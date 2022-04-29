Боротьба за Україну, - на Київському безпековому форумі відбувається дискусія щодо оборони від агресора та консолідації світової підтримки Києва. ВIДЕО

29 квітня о 20:00 Київський Безпековий Форум проводить нову онлайн дискусію в рамках воєнного циклу "Боротьба за Україну", присвяченого обороні нашої держави від агресії Росії та консолідації світової підтримки України.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – провідна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

У центрі уваги нової онлайн дискусії КБФ – дві головні теми: посилення міжнародних санкцій проти Росії та підготовка плану економічної відбудови України.

Учасники події:

- Майкл МакФол, Посол США в Росії у 2011-14 роках, Директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету;

- Наталя Яресько, Міністр фінансів України у 2014-16 роках, Директор Ради з фінансового управління і контролю Пуерто-Рико у 2017-22 роках;

- Андрій Коболєв, Голова правління НАК "Нафтогаз України" у 2014-21 роках;

- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;

- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Серед обговорюваних питань:

Наскільки ефективно діє міжнародний санкційний режим проти Росії? Як обмежити та підірвати агресивний потенціал режиму Путіна? Що чекає Росію?

Що необхідно для повного енергетичного ембарго проти Росії?

Які пріоритети відновлення України? Як реалізувати план відбудови для України? Як бачимо наше майбутнє?

Цикл експертних дискусій "Боротьба за Україну" був ініційований КБФ з перших тижнів війни Росії проти нашої держави. Участь в цих онлайн подіях взяли Заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд, колишній командувач Збройних Сил Сполучених Штатів генерал Девід Петреус, авторитетний американський дипломат Деніел Фрід, німецький політик Норберт Реттґен та інші відомі спікери.