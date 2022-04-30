УКР
Російський актор Смольянінов сумнівається у обґрунтуваннях Кремля нападу на Україну: "То, что я вижу, убеждает меня в обратном". ВIДЕО

Російський актор Артур Смольянінов сумнівається у обґрунтуваннях російської влади нападу на Україну.

Про це він розповів в інтерв'ю "Скажи Гордеевой", передає Цензор.НЕТ.

"Чому, якщо ви говорите про геноцид Донбасу, за офіційною статистикою з 2014 року до 2022-го, кількість загиблих від бойових дій неухильно знижувалась? Чому на територіях, зайнятих проросійськими військами, був "геноцид", а з іншого боку люди жили — не тужили, хоча це ті самі Донецька та Луганська області, Маріуполь? А чому Харків жив чудово, відбудовувався. Я дивлюсь людей, які розповідають, як добре вони жили, яке було чарівне місто, доки не прийшли "визволителі"?

Люди не живуть там, де погано, вони тікають звідти. І я бачу на власні очі, що раніше там люди жили, а зараз вони там гинуть і тікають звідти. Чому якщо за вами правда? Чому вони там жили, а зараз ні? Де ми були вісім років? А де ви були вісім років, чому ви не забрали цих людей до Росії, якщо їм так погано жилося? 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія почала вносити громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, до списків "терористів" Росфінмоніторингу

Геноци за якою ознакою був, я не дуже розумію? За якою ознакою? Російська мова? Ну от "кордон", те що називалося лінія зіткнення, і там розмовляли російською, і там. Але від того місця (окупованої частини Донбасу. - Ред.) відчуття якогось вогнища просто, а з цієї сторони відчуття нормального життя. Ну що ви принесли?

Ви кажете, що у вас є якісь документи? Покажіть, я не бачив жодного. Я чую лише слова. Я хочу це бачити. Переконайте мене. Чому я маю вірити вам на слово, за кого ви мене тримаєте, розповідаючи мені ось це? Чому ви спілкуєтеся зі мною як з малолітнім дурнем? Чому ви так себе не шануєте? Я громадянин Російської Федерації, такий самий як і ви. Я так само у відповіді за все, що відбувається. Покажіть, доведіть. Ви не переконливі. Емоції, слова – це не докази. Чому я маю вірити вам на слово? Поки те, що бачу, переконує мене у протилежному", - заявив Смольянінов.

