Будинок відновленню не підлягає: після влучання ворожої ракети багатоповерхівка "склалася" у Харкові. ВIДЕО

Війська РФ продовжують обстрілювати цивільні квартали у Харкові.

Про це повідомляє у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову руйнування у Харкові: знову орки "звільняють" мирне населення від їхніх будинків", - зауважує він.

За словами Геращенка, після чергового обстрілу рашистами житлового району в Харкові, багатоповерхівка при влучанні ракети просто склалася. Будинок не підлягає відновленню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ продовжують обстрілювати Харків з артилерії, "Градів" і "Смерчів", - Синєгубов

Автор: 

армія рф (18525) обстріл (30460) Харків (5855) Геращенко Антон (935)
+10
Это месть орков, за то что их отодвинули дальше от Харькова, теперь им приходится обстреливать Харьков более дорогостоящими ракетами, впрочем ради своей ненависти к Украине и украинцам они не пожалеют никаких денег.
30.04.2022 11:33 Відповісти
+7
Так, ВСУ зачищають довколо Харкова! Тому орки оскаженiли...
Карта бойових дiй https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20220429-karta-bojovyh-dij-v-********/
30.04.2022 11:41 Відповісти
+6
Були б люди живі,а будинок відновлять. До речі долгострой треба перевести в швидкості. Зачасту це будинки потерпали від жадібних і нечесних підрядчиків і мерій
30.04.2022 11:19 Відповісти
Цей будинок це панелька. Як бачимо не вперше руйнується вщент від невеликого вибуху. Це все що треба знати про надійність панельок. Натомість три показові приклади моноліто-каркасних в Одесі і Києві - вони вистояли і жертви тільки на поверхах куди залетіли ракети

Бережіться і не ігноруйте сигнали тривоги
30.04.2022 12:07 Відповісти
за какое время Харьков доведут до состояния Мариуполя?
30.04.2022 11:24 Відповісти
в тому горі й розрусі окупанти ще й просвітляють(може це мені тільки так хочеться?) харківську вату й любителів руSSкого міра...
30.04.2022 11:33 Відповісти
Навіть в Одесі падаючі ракети таки просвітлюють вату, особисто знаю таких.

Що вже про Харків казати?

Хоча завжди є такі випадки, про які лікарі кажуть "Безнадійний пацієнт".
30.04.2022 12:12 Відповісти
Харків дуже близько до кордону, але він набагато більше Маріка, тому це займе довше, але нажаль це швишде за все не оминути, вони не залишать нас в спокої до самої капітуляції і розпаду рашки
30.04.2022 11:34 Відповісти
ни за какое )) вы Харьков на карте видели? а теперь отметте поврежденные зоны и убедитесь, что и четверти города реально не пострадало. им просто сил не хватит
30.04.2022 11:52 Відповісти
алогичность путинской политики - разрушить наиболее лояльные к россии (теперь уже в прошлом) города
30.04.2022 11:55 Відповісти
до чего смог дотянуться,то и разрушает.
30.04.2022 12:05 Відповісти
це помста за те що з квітами не зустріли, *прєдатєлі руцкага міра*. ну і тому що вони завжди з Харкова починали захоплення України, не можеш захопити, треба знищити, щоб потужності Харкова в промисловості і науці знищити, дуже легко стріляти по Харкову, достатьно артилерії, навіть ракети літаки не потрібні. звичайними смерчами совковими можна навіть з білгородської області все накривати... тільки снаряди встигати підвозити. наша задача їх HIMARsами знищувати найкраще заздалегідь, та і у відповідь теж, коли нормальна американська апаратура радарна під'їде вже
30.04.2022 12:12 Відповісти
******* бєлгороду!
30.04.2022 15:11 Відповісти
 
 