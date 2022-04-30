УКР
Росіяни знайшли кілька контейнерів з одягом ЗСУ і можуть його використати для провокацій, - Гайдай. ВIДЕО

Російським загарбникам на Луганщині дісталися контейнери з українською військовою формою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"У нас є підтверджена інформація на 100%, що вони знайшли декілька контейнерів з одягом наших військових. Ну а далі, як вони вже будуть використовувати… на жаль, ми не можемо завчасно там сказати, на які саме провокації вони вже готові піти. Тому що чого тільки ми ще не бачили на Луганщині за час російської агресії", - припускає посадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни розстріляли два евакуаційні автобуси в Попасній. Зв'язку з людьми немає, - голова ВЦА

армія рф (18525) провокація (789) Гайдай ЛОГА (929) Луганська область (4927)
+40
Класссссс.Мені знайомі визвонюють , що для новобранців в Яворові не хватає буквально всього , а тут цілі два контейнери мокшам , опля , будьте ласкаві.
Це якийсь сюр , який в голові не вкладається
30.04.2022 11:48 Відповісти
+20
Волонтери з усього світу тягнуть спорядження і екіпірування, в тому числі форму і взуття. Який такий "прапорщик" "зникав" декілька контейнерів? Для чого? Кому? З цього місцяГайдаю добре було детальніше.
30.04.2022 11:49 Відповісти
+20
Кто это так нехило подсобил врагу? А джавелины в контейнерах случайно рашке там не достались?
ps: нужен военный трибунал или комиссия для разбора таких "случайностей".
30.04.2022 12:03 Відповісти
чому не спалили?
30.04.2022 11:45 Відповісти
нельзя. командир заругает, премии лишит.
30.04.2022 11:48 Відповісти
Зеля не дозволив.
30.04.2022 11:50 Відповісти
там ткань не горит а плавится.
30.04.2022 12:07 Відповісти
Дурак ты! Военную форму категорически запрещено делать из материалов, которые плавятся.
30.04.2022 12:15 Відповісти
это по-правильному, но нельзя забывать, что у нас не война, а ато с 14 года, народ (точнее избранные им "лучшие" люди) пилил рюкзаки и зарабатывал как мог на всем до чего дотягивался. так что не факт. с Китая то заказать оно поди дешевле обойдется, и быстрее, а техусловия и законы можно было и поменять, вдруг. и еще друзья-родственники и знакомые голодные до бабла.
30.04.2022 14:00 Відповісти
Класссссс.Мені знайомі визвонюють , що для новобранців в Яворові не хватає буквально всього , а тут цілі два контейнери мокшам , опля , будьте ласкаві.
Це якийсь сюр , який в голові не вкладається
30.04.2022 11:48 Відповісти
Склады с украденным оружием и боприпасами находят в Украине!!!После такого удивляться уже нечему
30.04.2022 12:09 Відповісти
Ага. Що хоч для рашистів припасено. Навіть танки полагодити . І це ж роками складалось. А скільки в нас диверсантів діяло...
СБУ працювало в нуль.
30.04.2022 13:57 Відповісти
Та отож, купуємо все - форму, берці, тактичні рукавиці, шкарпетки тощо. Всього треба багато та постійно. А тут контейнери..
30.04.2022 12:24 Відповісти
Як би спалили то не було б про що новину написати. А так інтрига - Що буде з формою?
30.04.2022 11:49 Відповісти
Волонтери з усього світу тягнуть спорядження і екіпірування, в тому числі форму і взуття. Який такий "прапорщик" "зникав" декілька контейнерів? Для чого? Кому? З цього місцяГайдаю добре було детальніше.
30.04.2022 11:49 Відповісти
Та пошукайте - в мережах повно оголошень про продаж ******** військового обмундирування.
І фото є.
А на фото - видно пришиту бірку: "Не для продажу - допомога ВСУ"!!!!!!!!!!!!
30.04.2022 12:04 Відповісти
як може бути "знайшли"? Пишить відверто захопили. Це війна і всяке трапляється. Боінакше виходить що у ЗСУ такий безлад, шо одяг *******
30.04.2022 11:53 Відповісти
тю... так і наші знайшли їх "парадку".... то може сюрпризом на парадпабеды десантуватися ?
(це сарказм)
а від суки-рашкі очікувати можно що завгодно... і передягнені тварі - це така улюблена фішка КГБістів
30.04.2022 12:02 Відповісти
Як дратує ця інформація, "знайшли"!?
30.04.2022 12:03 Відповісти
Кто это так нехило подсобил врагу? А джавелины в контейнерах случайно рашке там не достались?
ps: нужен военный трибунал или комиссия для разбора таких "случайностей".
30.04.2022 12:03 Відповісти
Опять Верещук
30.04.2022 13:24 Відповісти
https://youtu.be/zmx7JQjM0PI
30.04.2022 16:11 Відповісти
пароль ПАЛЯНИЦЯ
30.04.2022 12:05 Відповісти
подгон от найвелинишого.... ничего не жалко ради мира
30.04.2022 12:06 Відповісти
Та нічого вони не використають, ******** та в благовєщєнск відправлять.
30.04.2022 12:11 Відповісти
луГАНДОНИ - ті хто прошляпив форму!
30.04.2022 12:12 Відповісти
Гайдай не знайшов більзіну для спалення...народного добра ...
30.04.2022 12:14 Відповісти
А що про це "Люся" скаже? Чи зробить вигляд, що нічого не відбулося? 🤔
30.04.2022 12:14 Відповісти
Хто мені пояснить, як це «рашисти знайшли»? Де знайшли? У лісі, чи у лузі, чи на полі? Це шо суниця, лісні горіхи чи гриби? А шо у нас в ЗСУ з речовим майном все файно? Не можна було роздати ці речі своїм воякам? Хто приховав ці контейнери що б передати рашистам або продати майно після війни? Висновок - начальнику тилу разом з начальником речового майна цієї військової частини (чії контейнери) автомати у зуби -нехай йдуть відбивають ці контейнери у окупантів!!!
30.04.2022 12:37 Відповісти
Так досить зраду розганяти, іде повномаштабна війна з надлютим ворогом тому такі пройоби ще будуть і нлави теж ******* десь але армія вчиться на своїх помилках завжди

