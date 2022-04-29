"Перемога буде за Україною", - прикордонники - оборонці Маріуполя записали звернення з нагоди Дня Прикордонника. ВIДЕО
Прикордонники, які обороняють Маріуполь у відеопривітанні до Дня прикордонника запевнили, що перемога буде за Україною!
Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднив у Фейсбуці голова ДПСУ Сергій Дейнеко.
"Незламні прикордонники – оборонці Маріуполя. Разом з іншими мужніми українськими захисниками вони стійко захищають місто, навіть перебуваючи в повному оточенні.
Весь цей час вони були не багатослівні, а боролися, билися та відбивали ворожі атаки", - написав Дейнеко.
@VALMICHEL7
·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1519993468139053059 9 ч
У России два союзника - Фотошоп и Союзмультфильм.
https://twitter.com/ua_danylo/status/1520094477611941888?cxt=HHwWgIC-sfT3upgqAAAA
Смерть кацапам!
хоронить?шоб ***** почуло...
(ви потрібні нам живі....молимося за вас)
Тримайтеся хлопці, та повертайтеся тільки живими 💪✊🙏🏼❤️
Вклоняємося вам.
Ми хочемо, щоб ви всі залишилися живими.
Благаємо Небо вберегти вас.