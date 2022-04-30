УКР
11 715 20

Інформаторів окупантів затримано на блокпості в Запорізькій області, - Нацполіція. ВIДЕО

У Запорізькій області поліцейські викрили інформаторів російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, 29 квітня на блокпосту, розташованому в Оріхівському напрямку, поліцейські зупинили для перевірки транспортний засіб, в якому перебувало двоє чоловіків.

Під час бесіди вони пояснили, що лише перевозять різні товари. Проте, працівники поліції не втратили пильності та провели ретельну перевірку автомобіля, вантажу, а також засобів зв’язку.

В ході огляду мобільних телефонів правоохоронці встановили, що чоловіки передавали противнику інформацію щодо руху сил і засобів ЗСУ.

+24
Це не інформатори, це вбивці. Називайте речі своїми іменами.
30.04.2022 09:46 Відповісти
+14
А чи можливо було це сміття прибрати при спробі втечі?
30.04.2022 09:47 Відповісти
+10
Узбеки, таджики по жизні за раху, тим більше молоді. Окреме питання - паспорти Украіни ? Сукі котрі продали ім паспорти хоч вкурюють що ці уродженці Узбекистану першими шкіри живцем з них будуть знімати. Питання до зевлади- коли для набуття громадянства запровадять іспити з украінськоі мови та історіі Украіни ?
30.04.2022 10:11 Відповісти
Це не інформатори, це вбивці. Називайте речі своїми іменами.
30.04.2022 09:46 Відповісти
чурок на кол!
30.04.2022 09:46 Відповісти
А чи можливо було це сміття прибрати при спробі втечі?
30.04.2022 09:47 Відповісти
a ******** ? stojat takie - ruki v brjuki....urody
30.04.2022 09:47 Відповісти
Узбеки, таджики по жизні за раху, тим більше молоді. Окреме питання - паспорти Украіни ? Сукі котрі продали ім паспорти хоч вкурюють що ці уродженці Узбекистану першими шкіри живцем з них будуть знімати. Питання до зевлади- коли для набуття громадянства запровадять іспити з украінськоі мови та історіі Украіни ?
30.04.2022 10:11 Відповісти
Швидше за все, у обох чурбанів є українські дружини. Хоча б фіктивні.Звідти і паспорти…
30.04.2022 11:05 Відповісти
***** закопати разом з чурками
16.07.2022 18:41 Відповісти
Мій знайомий узбек, - патріот України. Живе дуже довго в Україні. Його діти і внуки, - україномовні.
Так що, є різні люди.
30.04.2022 12:36 Відповісти
Люди різні,таких як ваш знайомий серед них 0,001.....
16.07.2022 18:42 Відповісти
фиктивные браки вот и паспорты у узбеков
30.04.2022 12:39 Відповісти
А чего хотеть. Рейтинг Лукашенко в 2018-2019-ом году был выше 80% в Украине, кто о нем отзывался положительно. В 2020-ом был 50-55%, когда все белорусы без исключения его ненавидели. Зато теперь вдруг резко поняли и там 2% одобрения. Но только когда по голове настучали сотней ракет и вводом войск в 2 местах. Так и эти, пока не получат по полной, ничего не поймут. Связать, мобилизовать, отправить на фронт под конвоем, пускай разминируют собой или в разведку. Если выживут, то на своей шкуре узнают, что они делали в прошлом.
30.04.2022 10:12 Відповісти
як можна видавати паспорти цим істотам
30.04.2022 10:58 Відповісти
Ми навiть не здогадувались скiльки на Пiвднi симпатикiв "русского мира", зрадникiв, проституток. I всi з украiнськими паспортами i рiзних нацiональностей, в тому числi украiнськоi.
30.04.2022 11:24 Відповісти
ну уже не так много - некоторые на том свете с русскими уже бухают
30.04.2022 12:40 Відповісти
Згадайте відоме-Да какая разніца......
16.07.2022 18:43 Відповісти
Ще й стоять, гниди, руки в кишені!
Тавони мають лежати і стогнати від болю!
30.04.2022 11:07 Відповісти
похоронить в свинарнике
30.04.2022 11:11 Відповісти
пожиттєву строк треба давати з конфіскацією майна і позбавлення громадянства

слабенька кара тому так багато бажаючих зливати дані
30.04.2022 11:16 Відповісти
Усілякій срані роздають громадянство України
12.06.2022 00:06 Відповісти
Ціна питанн.....чиновники в Україні самі найпродажніші з усіх самих продажніх....((
16.07.2022 18:45 Відповісти
 
 