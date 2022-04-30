УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8538 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
3 152 44

Світ потребує нових підходів до фінансових і кримінальних розслідувань щодо РФ, - Яценюк. ВIДЕО

Світ потребує нових рішень, нових підходів, як в плані фінансових розслідувань, так і кримінальних розслідувань щодо Росії.

Це підкреслив голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час онлайн конференції КБФ 29 квітня, передає Цензор.НЕТ.

Арсеній Яценюк наголосив, що інструменти МВФ, які зараз застосовуються, застарілі: "Ми уже не можемо покладатися на традиційні програми".

Він пояснив, що фінансова підтримка Україні становить 5,2 мільярда доларів. Проте лише 221 мільйон доларів із них - це грантова допомога, а решта - позики.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Боротьба за Україну, - на Київському безпековому форумі відбувається дискусія щодо оборони від агресора та консолідації світової підтримки Києва. ВIДЕО

Для забезпечення фінансової підтримки України, підкреслив Арсеній Яценюк, необхідно, аби в Конгресі США було ухвалене нове законодавство, яке би відкрило можливості арештовувати і використовувати активи Росії як приватні, так і державні.

"Російські активи, які були заморожені у всьому світі, - це приблизно 1 трильйон доларів. Росія має заплатити по рахунках. Росія повинна відшкодувати шкоду. І вже є ці активи, які можна використати, є російські гроші", - сказав голова КБФ.

Так само, на його переконання, необхідно створити новий підхід щодо кримінальних розслідувань російських злочинів: "Якщо ми будемо покладатися на Міжнародний кримінальний суд і Міжнародний суд ООН, ми будемо чекати десятиріччями, - і то я не знаю, чи дочекаємося, - для того, щоби притягнути до відповідальності Путіна та інших покидьків, які винні у цих жахіттях, у воєнних злочинах і злочинах проти людства. Потрібно створити щось на кшталт Нюрнберзького процесу".

Він також наголосив на необхідності "переозброїти українське військо": "Рішення вільного світу, перш за все США і Групи семи, надати наступальну й оборонювальну зброю Україні, яка відповідає стандартам НАТО, має історичне значення".

"Це план дій, який має впроваджуватися вільним світом якомога швидше. Непокаране зло завжди повертається. Тож ми маємо покарати це зло. Ми маємо перемогти в цій війні. І я впевнений, що ми з підтримкою США, ЄС, Великої Британії ми виграємо цю війну. І для того щоби Україна була міцною, потужною, дійсно успішною країною, має бути новий план - план Байдена - фон дер Ляєн. Ось це - план для України", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Автор: 

