022 19:03 Відповісти
меня не интересует свабода расии....от слова - совсем... не будет там свободы еще лет 200... мне столько не протянуть ))))
меня интересует сейчас свобода, независимость и мирное небо моей...нашей Украины...
и янычары навряд ли будут приближать этот миг...
не верю я им...
29.04.2022 20:17 Відповісти
и я не верю.я их лучше знаю.я там четверть века к сожалению прожил и родился.
29.04.2022 21:12 Відповісти
ну вот вы же есть))
30.04.2022 19:08 Відповісти
яничари не здатні навіть опанувати українську мову
29.04.2022 23:50 Відповісти
зря вы так, адекватные там тоже есть. И просто так туда, к ним, хрен попадешь без дофига проверок. Сейчас они наряду с ВСУ будут воевать как наше войсковое подразделение, на утилизацию российских войск на нашей земле. Только вот идти в саму россию у нас цели нет, и не будет, освобождаем свою землю и до свидания) А вот потом, когда в россии власть защищать будет некому, так как все будет перемолото тут нашими воинами - тогда легион Свобода России переходит границу и ведет освободительную войну с людоедским режимом в своей стране. И если там, по ту сторону границы еще и останутся войска, прошедшим на нашей стороне эту войну солдатам им будет совершенно нечего противовопоставить. Так что, режим путлера у соседей точно пойдет за кораблем, причем, эти ребята лично позаботятся чтобы всех кому это полагается постигло наказание за преступления в Украине.
30.04.2022 18:44 Відповісти
против братской Украины.....vot Za eto vot odno slovo - razstrelatj ih na meste - oni tak i nichevo neponjali
29.04.2022 20:17 Відповісти
Alas...
29.04.2022 21:01 Відповісти
а за мову окупанта повісити
29.04.2022 23:52 Відповісти
зеленского повесь - он без камеры базарит на язiке оккупантов
30.04.2022 02:46 Відповісти
29.04.2022 20:18 Відповісти
Ай нехай сражаются, хуже не будет. Хотя и типает меня от "братской Украины". Вы так ничерта и не поняли.
29.04.2022 20:30 Відповісти
где они сражаются? кого они убили? сколько городов освободили? хватит верить всякой пиар туфте от офиса зеленского
30.04.2022 02:50 Відповісти
Окрепнут парни, пойдём с ними на мацкву за ******
29.04.2022 20:31 Відповісти
не пиши всякий бред - ты со своего дивана только в туалет с этим легионом можешь дойти
30.04.2022 02:48 Відповісти
Схоже на те, що дешвабротизацію* Московії* здійснюватимемо Ми, чого не дуже хотілося б.
*(«Дешвабротизація» діставання швабри із сраки кацапа)
*(«Московія» країна в якій живуть кацапи)
29.04.2022 20:32 Відповісти
А нашо доставати?? Кацап і швабра в дупі-речі невід"ємні!
29.04.2022 20:44 Відповісти
******* власівці. Гарні хлопці.
29.04.2022 20:33 Відповісти
Пусть сражается. Про Россию конечно вопрос - какую часть империи зла они будет считать Россией. Уверен что в исходе этой войны Россия в теперяшних границах перестанет существовать.
29.04.2022 20:38 Відповісти
где они сражаются? кого они убили? сколько городов освободили? хватит верить всякой пиар туфте от зеленского
30.04.2022 02:51 Відповісти
касапа, як не фарбуй - все одно касап.
доки скасаплений не згадає, що він мордвин, чуваш, ерзя, татарин, башкорт, удмурт, вепс, українець, білорус-литвин - добра ніколи не буде
29.04.2022 20:49 Відповісти
******* власівці...Хай відпрацьовують за все зло мацкальське .Можливо, надамо їм право мати країну десь у межах московської області.
29.04.2022 20:57 Відповісти
Что за чушь тут продвигают комментаторы - власовцы воевали за фашистов. власовцы это по сути сепаратисты дыныры, линыры и сепаратисты Крыма потому что они служат бункерному нацисту. Как только появилась информация о легионе, кремлеботы получили методички называть их власовцами и как только информация появилась на цензоре, кремлеботы тут как тут. Не прокатят ваши методички - в Украине дураки не обитают.
29.04.2022 21:09 Відповісти
ты идиот - власовцы это по сути борцы с совком и твоими коммуняками какие в песду сепаратисты ? немцы в 100 раз лучше были чем твои путинские кацапы
30.04.2022 02:54 Відповісти
Ось тепер стійте над ними і дивіться, щоб не встромили у спину ножа. Кацап - завжди кацап і хорошим він стає лише після порції свинцю в голову. Ця потолоч не заслуговує ані на прощення, ані на розуміння. Як би вони не перефарбовувались, віри їм немає. Тим, що пащекуватимуть про "брацкій народ" відрізати язики, щоб не сипали кремлівськими наративами. Їхні брати в яру коняку доїдають.
29.04.2022 21:12 Відповісти
Хто заважає посилати їх на військові місії в саму паРашу?
З розумінням можна і з перевербованих кацапів отримати зиск для України.
Потім після перемоги України над Москвою стануть гвардієй яка буде розганяти
демонстрації пацріотов вялікой росії.
30.04.2022 00:17 Відповісти
А если он к вам засланных казачков пришлет??
29.04.2022 21:14 Відповісти
Брянщина і Курщина чекає
29.04.2022 21:20 Відповісти
Бело-сине-белый флаг (также бело-лазорево-белый) - флаг, используемый участниками https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2022) протестов против вторжения России на Украину в России и за рубежом. Получил распространение вскоре после начала вторжения в феврале 2022 года. Представляет собой изменённый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 флаг России с тремя равновеликими горизонтальными полосами, на котором красная полоса заменена белойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:2-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:3-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:4-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:5-6 [6] .

