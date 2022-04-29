"Один "Сармат" и нет британских островов", - депутат Держдуми РФ Журавльов погрожує ядерним ударом по столицям Європи. ВIДЕО
Депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов погрожує ядерним ударом по столицям Європи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про необхідність ядерної атаки Журавльов заявив в студії кремлівського пропагандистського шоу.
"Один "Сармат" и нет британских островов... Они по другому не понимают", - заявив він.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екснардеп ОПЗЖ Кива запропонував ударити ядерною ракетою по Львову: "Там сконцентроване все зло!". ВIДЕО
Например, почти каждое утро на едином информационном канале, какой нибудь сопливый корреспондент в очередной раз рассказывает об ужасах химического или ядерного оружия, расшатывая и без того расшатанные войной нервы украинцев. Зачем это делать? И так все понимают, что такое атомная бомба. Хайп на таких темах помоему не уместен.
А вообще есть интересное мнение, что свинорылые хором запели припев: "в ядерный пепел!" в песенке "Мы сдаёмсууу!" Типа, сначала всем грозить, топать ножкой, а потом сказать: "Ладно, наш Главлидор вас прощает!" и отсутствие ядерной войны выдать за свою победу.
Тоже вариант...
Для США взагалі немає ніякої загрози з їхньою системою ПРО, яка впевнено вражає усе, що є у кацапів на озброєнні, та може з'явитися у найближчі років сто.
- Франция, кстати, тоже там.
Москали - существа агрессивные и постоянно враждующие. У них всегда есть враги, как правило коварные - или натовские фашисты, или ватиканские сатанисты, или дикие гуцульские бандеровцы, или мировые масоны-сионисты.