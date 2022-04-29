Ленд-ліз допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, - Зеленський. ВIДЕО

Ленд-ліз та інші програми підтримки України – це конкретний доказ того, що свобода й нині вміє захищатися від тиранії.

Про це заявив у відеозверненні президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

