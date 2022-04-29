УКР
"Один "Сармат" и нет британских островов", - депутат Держдуми РФ Журавльов погрожує ядерним ударом по столицям Європи. ВIДЕО

Депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов погрожує ядерним ударом по столицям Європи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про необхідність ядерної атаки Журавльов заявив в студії кремлівського пропагандистського шоу.

"Один "Сармат" и нет британских островов... Они по другому не понимают", - заявив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екснардеп ОПЗЖ Кива запропонував ударити ядерною ракетою по Львову: "Там сконцентроване все зло!". ВIДЕО

Держдума (736) погрози (494) ядерна зброя (1206)
+64
Вже сьогодні на Харківщині збили два СУ-34.На фронти надійшло багато бронетехніки. ППО підсилилось С-300.
29.04.2022 20:56 Відповісти
+58
О, это ж то самое хероическое русское животное, которое вроде ехало воевать за нарот бамбасса. Всех нацистов пААбедило уже, наверное, раз дерьмом из пасти брызжет на русском зомбоящике.
29.04.2022 20:55 Відповісти
+51
Открыл гугел, что бы узнать хто це.

"Постоянный участник общественно-политических телепрограмм на российский государственных каналах («60 минут», «Время покажет» и др.). В ходе программы «60 минут» Журавлёв утверждал, что в Дании есть бордель для зоофилов, где можно насиловать черепах[15]"

Гугел сразу сказал шо это клиент дурдома
29.04.2022 20:57 Відповісти
рашисты специально запугивают оружием массового поражения, а журналисты часто им подыгрывают. Полезные идиоты.

Например, почти каждое утро на едином информационном канале, какой нибудь сопливый корреспондент в очередной раз рассказывает об ужасах химического или ядерного оружия, расшатывая и без того расшатанные войной нервы украинцев. Зачем это делать? И так все понимают, что такое атомная бомба. Хайп на таких темах помоему не уместен.
30.04.2022 07:31 Відповісти
чергове аналаговмірєнєт і єщьо скора не будєт правда не факт що взлетить аяк взлетить не факт що долетить а як долетить - не факт що взірветься но всьо равно бойтєсь ми ж вєлікая расєя
30.04.2022 07:52 Відповісти
30.04.2022 08:29 Відповісти
Вот клоуны, один сармат максимум часть лондона снести может.
30.04.2022 08:29 Відповісти
Интересно, с чего это он так расхрабрился? Если этот Сармат из советского вооружения, тогда он давно заржавел, а если из российского - то или надувной, или с неуправляемой траекторией.

А вообще есть интересное мнение, что свинорылые хором запели припев: "в ядерный пепел!" в песенке "Мы сдаёмсууу!" Типа, сначала всем грозить, топать ножкой, а потом сказать: "Ладно, наш Главлидор вас прощает!" и отсутствие ядерной войны выдать за свою победу.
Тоже вариант...
30.04.2022 08:43 Відповісти
А вместо боеголовки - капсула с запаянным внутри депутатом Госдумы дебилом Журавлевым...
30.04.2022 09:17 Відповісти
Тільки от тих ракет Сармат у кацапів на озброєнні - нуль (якщо звісно не брати до уваги SS-18, яку і утілив Сармат на трохи ********** комплектуючих). І більшість ядерних зарядів - втратила можливість ланцюгової ядерної реакції. З усіх носіїв - якусь небезпеку створюють АПЧ, але за кожною кацапською підлодкою слідкують, і на її знищення потрібно декілька хвилин.
Для США взагалі немає ніякої загрози з їхньою системою ПРО, яка впевнено вражає усе, що є у кацапів на озброєнні, та може з'явитися у найближчі років сто.
30.04.2022 09:23 Відповісти
Ахаха чувачок забув про підводні човни з атомною зброєю Великобританії. Залп у відповідь і немає не тільки москви та пітера а й більшої частини рашки, виживуть тільки ті що зараз в Україні воюють та й ті зразу здаватися побіжуть а потім на відбудові зруйнованих міст поки все не полагодять.
30.04.2022 09:30 Відповісти
Депутаты своей тупостью бьют все рекорды, невозможно ни одной, ни десятью боеголовками стратегическими боеголовками нанести существенный урон территории, которую занимает Великобритания (не говоря уже об ответном ударе)!
30.04.2022 09:48 Відповісти
Керченський міст чіпати не можна, на ще Кубань визволяти !
30.04.2022 10:23 Відповісти
Жертва невдалого аборта
30.04.2022 10:50 Відповісти
******* йому сарматом по головi!
30.04.2022 11:10 Відповісти
У этого поца была мама?
30.04.2022 14:48 Відповісти
Всем, кто хает Германию на этом сайте: наконец-то убедитесь, что она в тройке по реальной поддержки.
- Франция, кстати, тоже там.
30.04.2022 15:01 Відповісти
Смяшно
30.04.2022 16:58 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2007/03/5/4414286/ https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2007/03/5/4414286/

Москали - существа агрессивные и постоянно враждующие. У них всегда есть враги, как правило коварные - или натовские фашисты, или ватиканские сатанисты, или дикие гуцульские бандеровцы, или мировые масоны-сионисты.
30.04.2022 16:48 Відповісти
"Вот здесь стояли атомные подводные лодки. А здесь складывали боеголовки. Одна такая головка - и Флориды больше не существует! Представляете - не существует больше Флориды!" - с ностальгирующей радостью заявил один из таких имперцев в музее подводных лодок в Севастополе.
30.04.2022 16:49 Відповісти
Думаю, що скромняга NLAW буде сміятися з сармата...
08.05.2022 18:14 Відповісти
Видно что этого депутата журавлева выбирали из своей среды такие же кизяки и кизячки , которые в своих селах кубани кроме новостей из зомбо ящика ничего в своей жизни не видели и не слышали. Даже откровенным пропагандистам кремля было неловко слушать такой бред.
18.08.2022 15:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 