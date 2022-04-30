Росіяни знайшли кілька контейнерів з одягом ЗСУ і можуть його використати для провокацій, - Гайдай. ВIДЕО

Російським загарбникам на Луганщині дісталися контейнери з українською військовою формою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"У нас є підтверджена інформація на 100%, що вони знайшли декілька контейнерів з одягом наших військових. Ну а далі, як вони вже будуть використовувати… на жаль, ми не можемо завчасно там сказати, на які саме провокації вони вже готові піти. Тому що чого тільки ми ще не бачили на Луганщині за час російської агресії", - припускає посадовець.

