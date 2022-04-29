УКР
"Перемога буде за Україною", - прикордонники - оборонці Маріуполя записали звернення з нагоди Дня Прикордонника. ВIДЕО

Прикордонники, які обороняють Маріуполь у відеопривітанні до Дня прикордонника запевнили, що перемога буде за Україною!

Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднив у Фейсбуці голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

"Незламні прикордонники – оборонці Маріуполя. Разом з іншими мужніми українськими захисниками вони стійко захищають місто, навіть перебуваючи в повному оточенні.

Весь цей час вони були не багатослівні, а боролися, билися та відбивали ворожі атаки", - написав Дейнеко.

Бережи вас, Боже! Велика шана, безмірна повага, біль за вас !
показати весь коментар
29.04.2022 23:10 Відповісти
з такими бійцями ми знищемо ворога, звівльнимо Україну! Слава Україні!
показати весь коментар
29.04.2022 23:17 Відповісти
Бережи вас, хлопці, Господь та Матінка Божа
показати весь коментар
29.04.2022 23:23 Відповісти
Бережи вас Бог та Діва Марія!
показати весь коментар
29.04.2022 23:24 Відповісти
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1519993468139053059 9 ч

У России два союзника - Фотошоп и Союзмультфильм.
показати весь коментар
29.04.2022 23:27 Відповісти

https://twitter.com/ua_danylo/status/1520094477611941888?cxt=HHwWgIC-sfT3upgqAAAA
показати весь коментар
29.04.2022 23:35 Відповісти
Бережи Вас Господь - Ви еліта України і культурна, бойова і націоальна! Слава Україні. Героям слава!
показати весь коментар
29.04.2022 23:30 Відповісти
Знав би хто, скільки треба ще протриматись...
показати весь коментар
29.04.2022 23:31 Відповісти
Слава ВСУ!
Смерть кацапам!
показати весь коментар
29.04.2022 23:31 Відповісти
тяжело это смотреть...мож лехаимцев помалу начинать
хоронить?шоб ***** почуло...
показати весь коментар
29.04.2022 23:34 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
(ви потрібні нам живі....молимося за вас)
показати весь коментар
29.04.2022 23:37 Відповісти
А де командир Азова з Маріуполя Денис Прокопенко? Якщо показують якесь відео з Азовсталі, то говорить тільки командир 36 бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина"). З ним щось трапилося?
показати весь коментар
29.04.2022 23:43 Відповісти
це прикордоники а не армійці
показати весь коментар
30.04.2022 00:05 Відповісти
Героям слава !!

Тримайтеся хлопці, та повертайтеся тільки живими 💪✊🙏🏼❤️
показати весь коментар
29.04.2022 23:52 Відповісти
Великодній Маріуполь...





показати весь коментар
30.04.2022 00:12 Відповісти
Дорогі прикордонники.

Вклоняємося вам.
Ми хочемо, щоб ви всі залишилися живими.
Благаємо Небо вберегти вас.
показати весь коментар
30.04.2022 01:32 Відповісти
 
 