росія (67313)
Дурік, сядеш на 15 років. Треба було раньше думать, як фюрера вибирали і на конституцію срали, як пабєдобєсіє внєдряли, як чужі території віджимали. А тепер всьо, гулаг чекає. Доказатєльств йому, бач яке. Щаз, принесуть тобі цілий мішок.
30.04.2022 11:22
Не обольщайтесь❗Кацап всегда кацап. Просто после ленд лиза даже дурак понял к чему все идет❗А хайпануть и записатся антипутинцы это может быть гешефт☝💸💶
30.04.2022 11:33
30.04.2022 11:33
Зомбі
30.04.2022 11:19
Дурік, сядеш на 15 років. Треба було раньше думать, як фюрера вибирали і на конституцію срали, як пабєдобєсіє внєдряли, як чужі території віджимали. А тепер всьо, гулаг чекає. Доказатєльств йому, бач яке. Щаз, принесуть тобі цілий мішок.
30.04.2022 11:22
А что же от него мировое сообщество восемь лет доказательств не требовало? Им же не угрожал ГУЛАГ, только экономические интересы могли пострадать. Это вопрос о ценностях. Если восемь лет подыгрывать тотальной лжи у диктатора с ядерной кнопкой может потечь крыша и он потребует управления миром. Что мы и наблюдаем.
показати весь коментар
30.04.2022 11:28
А чого ви у мене питаєте? Я ж не світова спільнота
Думаю, всі хочуть жити солоденько, як дітки мільярдерів. Всім хочеться айфончиків, будиночків, красивих маєточків і райських островочків, бугатті вейрончиків і так далі. А на зарплату госчинушки, навіть європейського, сильно не погуляєш. Ото й скупив ***** купу людей за криваві нафтодоларові валізки. Мені тому й смішно трохи, як Україну звинувачують в корупції країни, у яких у самих урядовці замазані по маківку...
Якщо вам цікава моя власна точка зору, то у всьому винуваті популісти і соцмережі. Популісти продавлюють в маси ідіотські ідеї і бажання, які не мають реалізацій, але гаряче підтримуються суспільством - на кшталт славнозвісної "стіни з Мексикою". А соцмережі це основний інструмент популіста, це рупор народу, а народ в своїй основній - 80%+ масі - це ідіоти з IQ чайної ложечки. Ото й маємо, ідіоти вибирають ідіотів, а потім ми питаємо: а хто ето сделал? О_о
30.04.2022 11:35
Всей этой массой потребителей кто то управляет. В.И. Ленин говорил, что капиталисты продадут даже верёвку на которой их могут повесить. Это даже не о ценностях, а о самом важном инстинкте - инстинкте самосохранения.
30.04.2022 11:40
на рашці ними управляє такий самий вбивця і п*здабол як Лєнін.
30.04.2022 13:16
о, так це світове товариство винувато в тому що русскіє обоср..лися, а у війні проти України винувато НАТО, русскіє не винуваті ні в чому, вони не знали. їх обманули, і по під"їздам русскім пісяє Обама, чи вже Байден?
30.04.2022 18:04
Хорошее дело, махать ни попадя шашкой направо и налево. Ты сначала интервью бы посмотрел, чтобы свою чушь нести. Человек требует доказательств того, что говорит роспропаганда. Человек все интервью общается со слезами на глазах, а ты свое гавно в ступе месишь.
30.04.2022 14:24
овсянникова чогось не сидить. Когось хапають просто на вулиці з пару слів, а хтось ціле розгорнуте інтерв"ю дає. А Навальний - надія росії так ще й з в"язниці в соцмережах пише. І Крим не бутерброд.
30.04.2022 18:16
Утром смотрел его полное интервью. Боюсь теперь за него возьмутся.
30.04.2022 11:23
Не обольщайтесь❗Кацап всегда кацап. Просто после ленд лиза даже дурак понял к чему все идет❗А хайпануть и записатся антипутинцы это может быть гешефт☝💸💶
30.04.2022 11:33
👏👏👏👏👏
30.04.2022 11:51
И что что еврей❓Есибы украинец сейчас в кацапии такое говорил, то он бы нарывался больше других☝. А каким боком еврей здесь❓ Чувырла ты еврейское, лижь бы 💨
30.04.2022 13:08
а де він вісім років був? чому тільки зараз засумнівався? а Сирія? він вірив в слова чорноротого про "постановочниє фото і дєтєй прісипаних цементом в Алеппо"? а Норд-Ост нормально зайшов? це скорше за все фсб-шні спектаклі для нас, ну бо ми люди чутливі, боремося за свободу, і цілком логічно що в нас легко розбудити співчуття до кожного хто говорить правду і бореться за свободу. Але це все тільки спектакль. Але якщо це раптом той самий хороший русскій, най лишається в росії, буде хоч якась надія у них. Може.
30.04.2022 18:13
Це не факт . Чи був евреєм Борис Пастернак . Ні верніше , чи рахував він себе так ?!
А Галіна Вовчик , а Валентин Гавт ?!
Подивиться на їх могили -- там жодної ознаки нема .
Й порівняйте зі Жванецьким . Він до речі ніколи не забував звідки він й дуже "пА русАфобські" прокоментував вторгнення в 2014 році , як "они украицам завідуют"
01.05.2022 03:12
Не путайте его с Чулпан Хаматовой, которая лапти в воздухе переобула, чтобы свою недвижимость за 300 тысяч евро в Юрмале спасти! В отличие от неё он как то не разбогател на фонде... Посмотрите полную версию интервью, которое сейчас https://youtu.be/1yuTJMFGxEw на Ютубе в тренде №1 ! У него нет недвижки полученной от дружбы с х*йлом, ему не было никакой необходимости (заинтересованности) переобуваться. Он никуда не бежит. Он абсолютно не публичный человек и не тусовщик как кремлёвские подстилки.

