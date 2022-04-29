УКР
2 103 11

Боротьба за Україну, - на Київському безпековому форумі відбувається дискусія щодо оборони від агресора та консолідації світової підтримки Києва. ВIДЕО

29 квітня о 20:00 Київський Безпековий Форум проводить нову онлайн дискусію в рамках воєнного циклу "Боротьба за Україну", присвяченого обороні нашої держави від агресії Росії та консолідації світової підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють організатори КБФ

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – провідна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

У центрі уваги нової онлайн дискусії КБФ – дві головні теми: посилення міжнародних санкцій проти Росії та підготовка плану економічної відбудови України.

Учасники події:

- Майкл МакФол, Посол США в Росії у 2011-14 роках, Директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету;

- Наталя Яресько, Міністр фінансів України у 2014-16 роках, Директор Ради з фінансового управління і контролю Пуерто-Рико у 2017-22 роках;

- Андрій Коболєв, Голова правління НАК "Нафтогаз України" у 2014-21 роках;

- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;

- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Серед обговорюваних питань:

  • Наскільки ефективно діє міжнародний санкційний режим проти Росії? Як обмежити та підірвати агресивний потенціал режиму Путіна? Що чекає Росію?
  • Що необхідно для повного енергетичного ембарго проти Росії?
  • Які пріоритети відновлення України? Як реалізувати план відбудови для України? Як бачимо наше майбутнє?

Цикл експертних дискусій "Боротьба за Україну" був ініційований КБФ з перших тижнів війни Росії проти нашої держави. Участь в цих онлайн подіях взяли Заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд, колишній командувач Збройних Сил Сполучених Штатів генерал Девід Петреус, авторитетний американський дипломат Деніел Фрід, німецький політик Норберт Реттґен та інші відомі спікери.

Автор: 

Яценюк Арсеній (2577) Коболєв Андрій (823) Яресько Наталія (83) Макфол Майкл (29) Київський безпековий форум (170)
Топ коментарі
+3
"Экс-министр финансов Яресько преодолела историческое банкротство в Пуэрто-Рико"

ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ 2022, 2

Чим може похвалиться якийсь з пліснявих міністрів, окрім дірок в бюджеті?
29.04.2022 20:40 Відповісти
+3
Коболев залишив "Нафтогаз" прибутковим. Що трапилось після його відставки?
29.04.2022 20:41 Відповісти
+2
Нагадаєте, з чого почав і скільки залишив після себе Яценюк в держскарбниці? Скільки залишилось через 5 місяців правління Янелоха?
29.04.2022 20:38 Відповісти
кулявлоб виліз... зараз ще й гройсман вилізе
29.04.2022 20:23 Відповісти
Надо же напоминать о себе, а то забудут с дуру и не поучаствуешь в Большом восстановлении страны. А это обидна для замусоленных тяжеловесов украинской "вэликои политыки"
29.04.2022 20:27 Відповісти
Великим відновленням країни займеться Захід, а не учасники "великого крадівництва", в цьому можна бути впевненими.
29.04.2022 20:45 Відповісти
А ти все чекаєш повернення свого овоча, козломорде?
30.04.2022 09:08 Відповісти
Нагадаєте, з чого почав і скільки залишив після себе Яценюк в держскарбниці? Скільки залишилось через 5 місяців правління Янелоха?
29.04.2022 20:38 Відповісти
Вытащили из шкафа вещи от нафталина проветриться.
29.04.2022 20:30 Відповісти
"Экс-министр финансов Яресько преодолела историческое банкротство в Пуэрто-Рико"

ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ 2022, 2

Чим може похвалиться якийсь з пліснявих міністрів, окрім дірок в бюджеті?
29.04.2022 20:40 Відповісти
Спичрайтеры все как на подбор, отборные упыри. Кобелев особенно.
29.04.2022 20:34 Відповісти
Коболев залишив "Нафтогаз" прибутковим. Що трапилось після його відставки?
29.04.2022 20:41 Відповісти
Для вас, кончених свинособак, вони звісно упирі, тому ви завжди голосували за кучм, януковичів, зеленських.
30.04.2022 09:09 Відповісти
29.04.2022 20:42 Відповісти
 
 