але якщо це результат прихованої зради то треба розібратися і покарати , але я не думаю
30.04.2022 12:37 Відповісти
А я думаю шо это результат прихованой жадности наживы которая присуща 70% тыловикам в армии. Кто служил поймут! И странно наблюдать в некоторых магазинах на продаже камуфляж с надписью - «не для продажу. Власність ВСУ». Ну то поясніть мені шановні, якого яух той власник магазину разом із постачальником воєнного однострою ще досі не в буцегарні?
30.04.2022 17:25 Відповісти
Зачем было держать формы к линии БД?
30.04.2022 12:50 Відповісти
Зате ми не знаходимо,магазини та сайти геть ПУСТІ,а бабусь на базарах відразу поліціянти пакують,то може хай підуть і русьню оштрафують
30.04.2022 12:57 Відповісти
Які нагуй контейнери там!
30.04.2022 13:02 Відповісти
Лугандони могут носить на шиворот
30.04.2022 13:08 Відповісти
Складське ***** прапорюжне жлобье сховало та ******** шматье, але сподіваюсь що розміри завеликі для мелкіх монгольскіх вилупків.
30.04.2022 13:37 Відповісти
знайшли? чи їм "підігнали"? ох, вже цей Гайдай..
30.04.2022 13:54 Відповісти
правильно- "окупанти купили в українських зрадників два контейнери з формою ЗСУ".З
30.04.2022 14:00 Відповісти
Зелёные ********* не желают одевать свою армию, её одевают волонтёры. Зато с удовольствием одевают армию врага. Какой тварью нужно быть, что бы эту падаль во власть выбирать, а потом воевать.
30.04.2022 14:11 Відповісти
 
 