Крёстный отец Охлобыстин и брат убийца-скинхед отсиживающий 19-летний срок, это конечно так себе визиточка...

Да и как не хотелось бы сказать "вот - ЕДИНСТВЕННЫЙ из 140 миллионов адекватный русский" - он исходя из интервью и то не совсем русский и к сожалению (для руSSких) это многое объясняет. Бабушка и дедушка сталинисты тоже не подарок, но он имел возможность оценить обе точки зрения - второй, репрессированной половины. Да и человеку, который провёл детство в Закарпатье трудно рассказать сказки про фашистов и бандеровцев.

НО! Тем не менее я помню, что мне говорила бабушка - "НИКОГДА не верь русским"!
30.04.2022 14:05
Интервью снято за несколько дней до принятия ленд-лиза, где логика?
Кацап всегда кацап, а овощ всегда овощ, как ему не объясняй, что даже в рф не все такие же овощи поголовно.
30.04.2022 14:37
чушь не лепи
30.04.2022 20:07
да нет он еще не знал про лендлиз просто он намекает что в рассии фашизм но биться сказать прямо так как могут и вальнуть
30.04.2022 21:54
ми вже за одну боялися, овсянникова називається і що? багатьох пошили в дурні.
показати весь коментар
Не не не доктор пропишет тебе ещё в ящик пялится ежедневно три раза в день по 3 часа
30.04.2022 11:25
та хоч вони всі все визнають і зрозуміють, нам не потрібні ніякі рузькі крім мертвих!
30.04.2022 11:26
більшість росіян не влаштовує реальність, вони хочуть, щоб було так, як їм розповідають помьотні ЗМІ
вони ж можуть отримувати правдиву інформацію, але не хочуть!
як влучно висловився А. Муждабаєв: "це концтабір з відчиненими дверима, але вони з нього не хочуть іти!"
30.04.2022 11:27
тому Павлов експерементував на тваринах
30.04.2022 11:40
раби хочуть бути рабами з менш тіснішим ошийником --але навіть не задумуються що можна вирватись з рабства
30.04.2022 11:38
"Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами." - физиолог Павлов.
30.04.2022 11:39
Питання людини яка здатна думати.
30.04.2022 11:27
З'ясувалося, що здатна, поки торби з "асвабадітєлями" всередині до кацапстану не поїхали, та жерти нічого стало і нічим дупи витирати. Зачухали макітри: а шо такоє? а пачіму? а зачєм ано нам нада? Тьху, отара...
30.04.2022 11:46
А с привязкой ко времени можно дать? Или вырезать этот кусок из видео? Зачем мне смотреть все интервью?
30.04.2022 11:31
https://www.youtube.com/watch?v=1yuTJMFGxEw&t=2759s
30.04.2022 14:42
30.04.2022 11:33
01.05.2022 00:22
Одна розумна людина порівняла кацапстан із каструлею борща. Коли борщ у каструлі скис, то ми не шукаємо чи там залишилась ще гарна картоплинка, чи нормальний шматочок капусти... Ні, ми виливаємо усю каструлю в унітаз!
01.05.2022 04:56
це все ліберасти.....гроші закінчуються-- а не свідомість прокинулась..Різко поміняли думку..ага Ждітє...
)(уйло Муратов таке саме підрорабство--який плучив міжнародну премію миру, просить у )(уйла трохи відпустити мотузку..
30.04.2022 11:35
Только оболваненный подонок может упрекнуть Муратова в корыстных помыслах. Нет никакого сомнения, если бы ты родился в россии, ты бы сейчас со всех щелей орал о том, как "украинские нацисты бомбят Мариуполь". Овощ, он и в Африке овощ.
30.04.2022 14:53
Муратов лепший кореш димки медведева -так что не надо его омтазывать он занимается манипуляциями и гуманнизацией путина ..
30.04.2022 21:57
что-же его газету закрыли, если он манипуляциями занимается?
01.05.2022 01:31
вірні питання задає
30.04.2022 11:39
