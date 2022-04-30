Російський актор Смольянінов сумнівається у обґрунтуваннях Кремля нападу на Україну: "То, что я вижу, убеждает меня в обратном". ВIДЕО

Російський актор Артур Смольянінов сумнівається у обґрунтуваннях російської влади нападу на Україну.

Про це він розповів в інтерв'ю "Скажи Гордеевой", передає Цензор.НЕТ.

"Чому, якщо ви говорите про геноцид Донбасу, за офіційною статистикою з 2014 року до 2022-го, кількість загиблих від бойових дій неухильно знижувалась? Чому на територіях, зайнятих проросійськими військами, був "геноцид", а з іншого боку люди жили — не тужили, хоча це ті самі Донецька та Луганська області, Маріуполь? А чому Харків жив чудово, відбудовувався. Я дивлюсь людей, які розповідають, як добре вони жили, яке було чарівне місто, доки не прийшли "визволителі"?

Люди не живуть там, де погано, вони тікають звідти. І я бачу на власні очі, що раніше там люди жили, а зараз вони там гинуть і тікають звідти. Чому якщо за вами правда? Чому вони там жили, а зараз ні? Де ми були вісім років? А де ви були вісім років, чому ви не забрали цих людей до Росії, якщо їм так погано жилося?

Геноци за якою ознакою був, я не дуже розумію? За якою ознакою? Російська мова? Ну от "кордон", те що називалося лінія зіткнення, і там розмовляли російською, і там. Але від того місця (окупованої частини Донбасу. - Ред.) відчуття якогось вогнища просто, а з цієї сторони відчуття нормального життя. Ну що ви принесли?

Ви кажете, що у вас є якісь документи? Покажіть, я не бачив жодного. Я чую лише слова. Я хочу це бачити. Переконайте мене. Чому я маю вірити вам на слово, за кого ви мене тримаєте, розповідаючи мені ось це? Чому ви спілкуєтеся зі мною як з малолітнім дурнем? Чому ви так себе не шануєте? Я громадянин Російської Федерації, такий самий як і ви. Я так само у відповіді за все, що відбувається. Покажіть, доведіть. Ви не переконливі. Емоції, слова – це не докази. Чому я маю вірити вам на слово? Поки те, що бачу, переконує мене у протилежному", - заявив Смольянінов.