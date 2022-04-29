"Засипало операційну, де зберігався хірургічний інструмент", - Калина про ситуацію на "Азовсталі". ВIДЕО

Маріуполь перебуває в блокаді російських військ із початку березня. Українські військові тримають оборону на території комбінату "Азовсталь", по якому російські окупанти продовжують завдавати ударів. Там перебувають мирні жителі та українські військові, у тому числі понад 600 поранених.

В яких нині умовах живуть бійці полку "Азов" та цивільні, які перебувають на території заводу "Азовсталь" розповів в ефірі Суспільного заступник командира полку спецпризначення Нацгвардії Азов Святослав "Калина" Паламар, передає Цензор.НЕТ.

Яка ситуація на "Азовсталі" зараз?

— Саме зараз, під час того коли було оголошено про режим тиші ворог намагається атакувати. Зараз ідуть спроби штурму, станом на цей момент, ці спроби невдалі. Наші хлопці відбивають ті атаки. Ворог зараз інтенсивно обстрілює з двоствольної артилерії. Як вони працюють — цілу вони наносять інтенсивні авіаудари, скидалися бомби після цього починає працювати корабельна артилерія. Після того як замовкає корабельна артилерія, літаки знову починають скидати бомби. Після того як вони відлітають назад, знову починає інтенсивно працювати корабельна артилерія. І так впродовж цілої ночі. Станом на зараз вони, скоріше за все, намагалися використати режим тиші для того, щоб просунутися вперед та спробувати пробити наші оборонні рубежі.

А чи намагаються вони зайти саме на територію "Азовсталі" до вас?

Так, звісно. Їхні спроби штурму, це піхота, яка пробирається під прикриттям артилерії. Пару днів тому, я скажу що було цілеспрямовано обстріляно бункер, де ховалися цивільні. Станом на зараз інформація про трьох поранених цивільних — це дві жінки і чоловік. Характер поранення легкий, більше до середнього. Їм попри те що вони постійно вели обстріли з ракет по цьому бункеру, скидали авіабомби, нашим хлопцям вдалося туди потрапити, розчистити завали, залізти туди і надати першу медичну допомогу, принести деякі ліки.

Щодо підвалу з пораненими. Туди теж вже 2 доби підряд наносяться постійні удари з артилерії, авіації, засипало операційну кімнату, де зберігався хірургічний інструмент і це велика проблема, дуже багато контужених серед вже поранених бійців. Також, серед поранених є 200-тий внаслідок авіаударів, а також є поранені серед працівників шпиталю.

Про людяність з військами РФ і їхніми найманцями говорити, мабуть, неправильно, але про дотримання військами правил ведення війни, я хочу наголосити, що будь-яка цивілізований військовий повинен знати хоча б про Женевські конвенції, про те, що будь-який військовий повинен не просто дотримуватися правил та міжнародних законів. Наприклад, про першу Женевську конвенцію 49-го року, це 19 пункт, щодо військових шпиталів, чи стаціонарних та мобільних, це кожна зі сторін війни повинна забезпечувати безпеку саме цих шпиталів. Звісно, вони цілеспрямовано туди б’ють. Мало того, коли хлопці наші допомагають, витягають поранених з завалів, що надзвичайно складно в таких умовах без спецтехніки, вони далі продовжують наносити туди авіаудари, коригуючи з безпілотників.

Як ви бачите можливість вивезти цивільних з Азовсталі. Як це можна реалізувати і чи є можливість вийти вам звідти?

Я і все командування нашого підрозділу просимо з 1 березня про це. Оскільки ми розуміємо і маємо інформацію від тих людей, з якими ми спілкуємось у військовому та політичному керівництві, що нарешті на 65-день війни представники ООН та Червоного Хреста хочуть сюди приїхати. Ми на це надіємось і в першу чергу будемо проводити евакуацію цивільного населення. Нам дуже важливо вивезти важкопоранених бійців, які знаходяться в критичному стані, ми не можемо надати їм належної медичної допомоги.

Звісно, командування, ми хочемо здійснити евакуацію тих військових, які ще залишилися в живих, хлопців, які зробили дуже багато у військовому плані, мужньо воюють і вважаю що політики всього світу, наше військово-політичне керівництво повинно зробити все для того, щоб цих хлопців звідси вивезти, евакуювати. Однозначно з гарантією третьої сторони. Або вивезти їх на територію третьої сторони, або ж якимось логістичним коридором чи на суходіл чи морем вивезти цих військових гарнізону Маріуполь на підконтрольну територію України.

Сьогодні була новина, що під егідою ООН сьогодні має розпочатися евакуація з Маріуполя. Чи зв'язувалися з вами? Чи була домовленість? Можливо цивільних будуть вивозити сьогодні?

Ми знаємо про те, що евакуаційна колона в дорозі. Я не буду озвучувати маршрут. Я знаю що вони роблять все можливе, щоб доїхати сюди, ми зі свого боку зробимо все щоб в першу чергу цивільних і важкопоранених забрали. Я сподіваюся на те, що в деяких військових з тієї сторони є краплина військової честі, якщо це є і вони розуміють що злочинні накази їхнього вищого командування не варто виконувати, то я надіюсь що вони припинять обстріли. І в таких умовах ми зможемо ще добратися до тих підвалів, бункерів де ми попередньо розуміємо що там знаходяться цивільні і їх треба розкопати. Це ціла операція по евакуації, ви повинні зрозуміти, для того, щоб дістати цих людей. А там є діти, наголошую, там є літні люди, яким важко пересуватися. І пересуватися по всіх тих завалах які тут, надзвичайно важко.

Є велика кількість нерозірваних снарядів, які несуть небезпеку.

Кілька днів тому Путін на зустрічі з Генсеком ООН Гутеррешем заявив що він начебто має з вами зв'язок, тобто, з військовими які перебувають на території Азовсталі. Сказав що має зв'язок і про щось там домовляються, чи дійсно це так, чи зв'язувалися з вами з Москви й чи були перемовини саме напряму з ними?

Ні, ми не маємо зв'язку з Путіним.

Я, щоб ви йому сказали якби зателефонував?

Я думаю що в ефірі на весь світ я б не хотів це озвучувати. І повірте це не найкращі слова.

Що надає вам сил надалі триматися і битися до останнього?

Насправді це віра один в одного. Це віра в наше командування, надія на військово-політичне керівництво та надія на всіх українців. Ми щиро впевнені в тому, що вся Україна нас підтримує, ми про це знаємо, ми про це дякуємо, ми віримо в те що у світових політиків є мужність і ми любимо нашу країну. Ми знаємо для чого ми тут, ми знаємо про те, яку жертву принесли наші військові, хлопці які загинули тут. І я дуже сподіваюся що нам вдасться поховати наших побратимів з почестями, яких вони насправді заслужили. І я дуже хочу попросити вас, щоб ви передали слова нашого командування, що ви повинні зробити все для того, щоб ті хлопці, які знаходяться тут повернулися до своїх родин та обійняли своїх рідних.

