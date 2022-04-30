УКР
Знищено пункт управління, техніку та особовий склад ворога на Ізюмському напрямку, - Нацгвардія. ВIДЕО

Виявлено та знищено ворожий пункт управління, техніку та особовий склад на Ізюмському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Як зазначається, спецпризначенці Національної гвардії України разом з бійцями Збройних Сил України ефективно відпрацювали по ворогу.

"Більше 30 одиниць техніки, з яких понад половина танків, а також БТРи, БМД та МТЛБ було знищено завдяки філігранній роботі нацгвардійців та військовиків ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Група бійців спеціального призначення Національної гвардії України, проводячи розвідку на одному з Ізюмських напрямків, виявила багато одиниць техніки, пункт управління та місце проживання особового складу противника. Розвіддані оперативно надійшли бійцям ЗСУ, які відпрацювали по них важким та прицільним вогнем артилерії. Аби ворог підсмажився ще якісніше, гвардійці здійснювали корегування вогнем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили спеціальних операцій коригують вогонь артилерії - знищено три танки рашистів. ВIДЕО

"Усі цілі знищено! Слава Україні!", - резюмовано у повідомленні.

армія рф (18525) Харківщина (6054) техніка (1894) Ізюм (344)
+61
люди не пострадали! только жаренные орки))
30.04.2022 09:52 Відповісти
+44
Спецпризначенцям Національній Гвардії України-ресект.Не зупиняйтесь...
30.04.2022 09:53 Відповісти
+41
Герасимова демілітаризували?
30.04.2022 09:52 Відповісти
БЛЕСТЯЩЕ ‼️Супер Герои‼️ Только в НАТО !
30.04.2022 10:09 Відповісти
слава !
01.05.2022 10:54 Відповісти
Можно такое же только в Белгороде
30.04.2022 09:52 Відповісти
на параді у мацкві
30.04.2022 09:59 Відповісти
со всего мира туристы будут приезжать пофоткаться на руинах москвы
30.04.2022 10:08 Відповісти
Если приезжать, то только чтоб плюнуть в их морды! И то не стоит.
30.04.2022 10:15 Відповісти
на сафари они приезжать будут и на бесплатную ..блю с кокошницами..
01.05.2022 12:33 Відповісти
любо, братцы, любо!
30.04.2022 09:52 Відповісти
Не потрібно - раптом розумного знайдуть на його місце...
30.04.2022 12:47 Відповісти
Наче кацап вже у шпиталі
01.05.2022 19:35 Відповісти
Героям Слава ‼️💙💛❤️👍👍👍👏👏👏👏✌🏼✌🏼✌🏼✌🏼
30.04.2022 10:07 Відповісти
Філігранна робота Воїнів. Разом до Перемоги
30.04.2022 09:53 Відповісти
Гарно працюють наші хлопці , молодці👍🏼👍🏼👍🏼✊💪
30.04.2022 09:55 Відповісти
це вчора подавали це відео..біля Забавного ,так було написано.це біля Ізюму
30.04.2022 09:56 Відповісти
Так Забавне біля Ізюму.
30.04.2022 10:04 Відповісти
Невже дістали від Гусарівки або Петрівського?
30.04.2022 17:20 Відповісти
Пункт управления .Неужели герасимова пытались забаранить .Хорошо было бы если бы он там оказался и его сумели ликвидировать
30.04.2022 09:57 Відповісти
Ой як добре! Хлопці, Спасибі вам, дай Боже вам здоров'я та довгих років життя. Повертайтеся живими. Слава Україні!
30.04.2022 09:57 Відповісти
Ух, як класно !

Молодчинки !
Отак би всіх москалів бах-бах - і нема.
30.04.2022 10:01 Відповісти
как приятно смотреть на облачка пыли...
30.04.2022 10:03 Відповісти
Tut krasivo gorit.Gerasimov mozet takze tam byl,no net luce ego v plen vziat
30.04.2022 10:06 Відповісти
там козломордий генерал шастає, пошукати б та об200тити ...
30.04.2022 10:07 Відповісти
Бац! І тільки лапті полетіли в різні боки.
30.04.2022 10:10 Відповісти
Може якраз Хєрасіма ******* ?
30.04.2022 10:15 Відповісти
Это видео было вчера, только с другого ракурса. Видемо пасли баранов. Интересно, шашлык получился?
30.04.2022 10:17 Відповісти
Асвабадiтєлєй зустрiли з караваєм з iзюмом.
30.04.2022 10:17 Відповісти
Ничего конкретного не увидел (поверим на слово), кроме удара из установок залпового огня!
30.04.2022 10:18 Відповісти
Таких відео має бути з кожним жнем більше і більше. Слава Україні!
30.04.2022 10:22 Відповісти
Нравица..))
30.04.2022 10:25 Відповісти
*******, тебе подарки на даздраперма.
30.04.2022 10:39 Відповісти
красивое! )
30.04.2022 11:03 Відповісти
лузгають танки як сємки!
30.04.2022 11:15 Відповісти
Красивое.
30.04.2022 11:53 Відповісти
Под Изюмом росия хочет сделать " котёл" для ВСУ, вот зачем туда
прибыл НГШ Герасимов.. Побольше артиллерии и срезать "выступ"
севернее Изюма.
30.04.2022 12:20 Відповісти
Шикарно, але якщо бути чесними з собою, якщо там понад половина технікі була танкі, вони не могли бути знищені. Це робота "Граду", а вогневої потужності "градини" недостатньо для виведення з ладу танку навіть у разі прямого влучання. Максимум - оптику йому поб'є. Ось вантажівкі та легкоброньовану техніку так покромсати можна, але не ніяк не танки.
30.04.2022 12:24 Відповісти
А без оптики танк-трактор.
30.04.2022 22:34 Відповісти
Не факт, що це робота граду. Припускаю, ще це щось із західних подарунків, які вже встигли доїхати до нас.
30.04.2022 12:47 Відповісти
І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
30.04.2022 13:15 Відповісти
30.04.2022 13:16 Відповісти
Добрый москаль -мертвый москаль!)
30.04.2022 18:27 Відповісти
Суперновина.
Треба щоб мокші всирались від одного тільки слова Україна.
30.04.2022 19:22 Відповісти
здесь надо смотреть!! https://www.bild.de/video/clip/video/*****-ein-dutzend-panzer-zerstoert-gewaltiger-artillerie-angriff-auf-putins-trup-79933254,auto=true.bild.html
30.04.2022 19:40 Відповісти
Герасим в изюме , надеюсь жареный
30.04.2022 20:31 Відповісти
Езжай, покажи пацанам как правильно стрелять.
30.04.2022 21:16 Відповісти
Слава - Украине!!!
30.04.2022 23:01 Відповісти
Well done хлопцi!!! Ото дивився би та дивився, знов i знов...
01.05.2022 06:29 Відповісти
 
 