Дата первого появления флага достоверно неизвестна, однако похожий флаг использовался на сайте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE виртуального государства «Новгородская Республика» по меньшей мере с 2010 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-7 [7] , который в свою очередь был основан на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0 официальном флаге Новгорода 1994-2007 годов. Одна из «создателей» флага, Кай Катонина, позже пояснила, что идея о новгородской демократии была вдохновением, и реальной задачи искать флаг «того Новгорода» не было, да и когда Великий Новгород действительно был городом-государством, концепт флагов ещё не был распространёнhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:9-1 [1] .

Использование флага как символа антивоенного протеста было предложено 28 февраля 2022 года Кай Катонинойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:5-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:6-8 [8] и поддержано российскими эмигрантами из Грузииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-Facebook-9 [9] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:7-10 [10] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:5-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:6-8 [8] , после чего он получил определённое распространение среди антивоенной оппозиции - флаг начали использовать на митингах, шествиях, демонстрациях и прочих акциях протеста, а также на соответствующих рисунках и плакатахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:10-11 [11] . Использование флага было замечено на антивоенном митинге в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8 Тбилиси https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:7-10 [10] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:5-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:6-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-12 [12] , а также на митингах на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80 Кипре https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:6-8 [8] , в Нью-Йоркеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:2-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:8-13 [13] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:9-1 [1] , Краковеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-14 [14] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:5-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:6-8 [8] , Лондонеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:5-6 [6] , Прагеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-15 [15] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-16 [16] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-17 [17] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-18 [18] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-19 [19] , Торонтоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:5-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:6-8 [8] , Берлинеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:9-1 [1] , Дюссельдорфеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:5-6 [6] , Хельсинкиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:9-1 [1] , Мадридеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:9-1 [1] , Тель-Авивеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:9-1 [1] , Вильнюсеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:6-8 [8] и Екатеринбургеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-20 [20] .

По словам Кай, идея о необходимости флага пришла из-за того, что «без него казалось, что все россияне поддерживают войну, а на акции приходят только украинцы».

