Нас заходила тысяча человек, осталось 300. Тут полный п#здец, я тебе отвечаю, - загарбник РФ закликає знайомого не їхати на війну в Україну. АУДIО
Російські окупанти, які відчули на собі силу ЗСУ, закликають своїх приятелів не їхати на війну в Україну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на опубліковане пресцентром СБУ перехоплення.
"Даже не думай. Не надо... Я тебе говорю, нас заходила тысяча человек с Калининграда. Тысяча! Слышишь меня, тысяча! Осталось триста! Короче! Тут полный пи*дец, я тебе отвечаю", - намагається пояснити окупант.
За його словами, єдине, що хоч якось стимулює загарбників воювати далі - це можливість мародерити.
"Аирподсы вторые нашел… Пацаны тут компы разбирали… Там такие компы, нах#й… Монитор сп#здил, нах#й! Мы мародеры", - радісно додає загарбник.
У СБУ нагадують, що розграбування цінностей на окупованій території - це злочин, який карається довічним позбавленням волі.
Что же там обещают.
50% що може здохнути, але ж буде з айфоном,
може буде без ноги але ж з айфоном
Тобто коли прилетить "атветочка", вони будуть знати, за що, і всім оточуючим це скажуть... якщо зможуть.