З яких пір? З тих, як звичне життя ускладнилося через санкції?
30.04.2022 11:48
"Думать" - это самое не популярное и не благодарное занятие в мордоре!
Думать в мордоре могут себе позволить только маргиналы...
А, ну и ещё "нацпредатели" и "иноагенты"...
30.04.2022 11:40
Розпочалось, парад нетакіх рускіх.
30.04.2022 11:43
Чим більше вигрібна ********* отримує люлєй, тим більше довбнів писатиме, що "прозріли".. Лапті не міняються протягом століть.
30.04.2022 11:44
Думаю что большая часть россиян ( к зомбированным и невменяемым это не относится) стала заложниками богатств своей земли, жадности и беспринципности дельцов всего мира. Когда под видом демократизации россии совместно с правителем россии происходило разграбление их родины, поддержка путем игнорирования факта установления кровавой диктатуры и финансирование режима.
30.04.2022 11:47
большая часть рассиян просто трусы но и богатства сыграли свою роль не хотят терять комфорт ради свободы - ну теперь потеряют и комофорт и свободу
30.04.2022 22:00
два месяца ждал чтоб теперь засомневаться ???
верю только тем, кто с первой минуты-часа-дня кричал о войне, как о преступлении ***** и всех восхищенных действиями ***** росиян, кто благословлял своих детей на мародерство, насилие, убийства мирного населения... хотя и тех кто просто молчал, прятал глаза тоже нах!!!
30.04.2022 11:53
Там серед перших можна згадати лише Макарєвіча і Ахєджакову. Всі інші або підтримували вбивства українців, або просто мовчали. Тепер же, коли санкції притисли з усіх боків, що вже й немає чим сходити до вбиральні, закукурікали. Нехай вони всі йдуть за своїм військовим кораблем - і такіє, і нєтакіє.
01.05.2022 00:26
А хто це?.. Американських Де Ніро - знаю, Рівза - знаю, Аль Пачіно - знаю, нашого Боклана чи Ступку - знаю, німецького Тілля Швайгера - знаю та й дуже багатьох ще - а що за хрін з бугра який "Смольянінов" і в яких "шедеврах" знімався - ХЗ... Можливо, що він виключення з того бидла і справді адекватна людина, але щоб актор?..
30.04.2022 11:55
Актор, кажете?! 😏 У нього є власна думка і власні слова? 😏Я знаю одного актора, який думає і говорить з папірця. Гарно думає і арно говорить, коли текст правильно пишуть. Його власної думки і власних слів слухати не можливо - там змісту нема.
30.04.2022 11:56
Ну чого це нема змісту. Там звичайно починаєтся з бузини на городі, а закінчуєтся дядьком з Київа. Це дуже потужний посил.
30.04.2022 12:20
Хочеш стовіідсотково помилитися, повір москалеві.
30.04.2022 11:56
И актер хороший ,и ,как человек,оказалось умный
30.04.2022 12:07
А мені подобається відповідь Невзорова--Гордону,за населення рашки,людина дуже чітко дала відповідь хто вони і чому,і я з ним згоден. Я зі своєю донькою,меншою(1991р),посперечався до ручки,в кінці кінців я їй промовив,що вона ДУЖЕ розумна,бо виросла в вільній(майже)країні,а пожила-б вона в 70-х роках,міркувала-б по іншому,і мене підтримала старша(1983р),бо вона хоч щось,але бачила. Тому і на форумах багато людей не розуміють,що там жити,ради справедливості,в Мелітополі чи Херсоні теж не всі йшли на техніку з голими руками і не захистили Херсон так як Чернігів. Ще приклад сім*ї Галкіна-Пугачової,послухайте,що з них ліплять на рос. каналах,вони вже прирівнюються,майже до Бандери!! В Ахіджакова,бідну спасає тільки вік,а Макаревич і таких ще дуже багато,а є і такі,що не розуміють навіщо в хаті УНІТАЗ!!!
30.04.2022 12:09
Почему нет хороших русских?