В интервью изданию https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Village The Village Кай сказала, что флаг изначально был больше предназначен для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 российских эмигрантов :
29.04.2022 21:29 Відповісти
Легио́н «Свобо́да Росси́и» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Легiон «Свобода Росiї») - подразделение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Вооружённых сил Украины , сформированное главным образом из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 российских военнопленных, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA перешедших на сторону Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB#cite_note-3 [3] .

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB
29.04.2022 21:31 Відповісти
Нема віри в них , хоча якщо тільки свою кров'ю змиють це
29.04.2022 21:34 Відповісти
здається ті потвори, може і змиють кров'ю, а потім знову зрадять
29.04.2022 22:07 Відповісти
из 200 000 около сотни только перешло на нашу сторону... ну тоже дело... пусть воюют за свободу своей страны от путинского морока... там еще есть люди которых можно спасти, даже по путинским сми 80 процентов поддержки, а 20 процентов всё-таки нет... а это несколько десятков миллионов...
29.04.2022 23:41 Відповісти
Я наче зрозумів, продовжуємо шукати хароших рускіх? Просто я не дуже добре бурятську розумію.
30.04.2022 02:17 Відповісти
бред собачий нет хороших россиян..
30.04.2022 02:58 Відповісти
А потім зе-шобла з цих москворотих "героїв" зробить депутатів ВР - і хрін відрізниш від тих, що вже є.
29.04.2022 23:56 Відповісти
Гарна ідея це закидувати завербованих кацапських військових на місії в саму паРашу, війна
на території расєї це саме те що Україні зараз треба.
Перевербовані кацапські військові це гарна ідея, так довіряти повністю їм не можна, та і їх
задача полягає в іншому - воювати зі своїми ж співітчизниками, що є краще ніж гинути
Українцям.
30.04.2022 00:13 Відповісти
ты идиот ..
30.04.2022 02:59 Відповісти
А кто ж там переходить будет? Это в первые дни были наивные, которых загнали без их ведома на территорию Украины. А сейчас уже совершили то, что не исправить даже при желании. Да и как помародёрить-то в "Свободе России"? Родные ж не поймут почему без подарков вернётся
30.04.2022 00:27 Відповісти
я им не доверяю. Еще нашим в спину стрелять начнут...
30.04.2022 00:33 Відповісти
Насамперед це дуже добре що росіяни воюють проти росіян це взагалі єдине що зараз нас об'єднує, тому залишаються двоякі враження від цього. Але після нехай валять на свою Московію яку вони чомусь називають руською землею яка не має ніякого відношення до Київської Русі.
30.04.2022 01:00 Відповісти
где они сражаются? кого они убили? сколько городов освободили? хватит верить всякой пиар туфте от офиса зеленского
30.04.2022 03:00 Відповісти
У нас люди з досвідом ато дзвінка з війскомата два місяця чекають, а популісти насобирали кацапський сброд який вбивав українців а тепер вони бл пропонують таким же вбивцям переходити до них. Дебілізм якийсь. Хоть з 19 року вже скільки всякого гімна в нашій країні зробили ці тамади, що я вже нічому не дивуюся.
30.04.2022 02:13 Відповісти
ну, по мірі надходження озброєнь від союзників зброї хватить всім.
А якщо у Вас не хватає клепки зрозуміти, навіщо цей батальон, просто промовчіть, бо уряду видніше.
30.04.2022 08:48 Відповісти
прикол в том, что в кацапстане акция поддержки их подпольная имеется. И бабки на закупку им снаряжения там же и собирались и собираются. Хотя, там учитывая их количество, скорее и нашим именно нашим пойдут.
30.04.2022 19:15 Відповісти
Нарешті. Це просто чудово. Це ключова новина останнього часу.
П.С.
задайте собі питання : а що ви особисто хочете бачити на місті московщини, після її поразки В РЕАЛЬНОСТІ ?.... ото ж бо.
30.04.2022 08:44 Відповісти
дурік, ти нахуа вуса збрив?!
07.06.2022 13:09 Відповісти
 
 