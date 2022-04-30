Інформаторів окупантів затримано на блокпості в Запорізькій області, - Нацполіція. ВIДЕО
У Запорізькій області поліцейські викрили інформаторів російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, 29 квітня на блокпосту, розташованому в Оріхівському напрямку, поліцейські зупинили для перевірки транспортний засіб, в якому перебувало двоє чоловіків.
Під час бесіди вони пояснили, що лише перевозять різні товари. Проте, працівники поліції не втратили пильності та провели ретельну перевірку автомобіля, вантажу, а також засобів зв’язку.
В ході огляду мобільних телефонів правоохоронці встановили, що чоловіки передавали противнику інформацію щодо руху сил і засобів ЗСУ.
Чайка Київ
Olena Lynch
Advokat Savchuk
Так що, є різні люди.
Тавони мають лежати і стогнати від болю!
слабенька кара тому так багато бажаючих зливати дані