Вы никогда не задумывались почему есть малоросы и великоросы, а нет среднеросов, четвертьросов?
Потому что Малая Русь - зто сама Русь, а Великая Русь - зто захваченые народы.

Т.е. великорос - зто смесь народов, тут и татары, и буряты, и кавказцы, и мокши, и мери, и коми и т.д. и т.п.

Вот Малоросия была - зто Украина. А где Великоросия? Ее нет. Была Российская ИМПЕРИЯ, теперь зто Российская ФЕДЕРАЦИЯ - солянка народов под властью Москвы. А вот самой Великоросии - нет.
После распада Всеросийской Империи, Сталин придумал термин "русский". Малоросы стали украинцами, а великоросы - русскими.

Великорос - дитя ИМПЕРИИ, народ манкурт, т.е. народ который не помнит своих корней, идеальный раб. Называя себя русским - вы поддерживаете саму идею Империи.

Итого у вас два выбора, либо отрекаетесь от "звания" русский, и если вы действительно славянин, то называете себя правильно - украинец. Если не славянин, то ищите свои настоящие корни, никто кроме вас не будет изучать свою историю, историю своего народа. Ведь зто ВАШИ предки, предки которых лишили памяти, предки которых поработила Империя.

Либо вы поддерживаете имперсикий шовинизм дальше, называя себя сталинским "русский" - и гореть вам в Аду.
30.04.2022 12:24
Вам бы историю подучить,тогда вы бы знали ,когда в Р.И. появилось понятие русский и это был не Сталин.
30.04.2022 16:25
запомни кацап - Украина никогда не была никакой малоросией
30.04.2022 22:03
Моя ти киця , на третьем месяце Войны Ты боишься сказать , что твоя страна вероломно напала на Украину
30.04.2022 12:29
До того как к нам приперлись кацапы у нас была вполне себе налаженная жизнь .
А во вторых, не лучше бы сильно переживающих "как там у хохлов" заняться налаживанием своей жизни.

И да, идиотов у нас хватает, тех, кто думал, что руссофашисты где-то и когда-то хоть какому-то народу наладили жизнь.

Сейчас увидев результат "налаживания" многие прозрели...
30.04.2022 13:03
ты гондон кацапский отдал свой голос за каломойшу и его шапито зеленое
30.04.2022 22:05
******* косой)...
30.04.2022 19:18
беда в том что Украиной 30-ть лет управляли не украинцы которые все это время дурят тех кто их избрал - ну и вот сейчас апофеоз - тупые 73 % избрали клоуна каломойши и продажного поца а он их подставил под бомбы - погибайте лохи - а я в бункер а семью в Италию
30.04.2022 22:09
Чтобы нам было понятнее, особо нужно фиксировать сам момент, когда именно у кацапов "возникают вопросы", причём исключительно на публику.
30.04.2022 12:40
В ответи що ще сказати . Человек поняв чим пахне
30.04.2022 13:08
Русские это мазохисты, их цель в жизни только одна - получить по е*алу. А если есть исключения в, как например этот актер, то его корни связаны с Украиной или другой нацией но уж точно не Расеей.
30.04.2022 14:04
ще один "какая разница". мовляв, він і "проти" агресії рашки, але, знову ж таки, вкидає, буцім то українця віж москаля не відрізниш - "адін нарот" коротше, ага. Чогось, більшість притомних людей відрізняють, по самому лише вигляду, навіть рота ще не розкрив. А цей, бач, не знає - хто проти кого, і чому воює. Головне "відосік" записати, що він "не такий", бо чує вже, що "смаленим" на росії пахне - готує вже лижі, напевне, в Україну з""батися, так? типу, він "аппазіція" й був "проти", й взагалі "свій". - пішов на"уй.
30.04.2022 14:06
Как же вас много, оболваненных овощей в Украине, вырывающих слова из контекста, перекручивающих под свою картину мира. Как вы не понимаете, если бы вы жили с той стороны, вы бы точно так же орали об "украинских нацистах", и прочий бред, который бы вам промывали из русского ящика.
30.04.2022 15:02
Как вы не понимаете, если бы вы жили с той стороны, вы бы точно так же орали об "украинских нацистах", и прочий бред

--------------------------------------------------------------------
НАВІТЬ ЗАРАЗ не всі на расєї "оруть бред"..

