Росіяни знайшли кілька контейнерів з одягом ЗСУ і можуть його використати для провокацій, - Гайдай. ВIДЕО
Російським загарбникам на Луганщині дісталися контейнери з українською військовою формою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"У нас є підтверджена інформація на 100%, що вони знайшли декілька контейнерів з одягом наших військових. Ну а далі, як вони вже будуть використовувати… на жаль, ми не можемо завчасно там сказати, на які саме провокації вони вже готові піти. Тому що чого тільки ми ще не бачили на Луганщині за час російської агресії", - припускає посадовець.
Це якийсь сюр , який в голові не вкладається
СБУ працювало в нуль.
І фото є.
А на фото - видно пришиту бірку: "Не для продажу - допомога ВСУ"!!!!!!!!!!!!
(це сарказм)
а від суки-рашкі очікувати можно що завгодно... і передягнені тварі - це така улюблена фішка КГБістів
ps: нужен военный трибунал или комиссия для разбора таких "случайностей".
але якщо це результат прихованої зради то треба розібратися і покарати , але я не думаю