росія (67313) Яценюк Арсеній (2577) Київський безпековий форум (170)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
что неговори, а в истории Украины, такого дурдома как при Зебилах, не было!
показати весь коментар
30.04.2022 11:39 Відповісти
+15
показати весь коментар
30.04.2022 11:43 Відповісти
+14
Если бы не Яценюк в 2014-15гг,,,сидели бы Вы в такой Дупе..что даже Лешек Бальцерович не спас бы вместе с ЛикванЮ....
показати весь коментар
30.04.2022 12:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О, а вот клоуны
показати весь коментар
30.04.2022 11:29 Відповісти
не не, клоуны те кто довели страну до войны
показати весь коментар
30.04.2022 11:51 Відповісти
Не не, это комики, а это клоун со стажем
показати весь коментар
30.04.2022 11:58 Відповісти
щоб ти здох яйценюк
показати весь коментар
30.04.2022 11:29 Відповісти
Дебілдетект
показати весь коментар
30.04.2022 12:06 Відповісти
*та я ж ценю, тсарь-бітюшка, я ж ценю - Так потому ж ти й Яценюк
показати весь коментар
30.04.2022 11:30 Відповісти
Не завадило б пiд один гребiнець i вас, iстот невiдомого походження, причесати, вiдiбравши все награбоване на користь ВСУ.
показати весь коментар
30.04.2022 11:33 Відповісти
Злочини проти майдану вже раслідував , стену уже построил...
показати весь коментар
30.04.2022 11:36 Відповісти
что неговори, а в истории Украины, такого дурдома как при Зебилах, не было!
показати весь коментар
30.04.2022 11:39 Відповісти
Кулявлоб из подвала вылез? Хочет тоже влезть в дележку заблокированных кацапских активов?
Арсений, ты опыздал.
показати весь коментар
30.04.2022 11:37 Відповісти
Що беня з зебілами вже приготувались до ділЬожки? "Велике крадівництво", 2 серія? Облізуть.
Гроші будуть витрачатися під пильним наглядом Заходу.
показати весь коментар
30.04.2022 11:46 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 11:43 Відповісти
и до чего страну довели Зебилы?
показати весь коментар
30.04.2022 12:17 Відповісти
да, не сдал тогда Херсонскую область - плахой патриот, а харошее Зебилье
показати весь коментар
30.04.2022 12:20 Відповісти
Звідкіля у тебе куля в лобі, якщо ти з дивану не злазиш? З телевізора прилетіла?
показати весь коментар
30.04.2022 13:17 Відповісти
Багато він з корита мав за час свого прем'єрства? Факти, будьте ласкаві.
показати весь коментар
30.04.2022 12:16 Відповісти
в мире грядут глобальные перемены. И то какими они будут во многом зависит именно от Украины. Выстоим - будет и реформа ООН и конец позорного права ВЕТО, и постоянно действующий международный трибунал по всяким Путиным, Путиным, Мугабам и Ассадам
показати весь коментар
30.04.2022 12:00 Відповісти
Если бы не Яценюк в 2014-15гг,,,сидели бы Вы в такой Дупе..что даже Лешек Бальцерович не спас бы вместе с ЛикванЮ....
показати весь коментар
30.04.2022 12:03 Відповісти
А можно спросить, где сейчас Яценюк? В Украине , или ...?
показати весь коментар
30.04.2022 12:53 Відповісти
ЗЕ-ТИПІЛИ!
Ви мене вражаєте!
Та після вашого самокатчика Гончарука, агента Шмигаля та інших ви повинні МОВЧКИ ОБТІКАТИ!!!
А не щось там гавкати на тих, хто реально ВРЯТУВАВ економіку після Януковоща.
показати весь коментар
30.04.2022 12:08 Відповісти
Це не зЕ-тіпіли, це подляковська трольня, в основному. Зареєстрована 19-22 роках.
Цікаво, чому їх хазяї так збуджуються і дають команду "фас", бо вчора було те ж саме.
Сморід і нічого по темі.
показати весь коментар
30.04.2022 12:14 Відповісти
а чий агент Шмигаль? Це той що зараз працює прем'єром?
показати весь коментар
30.04.2022 13:01 Відповісти
Як завжди дебілів та кацапів поєднує спільна лють до справжніх українських діячів які у свій час врятували країну.
показати весь коментар
30.04.2022 12:10 Відповісти
Як би ж таких "справжніх українських діячів" поменше було, то країні було б набагато краще.
показати весь коментар
30.04.2022 12:22 Відповісти
Правда? Ви воліли б бачити в 14 -му презЕдента Бубочку, беню та його кодло на чолі України?
показати весь коментар
30.04.2022 13:00 Відповісти
Якщо Яценюк підтримує знищення москалів - він молодець і велика людина . Бо кожен , хто підтримує знищення москалів - молодець і велика людина . А ті хто вбиває москалів особисто - Герої . Слава Україні ! 🇺🇦😎👍
показати весь коментар
30.04.2022 12:15 Відповісти
Іді *****
показати весь коментар
30.04.2022 12:55 Відповісти
Говорит Сеня все правильно, верно. Только меня терзает один вопрос. Откуда? С какой страны?
показати весь коментар
30.04.2022 12:55 Відповісти
Що вам заважало це робити останні три роки? Відсутність складу злочину?
Ви б поменше дивилися г+г коломойського-медведчука, з їх пропагандоншами мосійчучками, і більше б довіряли фактам.
показати весь коментар
30.04.2022 13:03 Відповісти
******** тупа якби не Яценюк в 14му ти уже б всі *** пересосало на трассі Варшава - Вроцлав,жеброта дірява)))
показати весь коментар
30.04.2022 23:49 Відповісти
Арсений Яценюк прежде всего юрист и опытнейший стратег, что изначально очень не нравилось и до сих пор приводит в глубокое уныние врагов Украины, как внешних, так тем более внутренних.
показати весь коментар
30.04.2022 13:00 Відповісти
Сейчас, за границей он стратег. А когда был в Украине, был Куля-в-лоб.
показати весь коментар
30.04.2022 13:45 Відповісти
Яценюк в 2014 г перечислил в УЖЕ оккупированный Крым 500млн грн (по курсу 8грн/$) и очень этим хвастался. И аж через неделю дал команду погрузить всю наличку в Крыму - 1.2 млрд.грн в машины и вывезти - которые тут же были остановлены и успешно разграблены.
Слава великому гению Яйценюку!
ps: этот гавнюк должен миллиард лет в каменоломне кайлом махать,что бы отработать.И это только один эпизод абсолютно бездарного экономиста.
показати весь коментар
30.04.2022 13:52 Відповісти
Сеня, вилупок, ти ще не всі гроши переділив?
Как там твій заборчік?
Курва продажна.
показати весь коментар
30.04.2022 14:23 Відповісти
давай **** скавчи,***** він бабла вкрав з пустої казни,з якої ти сосалка ще й субидію якось отримувало)))
показати весь коментар
30.04.2022 23:50 Відповісти
 
 