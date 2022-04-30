Будинок відновленню не підлягає: після влучання ворожої ракети багатоповерхівка "склалася" у Харкові. ВIДЕО
Війська РФ продовжують обстрілювати цивільні квартали у Харкові.
Про це повідомляє у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову руйнування у Харкові: знову орки "звільняють" мирне населення від їхніх будинків", - зауважує він.
За словами Геращенка, після чергового обстрілу рашистами житлового району в Харкові, багатоповерхівка при влучанні ракети просто склалася. Будинок не підлягає відновленню.
Топ коментарі
+10 Вячеслав Crane
показати весь коментар30.04.2022 11:33 Відповісти Посилання
+7 Таня М
показати весь коментар30.04.2022 11:41 Відповісти Посилання
+6 Валентина Саюн
показати весь коментар30.04.2022 11:19 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бережіться і не ігноруйте сигнали тривоги
Що вже про Харків казати?
Хоча завжди є такі випадки, про які лікарі кажуть "Безнадійний пацієнт".
Карта бойових дiй https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20220429-karta-bojovyh-dij-v-********/