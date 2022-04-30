Нас заходила тысяча человек, осталось 300. Тут полный п#здец, я тебе отвечаю, - загарбник РФ закликає знайомого не їхати на війну в Україну. АУДIО

Російські окупанти, які відчули на собі силу ЗСУ, закликають своїх приятелів не їхати на війну в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на опубліковане пресцентром СБУ перехоплення.

"Даже не думай. Не надо... Я тебе говорю, нас заходила тысяча человек с Калининграда. Тысяча! Слышишь меня, тысяча! Осталось триста! Короче! Тут полный пи*дец, я тебе отвечаю", - намагається пояснити окупант.

За його словами, єдине, що хоч якось стимулює загарбників воювати далі - це можливість мародерити.

"Аирподсы вторые нашел… Пацаны тут компы разбирали… Там такие компы, нах#й… Монитор сп#здил, нах#й! Мы мародеры", - радісно додає загарбник.

У СБУ нагадують, що розграбування цінностей на окупованій території - це злочин, який карається довічним позбавленням волі.