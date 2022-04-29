УКР
Ленд-ліз допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, - Зеленський. ВIДЕО

Ленд-ліз та інші програми підтримки України – це конкретний доказ того, що свобода й нині вміє захищатися від тиранії.

Про це заявив у відеозверненні президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Топ коментарі
+15
ЗСУ дякуй і народу
29.04.2022 21:53 Відповісти
+13
ленд - ліз допоможе, якщо ти не спатраєш зі своїми дєрмаками і арахіміями
29.04.2022 21:51 Відповісти
+11
Новітня зброя *****, якою він погрожує світу.

29.04.2022 21:46 Відповісти
ЗСУ дякуй і народу
29.04.2022 21:53 Відповісти
Це так , а щоб народ и ЗСУ робив без новiтньоi зброi?
30.04.2022 00:22 Відповісти
Вірно,з нього начався цей процес, а оп просто примазались. Не дайте зеболоту зірвати допомогу химерними договорами
29.04.2022 21:57 Відповісти
Новітня зброя *****, якою він погрожує світу.

29.04.2022 21:46 Відповісти
Анало Гавнєтная
29.04.2022 21:48 Відповісти
Ху...лет им. Миклухо-Маклая.
29.04.2022 21:49 Відповісти
Микола Миклуха Маклай украінeць, який народився в новгородській губeрніі, дe його батько, Микола Ілліч, залізничний інжeнeр, був у відряджeнні.
01.05.2022 14:39 Відповісти
гравицапа.... )
29.04.2022 21:50 Відповісти
не, вова, уничтожить 140 миллионов - по-моему это перебор.....
29.04.2022 21:48 Відповісти
Пісенька кацапського окупанта "Нас разъе...али здесь в говно". )))
Мені сподобалася.

https://www.youtube.com/watch?v=2YvnG8ePQwg&t
29.04.2022 21:49 Відповісти
ленд - ліз допоможе, якщо ти не спатраєш зі своїми дєрмаками і арахіміями
29.04.2022 21:51 Відповісти
"Тепла ванна"
30.04.2022 07:57 Відповісти
30.04.2022 08:01 Відповісти
Увесь світ допомагає українцям, навіть діти. Хлопчик з Британії зібрав майже 255000 фунтів стерлінгів для українськиї дітей.

Дякуємо маленькому британцю.

29.04.2022 22:00 Відповісти
які спадкоємці? вони брати близнюки! Світ забув про розділ Польші? Про Молотова? Про паради разомз фашистами!
29.04.2022 22:02 Відповісти
ЗСУ уже не дякую я МОЛЮСЬ НА НИХ на то е лічна причина. ХЛОПЦІ БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ.
29.04.2022 22:03 Відповісти
Сколько этот Ленд-лиз будет стоить Украине? Сколько лет потом придётся расплачиваться? Я как понимаю, это не бесплатно и это не гуманитарная помощь?
29.04.2022 22:25 Відповісти
тебя забанили в гугле...?
29.04.2022 23:20 Відповісти
Ни сколько он не будет стоить Украине, хоть бы почитали что такое ленд-лиз. Похоже что вы троль.
30.04.2022 00:24 Відповісти
29.04.2022 22:27 Відповісти
на фронт поїхало 18 нових повнопривідних пікапів

30.04.2022 03:41 Відповісти
Шановний Цензоре! можна менше новин від цього ідіота, він вже окрім блювотного рефлексу, нічого не викликає.
30.04.2022 06:10 Відповісти
Нацизм и фашизм подразумевают наличие нации. Роzzия, не ииеющая титульной нации, с помощью "мыслителей" (Дугин, Лимонов) создала идеологию "русского мира", привязав ее к единственному критерию － владение русским языком, а любые попытки давления на "русскоязычных" расценивается как самое страшное преступление. Это новое в истории и носит название "рашизм". Хотя это не мешает им уничтожать русскоязычные города Украины.
01.05.2022 15:16 Відповісти
 
 