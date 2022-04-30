Будинок відновленню не підлягає: після влучання ворожої ракети багатоповерхівка "склалася" у Харкові. ВIДЕО

Війська РФ продовжують обстрілювати цивільні квартали у Харкові.

Про це повідомляє у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову руйнування у Харкові: знову орки "звільняють" мирне населення від їхніх будинків", - зауважує він.

За словами Геращенка, після чергового обстрілу рашистами житлового району в Харкові, багатоповерхівка при влучанні ракети просто склалася. Будинок не підлягає відновленню.

