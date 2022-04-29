"Перемога буде за Україною", - прикордонники - оборонці Маріуполя записали звернення з нагоди Дня Прикордонника. ВIДЕО

Прикордонники, які обороняють Маріуполь у відеопривітанні до Дня прикордонника запевнили, що перемога буде за Україною!

Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднив у Фейсбуці голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

"Незламні прикордонники – оборонці Маріуполя. Разом з іншими мужніми українськими захисниками вони стійко захищають місто, навіть перебуваючи в повному оточенні.

Весь цей час вони були не багатослівні, а боролися, билися та відбивали ворожі атаки", - написав Дейнеко.

