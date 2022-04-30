Світ потребує нових підходів до фінансових і кримінальних розслідувань щодо РФ, - Яценюк. ВIДЕО

Світ потребує нових рішень, нових підходів, як в плані фінансових розслідувань, так і кримінальних розслідувань щодо Росії.

Це підкреслив голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час онлайн конференції КБФ 29 квітня, передає Цензор.НЕТ.

Арсеній Яценюк наголосив, що інструменти МВФ, які зараз застосовуються, застарілі: "Ми уже не можемо покладатися на традиційні програми".

Він пояснив, що фінансова підтримка Україні становить 5,2 мільярда доларів. Проте лише 221 мільйон доларів із них - це грантова допомога, а решта - позики.

Для забезпечення фінансової підтримки України, підкреслив Арсеній Яценюк, необхідно, аби в Конгресі США було ухвалене нове законодавство, яке би відкрило можливості арештовувати і використовувати активи Росії як приватні, так і державні.

"Російські активи, які були заморожені у всьому світі, - це приблизно 1 трильйон доларів. Росія має заплатити по рахунках. Росія повинна відшкодувати шкоду. І вже є ці активи, які можна використати, є російські гроші", - сказав голова КБФ.

Так само, на його переконання, необхідно створити новий підхід щодо кримінальних розслідувань російських злочинів: "Якщо ми будемо покладатися на Міжнародний кримінальний суд і Міжнародний суд ООН, ми будемо чекати десятиріччями, - і то я не знаю, чи дочекаємося, - для того, щоби притягнути до відповідальності Путіна та інших покидьків, які винні у цих жахіттях, у воєнних злочинах і злочинах проти людства. Потрібно створити щось на кшталт Нюрнберзького процесу".

Він також наголосив на необхідності "переозброїти українське військо": "Рішення вільного світу, перш за все США і Групи семи, надати наступальну й оборонювальну зброю Україні, яка відповідає стандартам НАТО, має історичне значення".

"Це план дій, який має впроваджуватися вільним світом якомога швидше. Непокаране зло завжди повертається. Тож ми маємо покарати це зло. Ми маємо перемогти в цій війні. І я впевнений, що ми з підтримкою США, ЄС, Великої Британії ми виграємо цю війну. І для того щоби Україна була міцною, потужною, дійсно успішною країною, має бути новий план - план Байдена - фон дер Ляєн. Ось це - план для України", - підкреслив Арсеній Яценюк.