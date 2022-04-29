УКР
Як Україна повертатиме Херсон? День 65 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

65-й день Народної війни України.

Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Також дивіться: Ленд-ліз для України. Що це таке? День 63 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Херсон (3568) Данилюк-Ярмолаєва Марина (362) Буткевич Богдан (441)
