"Один "Сармат" и нет британских островов", - депутат Держдуми РФ Журавльов погрожує ядерним ударом по столицям Європи. ВIДЕО

Депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов погрожує ядерним ударом по столицям Європи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про необхідність ядерної атаки Журавльов заявив в студії кремлівського пропагандистського шоу.

"Один "Сармат" и нет британских островов... Они по другому не понимают", - заявив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екснардеп ОПЗЖ Кива запропонував ударити ядерною ракетою по Львову: "Там сконцентроване все зло!". ВIДЕО