тому не варто розписуватись за всіх..

тим більше кацапам -рабам про українців.



30.04.2022 15:39
Я закінчував Керосинку й мені в 26 років пропонували у Москві дісертацію до 30 років й цікаву роботу . Але коли тебе постійно змушують конфліктувати , щоб когось навчити вимовляти слово Україна замість ХАхлянія , то я відмовився ...
Я не розумію тих українців , які там живуть , особливо киян й львівян . Мені важко уявити ту купу грошей , за яку можливо терпіти , коли тебе й твою країну називають хАхлом й Хахлянією ...
Я не вірю тим українцям , які там роками живить й їх ці слова не чепають . Які такі епітети вважають норомою ...
Можливо такої ненависті тоді йще не було , але принизливе ставлення було завжди !
01.05.2022 02:24
тобто, знову українці вам щось "винні" - що не боролися замість вас?
Звичайно - нє "барскоє єто дєло" - хай краще "хахли".
От дивно, а коли на росії були "жирні годи" - вас всьо устраівало? Вялічіє. І Крим - Наш. Щось, в 2014 році не чутно було голосів "проти". Хто там - Макарєвіч, Ахєджакова, Басілашвілі? Щось, наче, Земфіра ще пробувала? Ну от кілька чоловік - євреї, татари, грузини. І все? Інші що? - Радості повнії штані? Вам весь час щось хтось "винен". Ви вкрали чуже, ви весь час крадете тільки. І ніяк не можете заспокоїтися. І тут - знову вам винні українці - що не надавали вам по руках? Ви хворі. Але ви "не овоч" - ви "хрукт", гнилий, та геть зіпсований.
30.04.2022 20:37
Все твои фантазии мимо. Я украинец, живу в центральном регионе, и пересичного россиянина презираю.
Ты даже не смотрел все интервью, и понятия не имеешь о чем идет речь, но уже пристроил совершенно незнакомого человека в свою картину мира, и облепил его ярлыками. Кому так свойственно поступать? Правильно, человеку с промытой головой, который никогда не проверяет информацию, которому истина не нужна вовсе. Как ты думаешь, кто сейчас в рф громче всех кричит об украинских "нацистах", которые "бомбят" Украину? Правильно, такой-же самый пересичный персонаж, которому не нужна истина, для которого элементарный анализ недоступен. Это и есть тот самый овощ, без привязки к национальности.
01.05.2022 02:16
Цензор, а зачем вы это показываете? Смысл этого видео? А мне что от того, что Смольянинов раздумывает о чем-то? Я знаю одно: около восьмидесяти процентов россиян поддерживают пуйла и желают, чтобы Украины не было. Для меня еще могут быть интересны мнения европейцев, потому что там демократия и то, что там люди думают, имеет значение для правительств. А для Украины крайне важна поддержка демократического мира. А Россия? Ну да, там есть какое-то количество думающих людей. Но я не понимаю, зачем нам украинцам влезать в их эти разборки? Мы что, никак не избавимся вот от этого " а что там у россиян"? Ответьте, зачем?
30.04.2022 16:49
особливо тупим.

на те і коменти,щоб кожен висловив СВОЮ ДУМКУ.
30.04.2022 17:54
напевне, вже готують підґрунтя, щоб масово касапів в Україну приймати?
Ну а що - вийшов, для віду, з плакатіком, або сказав "я проти" - і все, "русскій ліберал і аппазіціонєр" і "атєц русскай дємакратії", і ваабщє палітіческій бєжєнєц. Давайте його приймемо.
А потім, ця москальня, відгодувавшись на наших же харчах почне нас знову вчити, що ми "неправильні українці", "нацисти", що ми їх тут "ущемляєм", і що давайте нам тут "рузьге язік", а ваша мова - "собача" і т.д. і т.п.
Бачили вже, проходили, спостерігаємо всі ці роки "нон-стоп" - як зайди й пройдисвіти нам тут мізки "пудрять" і здають країну окупантові гуртом і вроздріб. Особливо останні 3 роки.
"Будь-який "русскій ліберал" закінчується там, де починається "українське питання". (с)
Досить.
30.04.2022 20:48
01.05.2022 00:34
Досить вже акторів ...
30.04.2022 19:43
Во-первых , переход на оскорбления , это признак слабости оппонента , во-вторых , до 24.02.2022 у меня была абсолютно налаженная жизнь , ну и самый главный вопрос к Вам : Чей Крым ? . И вишенка, Медведев тоже еврей по галохе , но это не делает из него человека
30.04.2022 20:18
"докажите мне , убедите меня..." боюсь, що всі доказательства розібьються об стандартне російське :

