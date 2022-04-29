Ленд-ліз допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, - Зеленський. ВIДЕО
Ленд-ліз та інші програми підтримки України – це конкретний доказ того, що свобода й нині вміє захищатися від тиранії.
Про це заявив у відеозверненні президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+15 Андрей Ивашкевич
показати весь коментар29.04.2022 21:53 Відповісти Посилання
+13 Андрей Ивашкевич
показати весь коментар29.04.2022 21:51 Відповісти Посилання
+11 Иллария Соняшникова
показати весь коментар29.04.2022 21:46 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мені сподобалася.
https://www.youtube.com/watch?v=2YvnG8ePQwg&t
Дякуємо маленькому британцю.