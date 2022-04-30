Знищено пункт управління, техніку та особовий склад ворога на Ізюмському напрямку, - Нацгвардія. ВIДЕО

Виявлено та знищено ворожий пункт управління, техніку та особовий склад на Ізюмському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Як зазначається, спецпризначенці Національної гвардії України разом з бійцями Збройних Сил України ефективно відпрацювали по ворогу.

"Більше 30 одиниць техніки, з яких понад половина танків, а також БТРи, БМД та МТЛБ було знищено завдяки філігранній роботі нацгвардійців та військовиків ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Група бійців спеціального призначення Національної гвардії України, проводячи розвідку на одному з Ізюмських напрямків, виявила багато одиниць техніки, пункт управління та місце проживання особового складу противника. Розвіддані оперативно надійшли бійцям ЗСУ, які відпрацювали по них важким та прицільним вогнем артилерії. Аби ворог підсмажився ще якісніше, гвардійці здійснювали корегування вогнем.

"Усі цілі знищено! Слава Україні!", - резюмовано у повідомленні.