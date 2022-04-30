УКР
Нас заходила тысяча человек, осталось 300. Тут полный п#здец, я тебе отвечаю, - загарбник РФ закликає знайомого не їхати на війну в Україну. АУДIО

Російські окупанти, які відчули на собі силу ЗСУ, закликають своїх приятелів не їхати на війну в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на опубліковане пресцентром СБУ перехоплення.

"Даже не думай. Не надо... Я тебе говорю, нас заходила тысяча человек с Калининграда. Тысяча! Слышишь меня, тысяча! Осталось триста! Короче! Тут полный пи*дец, я тебе отвечаю", - намагається пояснити окупант.

За його словами, єдине, що хоч якось стимулює загарбників воювати далі - це можливість мародерити.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всю Украину нужно вытравить": перехоплення СБУ розмови прихильника нацизму з "елітної" 2-ї мотострілецької дивізії РФ Клименка. АУДIО

"Аирподсы вторые нашел… Пацаны тут компы разбирали… Там такие компы, нах#й… Монитор сп#здил, нах#й! Мы мародеры", - радісно додає загарбник.

У СБУ нагадують, що розграбування цінностей на окупованій території - це злочин, який карається довічним позбавленням волі.

+31
Кацапська жалюгідна типу армія повністю припинить своє жалюгідне існування саме в Україні...
30.04.2022 08:02 Відповісти
+20
нех.й шастать
30.04.2022 08:02 Відповісти
+14
Ласкаво запрошуємо до пекла.
30.04.2022 08:24 Відповісти
Как в старом анекдоте. Подготовка наступления расеян через месяц. Штаб. Генерал: Сначала пойдут танки, танки, танки. Полковник: все танки? Генерал: да, все два. Авиацией наступать не будем. Полковник: Почему? Генерал: Лётчик заболел. В случае неудачи будем отступать мелкими группировками по 100 тыс. в каждой
показати весь коментар
30.04.2022 08:17 Відповісти
Це швидше у китайців такі малі підрозділи.
показати весь коментар
30.04.2022 08:23 Відповісти
он не поверит и приедет
показати весь коментар
30.04.2022 08:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CZ42AEu0v60
показати весь коментар
30.04.2022 08:08 Відповісти
Он не сказал что из трёх сот останется трое без рук и ног.
показати весь коментар
30.04.2022 08:16 Відповісти
Москаль для *****...гумус.
показати весь коментар
30.04.2022 08:26 Відповісти
Интересно заслать пранкера в московитский военкомат.
Что же там обещают.
показати весь коментар
30.04.2022 08:29 Відповісти
Безмежна огида від діалогів цих гельмінтів!Ригати їм кровю!
показати весь коментар
30.04.2022 08:39 Відповісти
Гимн засрашки-похоронный марш Шопена.
показати весь коментар
30.04.2022 08:42 Відповісти
Да без пантоф, тебе уже писда с видюхой...
показати весь коментар
30.04.2022 08:42 Відповісти
***** монголи.
показати весь коментар
30.04.2022 08:56 Відповісти
****** «вєлікая страна» їде аби намародерити айфон,
50% що може здохнути, але ж буде з айфоном,
може буде без ноги але ж з айфоном
показати весь коментар
30.04.2022 11:46 Відповісти
Ну хоч розуміють, що вони мародери.

Тобто коли прилетить "атветочка", вони будуть знати, за що, і всім оточуючим це скажуть... якщо зможуть.
показати весь коментар
30.04.2022 11:51 Відповісти
 
 