https://www.youtube.com/watch?v=sFLP3r7HDfs
30.04.2022 21:46
ты вообще интервью смотрел? ты хоть понимаешь о чем идет речь?
01.05.2022 02:18
Некоторые россияне теряют всё, садятся в тюрьму за правду. Не надо говорить, что все плохие. В 45-м все немцы были плохие, но все изменилось и довольно быстро.
30.04.2022 23:45
поки кацапів не денацифікували - погані всі. Не треба їх "очєловєчівать". ВОни не люди. Всі. Ви можете вважати людиною якогось знайомого Васю чи Пєтю. І вони можуть бути дісно нормальними людьми. Але коли заходить мова за кацапів як нарід - тут не може бути ніяких виключень. Инакше - програш.
01.05.2022 00:08
то же самое фашисты говорили о евреях 90 лет назад
01.05.2022 02:23
Меньше всього хвилює кацапська правда Після 24 лютого все змінилось.
01.05.2022 00:48
а нам яка різниця що там думає якийсь сраний кацап? Сумнівається він. Ти дивись...
01.05.2022 00:05
Чим більше таких Смольянінових - тим краще. Андрій Макаревич. Лія Ахеджакова. Максим Галкін - їхня громадянська позиція. сміливість заслуговує на повагу.
01.05.2022 00:30
Я б не порівнював Лію й Андрія з Галкіним . Галкін він змінив ставлення до злочинів ***** тільки після отримання громадянства Ізраїля .
А Андрій Макаревич й Лія Акеджакова (як й покійний Ельдар Рязанов й Міхайло Жванецький) йще анексію Криму засуджували публічно . А ось Галкін й Ала - вони розвинуті інтелектом , вони ніколи до Криму не їздили , як путі потвори типа Лєпса .
Але як би за "мир , труд й май" були завжди ...
Просто далеко не у всіх (тим більш якихось казедний горлянок) вистачає інтелекта зрозуміти , що зараз справа йще не в політичній платформі , а в причетності до військових злочинів й їх виправдовуванні .
Смолянинов просто продемонстрував рідкий для артиста "дар" - наявність критичного мислення !
Те ж саме й про Чулпан Хаматову можно казати . Хоча й вона трималася на Московії виключно завдяки , що допомогати онкохворим дітям . Але рятувати одних дітей за рахунок життів інших мабуть для нех це був край її компромісу .
01.05.2022 02:55
Щодня будуть з'являтися нові просвітлені. Для того,щоб отримати квиток у вільний світ.
Кому захочеться йти на дно з орками?
01.05.2022 00:45
Есть люди света, и есть люди тьмы, без привязки к национальности. Но вам это не нужно. Не нужно искать истину, гораздо легче всех обвешивать ярлыками. Но это точно не голос разума.
Интервью вы не смотрели, это фрагмент для вас.
https://www.youtube.com/watch?v=1yuTJMFGxEw&t=3427s
01.05.2022 02:36
нормальный человек. чем центральнее, тем больше понимающих, на периферии больше зомби.
01.05.2022 03:06
Нехай тому прозрівшому скоторусу буде гарний гроб. Вибачення не приймаються.
01.05.2022 06:53
Цензор рішив хайпонуть. А більшість не дивлячись цього інрервью повністтю, а судячі з опублікуваної лише цитати вирваної з контекста, починають кидатись гівном устроюючи тута срач.
01.05.2022 15:19
 
 